John Bok: Horáček? S tímhle blbem je to z bláta do louže. Udělám cokoliv, aby šel k šípku

Politický aktivista John Bok, jenž je zároveň předsedou a zakladatelem spolku Šalamoun, se netají tím, že za nejlepšího prezidentského kandidáta jednoznačně považuje Jiřího Drahoše, respekt ale vyjadřuje i Pavlu Fischerovi. Naopak koho opravdu nemusí, je Michal Horáček, na kterém nenechal nit suchou, když se o něm nedávno vyjádřoval v komentáři na svém facebookovém účtu. „Jak vůbec někdo může uvažovat o tom, že tenhle člověk Horáček by mohl plnohodnotně nahradit tu jitrnici na hradě. S tímhle blbem by to bylo z bláta do louže,“ napsal.

Hned v úvodu John Bok vyjádřil vděk moderátorovi Veselovskému, který jako jeden z mnoha dělal s prezidentským kandidátem Michalem Horáčkem rozhovor a dal nám tak prý možnost autenticky zažít hlupáka v přímém přenosu. „Discours znamená v naši mateřštině rozprava, přednáška – a tak mi někdo řekněte, když na stará kolena má někdo jako on potřebu promovat z antropologie, proč užívá jako nevzdělanec ‚cizí‘ slovo ve spojení nesouvisejícím,“ rozčílil se Bok a dodal, že jestli si tím Horáček připadá jako intelektuál nebo lidový hrdina, tak je na omylu.

„Pokud bude na prezidenta kandidovat namyšlený mluvka, budu dělat vše pro to, aby šel k šípku,“ sliboval aktivista Bok.

Když už chceme podle slov Johna Boka za prezidenta osobnost, kultivovanou, čestnou, důstojnou, veselou a dobrosrdečnou, tak s Horáčkem by pokračovalo panoptikům mudrujících kašpárků, ješitů bez koncepce a vizí. „Namísto egocentrického Škrholy bychom dostali egocentrického Blekotu. To by asi ternem nebylo,“ uzavřel Bok a dodal, že namísto karikatury na Hradě, je potřeba bytost lidskou, přirozenou a ryzího charakteru.

Celý příspěvek Johna Boka:

Jak vůbec někdo může uvažovat o tom, že tenhle člověk Horáček by mohl plnohodnotně nahradit tu jitrnici na hradě. S tímhle blbem by to bylo z bláta do louže.

Jsem velmi vděčný panu Veselovskému, že ho pozval a dává nám možnost autenticky zažít hlupáka v přímém přenosu. Discours (fr.) znamená v naši mateřštině rozprava, přednáška-a tak mi někdo řekněte, když na stará kolena má někdo jako on potřebu promovat z antropologie, proč užívá jako nevzdělanec "cizí" slovo ve spojení nesouvisejícím. Sna d si pak připadá jako intelektuál? Nebo nelidový hrdina?

Pokud ten namyšlený mluvka bude kandidovat na prezidenta, budu dělat vše proto, aby šel k šípku. Když už chceme za prezidenta, namísto té karikatury na Hradě, osobnost, kultivovanou, čestnou, důstojnou, také snad i veselou a dobrosrdečnou, co možná ryzího charakteru, nicméně bytost lidskou a přirozenou, tak s Horáčkem by pokračovalo panoptikům mudrujících kašpárku, ješitů bez koncepce a vizí, a namísto egocentrického Škrholy bychom dostali egocentrického Blekotu. To by asi ternem nebylo.

Opatrujte se.

John Bok

autor: nab