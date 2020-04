VIDEO To musel Babiš čumět: Vlezli mu před úřad. A nadávali. Třeba žena, které jste dali pěknou „čočku“

reklama

Peterková se vrátila ke svému řemeslu a natočila reportáž o dvoučlenném protestu před úřadem vlády, který se odehrál ve středu. Ten se týkal smrti sestry z Thomayerovy nemocnice. Žena a muž do megafonu varovali vládu, že jejich „výkřik do tmy" nebude ojedinělý. Dle producenta videa Jiřího Horvátha se jednalo o Ivanu Kudry, pracovnici v sociálních službách, a podnikatele Davida Šteffela. „Vzhledem k nouzovému stavu, kdy není možné shlukovat se na veřejnosti, museli přijít ve dvou a stanovisko přečíst za ostatní.

„Ministr Vojtěch se chlubil na Twitteru rouškami. Roušky pro mě a mé kolegyně zajistili dobří lidé, kteří seděli celé dny u šicích strojů, a ty roušky nám zdarma poslali. Já osobně jsem od vás dostala jednu. Na směnu jich potřebuju šest. K tomu potřebuju nespočet jednorázových rukavic, které nejsou, k tomu potřebuji dezinfekci, která není,“ prohlásila žena z protestujícího páru a následně zapálili za zemřelou sestru svíčku.

„Která ve 48 letech zemřela na infarkt myokardu, podle mnohých specialistů v důsledku stresu. Zdravotní sestřičce bylo 48 let, pracovala na 100 % a zdraví pacientů pro ni bylo naprosto zásadní. Co se vlastně těsně před její smrtí odehrálo? Byla obviněna, že roznáší infekci covid-19. To ale podle jejích kolegyň nebyla pravda. Jeden plášť, brýle a ústenka na dvanáctihodinovou směnu nestačí, říkaly zdravotní sestry. Přestože vláda nezajistila zdravotníkům dostatek ochranných pomůcek, byla poté sestra obviněna ministrem zdravotnictví z nezodpovědného chování. Tři dny nato doma sama v bytě zemřela,“ uvedla Peterková v reportáži za tklivé melodie z filmu Tenkrát na Západě.

„Tu sestřičku jste tak nechutně vláčeli médii,“ stěžovala si Kudry směrem k úřadu vlády. A dodala, že doufá, že dotyčným se z toho udělá špatně. Šteffel pak Peterkové potvrdil, že jde o nedostatek zdravotnického materiálu a o to, aby se přestalo politikařit a odborníci definovali, jak dlouho budou držet republiku v klinči.

„Je naprosto neuvěřitelné, že jde o vůbec první pietní akt, který se ode dne tragické smrti sestřičky Thomayerovy nemocnice konal. Je také naprosto neuvěřitelné, že žádnou tryznu ani pietní akt neuspořádali její kolegyně, kolegové a vedení nemocnice. Co je ještě víc neuvěřitelné je to, že tento happening a tryzna před Úřadem vlády, která se konala v době zasedání vlády, nenatáčela jediná televize. A nevysílalo ho jediné tištěné ani internetové médium. Stále ještě věříte tomu, že v České republice není cenzura? Že televize jsou tady jenom k účelovému šíření strachu a paniky? Na to si můžete odpovědět sami,“ burcovala na závěr reportérka výčtem „neuvěřitelného“.

Peterková proslula hlavně svými předchozími videi, ve kterých protestovala proti uzavírce škol. „Lidi, já vám chci prostě říct, že nedovolím, aby moje děti nechodily do školy! Ani Hitler za války nezavřel školu! Dokonce ani když bombardovali Británii, dokonce když padaly bomby, děti chodily do školy. Nikdo tam nezavřel školu,“ prohlásila. „Přece jim nezkurvíme život na dalších jejich čtyřicet let, co mají před sebou, kvůli tomu, že nějakej senior nebo astmatik by mohl umřít,“ zaznělo také na videu. Pozornost upoutalo hlavně její prohlášení: „Teď půjdu na Bulovku a budu tam olizovat kliky, zdi nebo budu chodit tou čekárnou tam a zpátky, dokud to nechytnu.“

