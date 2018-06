Jo, smutné je to. Filip je borec! Po show u Moravce se krize vlády dál vyhrocuje. Výzvy Babišovi, úder od Zemana, zděšení Respektu, zákulisní narážky

Filip u Moravce například uvedl, že se rozhodně nechce zodpovídat svým stranickým kolegům i voličům KSČM a nemůže akceptovat nominaci Miroslava Pocheho, který prý hlasoval nepřijatelně v otázce sankcí pro země, které nebudou chtít přijímat migranty. „Jestliže mezi občany koluje seznam 12 europoslanců, seznam 12 zrádců se také říká, na některých serverech, tak se na mě nezlobte, ale takoví politici nemají důvěru českých občanů. A to je ten důvod, proč my nechceme Miroslava Pocheho,“ nebral si servítky šéf komunistů.

„Pan Poche jednoznačně preferuje sám sebe před zájmy sociální demokracie. A jestli to chcete slyšet takhle natvrdo, tak já skutečně nebudu riskovat, že KSČM ztratí kredit na podpoře vlády, která se dá v klidu nahradit jiným jménem člověka, který bude mnohem lépe zastupovat zájmy České republiky a bude se chovat jako sociální demokrat,“ řekl jasně Filip.

Poche-do dneska jsem si říkal, ze se @poche divím, že chce být ve vládě a nechat se jmenovat takovým prezidentem. Po dnešních vyjádřeních si naopak myslím, že @CSSD nesmí ustoupit. Nejde mi přitom o Pocheho. Jen doufám, že se nebude chtít ospravedlňovat. — Pavel Telička (@Telicka) 17. června 2018

Komunisté prý už před začátkem referenda ČSSD Janu Hamáčkovi řekli, že nechtějí připustit, aby se Poche stal členem vlády, uvedl Filip, který prý své výhrady sdělil i Pochemu, a to ještě před referendem. Přítomný předseda ČSSD Hamáček se jeho slovům ale nestačil divit. „Tak pro mě to je nová informace, protože já jsem to takto natvrdo od pana Filipa ještě neslyšel. Na žádném jednání nezaznělo, že KSČM vadí Miroslav Poche a že nemůže být ministrem zahraničí,“ reagoval nechápavě Hamáček.

K těmto Filipovým slovům se později na svém Twitteru vyjádřil i tiskový mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. „K zásadnímu vyjádření předsedy KSČM doplňuji, že Jan Hamáček před referendem ČSSD slíbil panu prezidentovi, že předloží návrh na jiného kandidáta na ministra zahraničí, než je M. Poche. Slovo dané prezidentu republiky nedodržel!“ zdůraznil.

Místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička se prý do dneška divil tomu, že chce být Poche ve vládě a nechat se jmenovat takovým prezidentem. „Po dnešních vyjádřeních si naopak myslím, že ČSSD nesmí ustoupit. Nejde mi přitom o Pocheho. Jen doufám, že se nebude chtít ospravedlňovat,“ uvedl na svém Twitteru po zhlédnutí pořadu. Později si ještě postěžoval, že jedinou kvalifikací na místo ministra zahraničí je v Česku ,,být odpůrcem migrace".

Země vzkvétá.Nejdůležitější (jedinou?) kvalifikaci na ministra zahraničí je být odpůrcem migrace.Vládu sestavuje prezident, ministry kadruje a lží si pomáhá šéf KSČM a za oba se schovává premiér.V záloze extremisté. Zlý sen? Ne, velesmutná česká realita. — Pavel Telička (@Telicka) 17. června 2018

Vystoupení Vojtěcha Filipa v Otázkách Václava Moravce jasně ukázalo, jaké bahno nás čeká, napsal ve svém komentáři šéfredaktor Bakalova Respektu Erik Tabery s tím, že čeští komunisté míří znovu k moci. „Kde se bere ta drzost reprezentanta zločinecké organizace určovat, kdo má být ministr? Máme brát vážně jeho argumenty, že chce hájit naši zemi, když podporoval její okupaci sovětskými vojsky? Když se zavázal, že bude upřednostňovat loajalitu ke Kremlu před loajalitou k vlastním občanům?“ napsal Tabery, podle něhož lidé mohli sledovat akorát arogantní, přehlíživou masku šéfa komunistů, který ví, že nemá co ztratit, protože za ním stojí premiér Babiš a prezident Zeman. „Šla z toho úzkost,“ dodal.

