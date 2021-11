Joch: Povinné očkování? Skončíme jak v Číně. Sledování všude

reklama

Roman Joch má za to, že není žádoucí nařizovat očkování proti nemoci covid-19 povinně, neboť povinným očkováním by to mohlo začít a kdo ví, čím by to nakonec skončilo. Možná i tyranií.

„Je veliký morální rozdíl mezi státem, který vám několik vyjmenovaných věcí negativně zakáže (například heroin; přičemž vše, co není zakázáno, je automaticky povoleno), a státem, který vám věci pozitivně přikazuje, nařizuje. To první je slučitelné se svobodnou společností, to druhé – čím je příkazů více, tím se svobodou slučitelné méně a méně. Stát, který by měl moc vám nařizovat si do těla vložit cokoli, co on chce, by byl státem nebezpečným vždy, a taky kráčejícím na cestě stát se všemocným a tyranským,“ varoval Joch

Tento svůj názor prezentoval veřejně i navzdory tomu, že sám je nadšeným stoupencem očkování. Prý podstoupil podání dvou dávek a bude-li třeba, dojde i na vakcínu třetí. Lidé, kteří se naočkovali, mají větší šanci, že se covidem nenakazí a pokud se nakazí, nemoc snáze překonají. Tuto prostou pravdu ukazují data. Neočkovaní nemoc snáší hůře, ale to je jejich vlastní rozhodnutí. A za toto své rozhodnutí by měl podle Jocha zaplatiti nejen pobytem v nemocnici, ale i finančně, protože svým vědomím rozhodnutím přidal zdravotníkům práci, kterou jim přidělávat nemusel.

To je princip svobody, kterého bychom se podle Jocha měli držet. Měli bychom také respektovat právo podnikatelů obsloužit jen očkované, ale také právo obsloužit jen neočkované, pokud to tak budou chtít.

Joch důrazně varoval, že by povinné očkování mohlo skončit také nikdy nekončícím sledováním obyvatel na každém jejich kroku, což je něco, co by uvítali komunisté v Číně, ale lidé žijící v demokracii by to podle jeho názoru rozhodně vítat neměli. „Ne. Raději nedokonalá společnost se svobodou (i pro blbce) než (zdánlivě a falešně) dokonalá společnost bez svobody,“ uzavřel Joch.

