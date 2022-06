Jsou špatní, říkáme vám to, a vy je pořád volíte? Totální p*tomci. Vaše vina. Úvaha o vesnicích od známého myslitele

Lidé z vesnice, co volí ANO a SPD, si nezaslouží respekt. A svým chováním škodí ostatním podobně, jako kdyby vylévali olej do potoka. To je jen část úvahy, kterou na facebooku předestřel cestovatel Dan Přibáň a která byla moc i na řadu jeho liberálních přátel.

Anketa Má prezident Zeman vaši důvěru? (Ptáme se od 8.6. 2022) Má 68% Nemá 30% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 10194 lidí sepsal na facebooku volební úvahu na téma „preference ve městech a na venkově“.

Vesnice podle něj volí ANO, SPD, Zemana a podobné. „Volí je opakovaně a dlouhodobě a volí je s tím, že u ‚městských‘ stran nemají zastání a pochopení,“ dodává. A připouští, že toto pochopení příliš nemají. Jenže pro tyto lidi nic nedělá ani ANO a SPD, jen jim pořád něco slibují, a přesto je ti lidé stále volí, vysvětlil. Přibáňova úvaha pokračuje tím, že za to, že nemají ve vládě zastání, si lidé z vesnic mohou sami. A zavinili si to tím, že pořád volí „lháře a šmejdy“, i když mají obrovské množství informací, co jsou tito lháři a šmejdi zač.

„Kdo tedy může za to, že ‚vesnice‘ nemá ve vládě zastání? Ať to člověk bere z jakéhokoli konce, tak je to právě ‚vesnice‘. Znovu a znovu volí lháře a šmejdy, kteří jim slibují hory doly, ale reálně neudělají nic. Ač je dostupné obrovské množství informací o tom, co jsou dotyční zač, ve formě podrobné, populární, textové, zvukové, obrazové. Ač je tolika způsoby sdělováno, že dotyční lžou a podvádějí, stejně je ‚vesnice‘ znovu zvolí,“ prohlásil. „Oni pro ni nic neudělají a ‚vesnice‘ je dál naštvaná, že pro ni ‚město‘ nic neudělalo... a znovu zvolí ty samé, kteří znovu nic neudělají, a znovu a znovu,“ podivuje se cestovatel. Vesnice by se podle něj konečně měla zamyslet, jestli si za to všechno nemůže sama tím, koho volí.

S tímto vývodem si troufl polemizovat i manažer Martin Jaroš, který se jinak považuje za součást „městského světa“ podobně jako Přibáň. Podle něj je klíčovým faktorem to, že venkov cítí, jak jím „lepší lidé“ podvědomě pohrdají. A cítí to i z Přibáňova textu. Zato z Andreje Babiše, ať je jakýkoliv, není cítit, že by vesnicí pohrdal. „Volič je vždy nevinen – nebo přesněji, stěžování na nechápavé voliče ještě nikdy nic nevyhrálo. Jedině politici za to můžou – jestli je na vesnici neberou, tak holt asi nejsou tak dobří. Ti politici, ne ti vesničani,“ dodal Jaroš.

Přibáň okamžitě reagoval, že lidé z vesnic nemají žádné právo na to, aby je někdo respektoval. „Ti lidé se opakovaně chovají jako totální pitomci, kteří se nechají znovu a znovu a znovu obalamutit,“ připomíná hvězda ČT, podle které je pochopitelné, že takoví voliči nemají žádný respekt. „Ta chyba je u těch lidí, ne u politiků,“ trval na svém Přibáň. Dokonce venkovské voliče přirovnal k člověku, který vozí věci na skládku do lesa, nebo vylévá olej do potoka.

„Dá se úplně pochopit, že člověk naletí jednou, ale pokud naletí potřetí, popáté, je to jeho chyba. Nikoho jiného. Babiš, stejně jako Zeman těmi lidmi rozhodně pohrdá. Kdyby nepohrdal lidmi, dělal by už dávno něco pro lidi. Možnosti má obrovské. Nedělá, dělá to pro sebe,“ mínil.

A dodal: „A je chyba jen a pouze voličů, že se nechávají obelhávat. A zatímco, když se nechají obelhat hrnci, nebo půjčkou se šíleným úrokem (aby pak lidi z města řešili, jak jim pomoci), je to jen jejich problém, když volí, je to problém všech. Ti lidi jsou citliví na to, aby jim někdo říkal věci na rovinu. To je ten problém.“

Jaroš mu namítl, že Přibáně nikdo nenutí, aby tyto lidi respektoval, jen se pak nemá divit, že volí jinak, než by si přál. Ovšem cestovatel Jarošovi vzkázal, že se na věc nedívá jako kandidát, který chce získávat hlasy, ale jako občan. On sám by prý něco takového klidně dokázal taky, hovoří s lidmi na svých přednáškách a ví, že je oslovit dovede.

Psali jsme: „Dupat po nich, hnát je!“ Čechům, co neradi Ukrajince, přišla výhrůžka „Až chc*pne Zeman...“ Přibáň přemýšlí, jakou lahev otevře na oslavu umrtí prezidenta Šířila zlé řeči o Ukrajincích. Přibáň psal Wollnerovi, Fridrichové a dalším. A už to jede „Jste každému u p*dele. Pokud umřete doma, žádný problém.“ Přibáň zúčtoval s neočkovanými

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.