Jste zlí. Babiš ostře útočí na Dana Landu

reklama

„Minulý týden jsem slíbil, že vytvoříme rekord v podání demise. A také jsem to splnil. Ve středu skončila ustavující schůze Sněmovny ve 22.35, na druhý den ráno v osm jsme měli vládu, která podala demisi. Tu demisi jsme doručili do Kanceláře prezidenta ve čtvrtek v 8.30, ve stejný den nás pan prezident pověřil, abychom pracovali nadále v demisi, což také samozřejmě děláme,“ poznamenal Andrej Babiš v pořadu Čau lidi.

Anketa Byl Andrej Babiš mladší zneužit proti svému otci? Byl 95% Nebyl 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1089 lidí

Svěřil se také s tím, že konečně dostal termín návštěvy u pana prezidenta. „Navštívím ho zítra, v pondělí, v 17 hodin. Dostal jsem povolení i od nemocnice. Těším se na něj, protože jsem ho neviděl od 10. října, jenom jsme spolu mluvili telefonicky,“ svěřil se Babiš.

Ve svém pravidelném pondělním pořadu Čau lidi se svěřil s tím, co mu napsala paní Zdeňka. „Pane premiére, dobrý večer. Dnes jste na Nově v Televizních novinách dostal otázku, co se vaší vládě povedlo a nepovedlo. Neodpověděl jste jasně. Tak já si vám dovolím napsat, co se vám povedlo. Za prvé – jste to vy, ano, vy, pane premiére, kdo dokončil dálnici D1. Je to vaše zásluha po 30 letech. Zrušil jste kvóty. Za třetí – zrušil jste superhrubou mzdu. Ano, vy, pane premiére, jste zrušil tento megapodvod, který nám zavedla kmotrovská ODS. To jsou tři obrovské úspěchy. A pak dále, pane premiére, díky vaší vládě po celé roky rostly platy zdravotníkům, učitelům, a to brutálně. A také díky vám astronomicky rostly důchody, tím se zvyšovala životní úroveň. V neposlední řadě se o mnoho zvedly platby za pojištěnce, meziročně do zdravotnictví šlo 90 miliard navíc. A za vás, pane Babiši, byla zdravotní péče vždy bezplatná. A máme nový stavební zákon. Takže máte se čím chlubit. Takže příště – pochlubte se. ODS se mohla chlubit leda tak rozkrádačkami, tunely, kmotry, podvody, úniky peněz a tak dále. Za vás se nekradlo,“ přečetl Babiš.

„Teď čekáme na pana prezidenta, aby pověřil pana Fialu premiérem, a následně pan Fiala předloží novou vládu, potom já nebudu ve vládě, budu v opozici a budu mít na vás podstatně více času než doposud,“ zmínil dále Babiš.

A svá slova také věnoval iniciativě Zlatý špendlík, jež pod vedením zpěváka Dana Landy zahltila hygienické stanice svými e-maily. „Prosím vás, já skutečně nechápu to, že jsou tady iniciativy, které brání našim hygienám, aby trasovaly. Měli jsme tady ten Zlatý hřebík nebo jak se to jmenuje. Zahltili e-maily hygieny. Proč to děláte? Proč ztěžujete hygienám práci? To skutečně nechcete, aby pomáhaly lidem. Teď je tady nějaká nová aplikace Nevolejte.cz, která dokonce blokuje, aby lidi mohli volat na hygienu. Já nevím, co je to za lidi, proč to dělají. To skutečně chcete, aby bylo u nás ohrožených na životě ještě podstatně více lidí, než je? Nechápu to, co je to za lidi, proč jsou tak zlí. Proč místo toho, aby pomáhali hygienám, tak je blokují,“ rozčílil se Babiš a podotkl, že největším problémem je Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj.

„Prosím vás, celé rodiny, to znamená čtyřicátníci, padesátníci a jejich rodiče, nenaočkovaní, končí na jipkách. Celé rodiny. Protože se nenaočkovali. Úplná katastrofa. Stále více a více je žádostí, nemocnice potřebují vojáky. Není to jen u nás, i v Německu se aktivizuje a připravuje na zásah armáda,“ dodal Babiš, podle něhož je jediným řešením se skutečně naočkovat.

Landa totiž vyzval své příznivce, sdružené ve skupině Zlatý špendlík, aby bombardovali hygienické stanice otázkami na průběh kontrol. S jednoduchou logikou: úředník, který píše o tom, koho kontroloval a kdy, nemůže zároveň kontrolovat. Žádostí o informace přišlo deset tisíc. Stát na iniciativu zpěváka Daniela Landy následně podal trestní oznámení pro podezření ze sabotáže.