Kde se bere ta drzost reprezentanta zločinecké organizace určovat, kdo má být ministr? Máme brát vážně jeho argumenty, že chce hájit naší zemi, když podporoval její okupaci sovětskými vojsky? Když se zavázal, že bude upřednostňovat loajalitu ke Kremlu... https://t.co/mGNBegJOgn — Erik Tabery (@etabery) 17. června 2018

Marketingový expert Jakub Horák, který dopomohl k volebnímu úspěchu Pirátům, se na svém facebookovém účtu vyjádřil tak, že nápad chtít prosadit Pocheho na ministra „je asi stejně dobrej nápad, jako rozsvítit při náletu všechna světla v baráku a začít blikat. Pražská ČSSD by měla přestat stavět Hamáčka před neřešitelnej úkol.“

Novinář týdeníku Respekt Ondřej Kundra zase uvedl příklad, ve kterém lze spor o Pocheho vyřešit vcelku elegantně. „Pomineme-li žalobu na prezidenta u Ústavního soudu. Premiér Babiš dál nebude upřednostňovat své osobní ambice a místo ve vedení vlády předá jinému politikovi ANO. Ambice nebude upřednostňovat samozřejmě ani pan Poche a skončí,“ napsal jasně ve svém tweetu.

Druhy nejbohatsi clovek v zemi, navenek vystupuje velmi sebevedome, zrejme by znovu vyrazne vyhral volby a pritom moc umoznuje posouvat do rukou nebezpecneho prezidenta a bolseviku. Cesko 2018. — Ondrej Kundra (@okundra) 17. června 2018

Podporu Poche našel už včera například u europoslance Luďka Niedermayera (TOP 09) v dlouhém komentáři, který mu věnoval na svém facebookovém profilu, ve kterém se snažil objasnit, komu a proč vlastně Poche vadí. „Při občasných ‚setkáních‘ nad body, které jsme oba řešili, na mne udělal dojem kompetence, klidu a racionality. Ve vyjádřeních pak zaznamenávám to, čím se skoro každý, kdo do Bruselu vyrazí a pracuje tam (nikoliv jen posílá přes média jedovaté bonmoty), ‚nakazí‘: pochopení toho, že hledání společných, a tedy kompromisních řešení je cestou k fungující Unii a silné Evropě. A to je náš hlavní zájem,“ napsal a zdůraznil, že to je podle něj to hlavní, co vadí duu Zeman a Babiš.

Panu prezidentovi jistě nekonvenuje „evropský postoj“ k Rusku, fake news a jeho jednoduchým řešením, které mimochodem Zeman v 90. letech razantně kritizoval, je přesvědčen Niedermayer. „Panu premiérovi by asi nekonvenovalo mít v kabinetu člověka, který chápe, že evropská politika není o bouchání do stolu ve Strakově akademii, ale o aktivních návrzích a hledání spojenců po celé Evropě,“ řekl s tím, že premiér by asi neuvítal ani to, kdyby někdo na jednáních vlády, a nedej bože na veřejnosti, říkal, že rozhodnutí v Unii nejsou výrobky anonymních byrokratů v Bruselu či jinde, ale vznikají spolurozhodováním našich domácích politiků, tedy i jeho. „Oboje bych od pana Pocheho čekal,“ doplnil.

„Nejbizarnější na všech vyjádřeních je, že ‚pan Poche má představy o migraci v zásadním rozporu s mými (= Babišovými) představami‘. O tom, jak chce problém s migrací pan premiér řešit, totiž nikdo, a myslím ani on, netuší. A omezením své politiky na jediné – ‚stop kvótám‘ – myslím, budoucnost naší země může ohrozit,“ napsal europoslanec.

Šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl ve své reakci uvedl, že možné řešení by bylo, kdyby Pocheho jmenoval ministrem Drahoš do Sobotkovy vlády. „Tak už konečně pochopte, že Radek Pokorný toho ministra proti Nord Stream 2 fakt potřebuje,“ dodal pak v pozdějším příspěvku na svém Facebooku.

