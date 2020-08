Joe, co se s tebou stalo? Amerikou se šíří video s kandidátem Bidenem, který je hodně mimo

reklama

Anketa Obáváte se dalšího vývoje situace kolem nemoci COVID-19? Obávám 54% Neobávám 23% Nezajímá mě to, běžte s tím někam 23% hlasovalo: 2074 lidí



Pasáže z Bidenovi prezidentské kampaně a z rozhovorů s ním pak ukazují chvíle, kdy Trumpův protikandidát těžce hledá slova či zvládá jen s obtížemi udržet myšlenku.



„A s… s... já nevím…“ zní například od Bidena v jedné z pasáží zachycující jeho zmatené přemítání na mítinku. V další části pak hovoří o druhé světové válce a prezidentu Rooseveltovi, avšak opět těžce hledá myšlenku a po každém dalším slově od něj k moderátoru zazní: „Však vy víte.“



„Nesouvislý. Neschopný. Nevhodný k tomu, aby vedl. Co se s Joem Bidenem stalo?“ zní z republikánského příspěvku u videa.

Pasáže, kde je Biden zmatený a těžko hledá slova či zaměňuje, pak ani nemuseli editoři hledat příliš těžko. V poslední době se internetem šíří hned několik Bidenových vystoupení, které demokratického kandidáta ukazují v pro něho nepříliš lichotivých situacích.



Velké pozornosti se kupříkladu těší únorové video, kde Biden promlouvá k davu v Jižní Karolíně a tvrdí o sobě, že kandiduje do senátu.

Či video, které ukazuje hned několik jeho podobných přešlapů.

„Chudé děti jsou stejně talentované jako ty bílé,“ vyskytuje se například dnes již známý výrok. Prý však chtěl říct, že chudé děti jsou stejně talentované jako ty bohaté. „Vybíráme si vědu nad fikcí, vybíráme si pravdu nad fakty,“ pronesl v další části videa. „Zamyslete se nad tím. Považujeme tyto pravdy za samozřejmé. Všichni muži a všechny ženy jsou stvořené… Však vy víte kým,“ ztratil Biden nit. Zřejmě chtěl říct, že všechny lidské bytosti jsou stvořeny od Boha, vypadá to tedy, že mu z mysli vypadlo slovo Bůh.



Není to vše, co Biden řekl ve vztahu k dětem. „Měl jsem chlupy na nohách, které se měnily, které, které, které se měnily, na oh, oh, oh, blond… na sluníčku. A děti přibíhaly a přicházely na bazén a drbaly mi nohu až dolů, aby se chlupy narovnaly a pozorovaly, jak se znovu postaví. Dívaly se na ně. Takže jsem se dozvěděl o švábech, dozvěděl jsem se o dětech, které mi skákaly na klíně. A já miluji, když mi děti skákají na klíně,“ pochlubil se svou historkou Biden v hloučku dětí.



Jindy má jen problém se jmény. „Máte lidi jako Margaret tlustá… Omluvte mě, máte lidi jako bývalá kancléřka a šéfka strany v Německu,“ pověděl možný budoucí prezident Ameriky. Jestliže mluvil o kancléřce Německa, tak měl zřejmě na mysli Angelu Merkelovou, ovšem z počátku to vypadalo, že mluví o Margaret Thatcher, bývalé premiérce Spojeného království. Fotogalerie: - Zeman v USA

Nevyznamenal se ani ve vztahu ke svým sympatizantům. Když na jednom ze záběrů dostal otázku, proč by voliči měli věřit, že zrovna on vyhraje volby. „Byl jsem na předvolební poradě politických lídrů demokratů. Byla jste tam někdy?“ zeptal se Biden ženy s transparentem propagujícím Bidena na prezidenta. Ta souhlasně kývala hlavou. Biden jí však nevěřil. „Ne, nebyla jste. Jste lhářka s tváří psa,“ pověděl jí. Psali jsme: „Miluji, když mi děti skákají na klíně.“ Joe Biden, 77 let. Dva z pěti Američanů tuší demenci

Republikáni si ze stavu Bidena dělají vtipné spoty již několik měsíců. Minulý měsíc na sociální sítě umístili video, na němž zazní: „Jsou tři ráno a vaše děti bezpečně spí. Ale najednou se Bílým domem rozezní telefon. Něco se děje ve světě. Váš hlas rozhodne, kdo na tento telefonát odpoví.“ V tom se v záběru objeví Biden a rozhodně praví: „Ehm... Ehm.. hmm… nevím... s... s... nevím…“

Dříve se již do svého protikandidáta obul i sám Trump, když na sklonku června na sociální síti Twitter v komentáři o svém protikandidátovi referoval jakožto o spáči a psal o něm, že má nízkou úroveň inteligence.



„Vaše tichá většina je živá a dobrá! Volby vyhrajeme s přehledem. Nikdo nechce ve vedení země osobu s nízkou inteligencí a spící Joe (Biden) zcela určitě osoba s nízkým IQ je,“ napsal Trump.

THE VAST SILENT MAJORITY IS ALIVE AND WELL!!! We will win this Election big. Nobody wants a Low IQ person in charge of our Country, and Sleepy Joe is definitely a Low IQ person! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2020

Později též sdílel video, kde k němu Biden promlouvá. Biden na něm se spací čepičkou říká: „Pane prezidente, probuďte se, musí se toho mnoho udělat.“

Psali jsme: Soros opět bojuje za demokracii. Teď do toho narval přes miliardu korun. Zastaví Trumpa? Jen je nechte, ať se bojí? Donald Trump má ještě naději. Nová zpráva z USA Tajná cenzura? Černý seznam? Twitter čelí vážnému obvinění Joe Biden má nízké IQ, napsal Trump. Rusko? Nad tímto info se naštval

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.