Referendum v ČSSD bylo o účasti v menšinové vládě, a ne o personálních nominacích na pětici ministrů, připomněl někdejší krajský zastupitel, zbrojní publicista a pplk. v záloze Jiří Csermelyi. „Většina členů ČSSD se vyjádřila pro vstup do vlády a Jan Hamáček by měl rozhodnutí většiny respektovat a udělat vše pro jeho realizaci. Včetně případných personálních změn. Pokud to nedokáže, tak by měl odstoupit,“ vyjádřil se na sociální síti.

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek připomněl slova Andreje Babiše, že „by bylo dobré, kdyby se pan Poche zachoval státotvorně“ a nelpěl na funkci. „Měli bychom se snažit, aby kvůli jednomu jménu nevznikla patová situace a neotravovali jsme lidi nějakou krizí.“ „Tak to říká ten pravej. Někoho to možná překvapí, že měří jinak sobě a jiným. Mě ne. Pro sebe má jiná měřítka. A mění je podle svojí potřeby,“ má jasno předseda lidovců.

Naopak právník Jiří Vyvadil si Filipovo vystoupení v Otázkách Václava Moravce nemohl vynachválit. „Filip je borec. Splnil to, o co jsem včera komunisty požádal, aby podmínil podporu Babiše, že nebude Poche ministrem zahraničních věcí...,“ zhodnotil spokojeně na svém Facebooku.

Nezapomněl pak ani připomenout, že v červenci 2015 odsouhlasila naše vláda v rámci kvót – tehdy dobrovolných – přijetí 1 500 uprchlíků do roku 2017. „Vláda, ve které byl místopředsedou pan Babiš. A nevzpomínám si, že by pan prezident tehdy z toho dělal ohrožení našeho světa (pokud se pletu, dejte mi vědět), a předpokládám, že ministři hnutí ANO byli pro,“ řekl s tím, že tedy nejde o uprchlíky, ale buďto o slabost premiéra vůči prezidentovi, nebo o to, že jejich vizi, co dále dělat s naší zemí nad rámec toho, že jejím premiérem má být stíhaná osoba a vláda stát na podpoře komunistů. „Začátek této ‚vize‘ se mi vůbec, ale vůbec nelíbí...,“ dodal Niedermayer.

Obrázek ruličky zavěšeného toaletního papíru s nápisem ČSSD umístila na svou facebookovu stránku TOP 09, k němuž připojila komentář, že je tahle demonstrace síly vlastně hrozně smutná. „Uspořádáte náročné vnitrostranické referendum o tom, jestli máte jít do vlády s ANO. Strávíte měsíce vašeho života tím, že jezdíte po republice a přesvědčujete média a své členy o něčem, čemu ani vy sami moc nevěříte. Jdete s kůží na trh. Den poté, co si oddechnete a slavnostně oznámíte pozitivní výsledek, premiér řekne, že si to vlastně rozmyslel. Že nenavrhne do vlády vašeho člověka, se kterým celou dobu počítáte. A kompletně změní celou dohodu,“ zhodnotila aktuální situaci sociální demokracie. „To není k smíchu. To je jen ... jo, smutné,“ uzavřela.

Ovčáček také na svém Twitteru reagoval na Filipovo vyjádření o tom, že kdyby Poche ve vládě usedl, komunisté by ji netolerovali. Hamáček to podle něj slyšel už před referendem ČSSD a jsou na to podle něj i svědci. „K zásadnímu vyjádření předsedy KSČM doplňuji, že Jan Hamáček před referendem ČSSD slíbil panu prezidentovi, že předloží návrh na jiného kandidáta na ministra zahraničí, než je M. Poche. Slovo dané prezidentu republiky nedodržel!“ zdůraznil mluvčí prezidenta.

Ohlásil také výsledky dnešní schůzky premiéra Babiše a prezidenta republiky Miloše Zemana na zámku v Lánech, kde byl Poche jedním z hlavních tématů. „Předseda vlády informoval prezidenta o stavu vyjednávání o koaliční vládě. Prezident republiky informoval předsedu vlády, že po návratu z návštěvy Ústeckého kraje začne přijímat nominanty jak za hnutí ANO, tak za ČSSD. Mezi nimi bude i pan Miroslav Poche,“ uvedl Ovčáček s tím, že prezident republiky hodlá pana Miroslava Pocheho požádat, aby zvážil svoji kandidaturu na funkci ministra zahraničních věcí, a usnadnil tak sestavování vlády a její toleranci.

autor: nab