Psali jsme: Drzá prasata. Budu jim muset nasr*t do obýváku, zavelel Landa. Po žalobě přišla reakce

„Nepište mi ty fejky, ty nesmysly. Pravda je taková, že u nás už máme prvoočkovaných nebo těch, kteří se účastní očkování, 70,5 procenta dospělé populace. Co se týče hlavně ohrožených seniorů, tak těch jsme naočkovali 84,5 procenta, seniorů starších 65 let. Do toho doočkování nám chybí pro seniory starší 65 let, musím to dohledat, 307 764 lidí, z toho 56 640 prodělalo nemoc, takže nechráněných je 251 124,“ vypočítal Babiš.

Následně se rozzlobil i na to, že nechápe, proč koalice SPOLU lže. „Chápu, že lhali před volbami. Proč teď lžou o tom, jak se očkuje nebo neočkuje… Nechápu, co tím chtějí říct, proč to dělají. Vždy jsem si myslel, že u covidu bychom se měli spojit, tady vysílají různé dezinformace. Ano, dostali jsme konečně stanovisko anticovid týmu pro Ministerstvo zdravotnictví. Trvalo jim to do včerejšího večera. Co nám řekli? Vůbec nic. To je výsměch. Samozřejmě, protože naši klíčoví experti jsou i jejich experti. Bod 11 je, píšou, že ve stávajícím stanovisku pro Ministerstvo zdravotnictví se anticovid tým nevyjadřuje k problematice pandemie covidu-19 v plném rozsahu, pouze v rozsahu vyžádaném Ministerstvem zdravotnictví. To je fakt výsměch. To je joke. A ‚stávající stanovisko se může v budoucnosti změnit v souladu se stavem poznání a aktuální epidemickou situací‘. Přitom všichni z budoucí koalice dostávají všechny zprávy od Duška od září 2020,“ podotkl Babiš, že je to fakt neuvěřitelné.

„Stále nám říkali, jak to oni vše zvládnou, jak to bude skvělý, jak to budou dělat. Vypadá to, že to tak ale není. Prosím vás, my jsme rozhodli, hlavně na základě žádosti hejtmanů, Asociace hejtmanů a MŠMT, že budeme testovat na školách 22. 11. a 29. 11. Budeme plošně testovat, naočkovaní žáci a studenti nebudou testováni. I když MŠMT na to mělo jiný názor, tady píšou, že dřívější stanoviska a názory WHO a ECDC to nepodporují. Ale tak se rozhodlo na základě dohody na Radě pro zdravotní rizika. A 29. 11. nastane nové opatření, a tam byla ta diskuse. To opatření má být, i tedy ten anticovid tým SPOLU to odsouhlasil, že to nebude jako v Rakousku. Před chvílí rakouský premiér oznámil, že v Rakousku budou moci chodit na různé akce a do restaurací jenom očkovaní a ti, kteří překonali covid. U nás byly různé názory. Nakonec také ten anticovid tým i MZ souhlasí s tím, a to by měla rozhodnout zítra vláda v 18.30, že od 29. listopadu bude jedině očkování, PCR test a ti, kteří překonali covid. Antigenní testy se nebudou uznávat nikde. Uznáme samozřejmě i to první očkování do toho 29. listopadu, když nebude někdo komplet a plus 14 dní, tak bude tam nějaké přechodné období, které to uzná,“ řekl také Babiš a dodal, že zítra to Ministerstvo zdravotnictví představí.

„Toto je další opatření k tomu, abychom motivovali lidi k očkování. Skutečně nečtěte ty nesmysly, posíláte mi ty fejky, to je neuvěřitelné. Je to nesmysl. Jediné, co funguje, je očkování. Dobře víte, že jsem se nechal očkovat třikrát, šel jsem příkladem, je to důležité pro všechny. Strašně moc vás prosím, přemluvte hlavně seniory nad 65, kteří nepřekonali covid a nejsou očkovaní, že je to strašně důležité. Oni jsou nejvíce ohrožení. Jde o život. Vy jste nám vyčítali ty fotky. Ale předseda ČLK to řekl správně. Když je povodeň, když je tornádo, tak to všichni vidíme. Ty škody, tu katastrofu. Ale ta katastrofa covidová je za zdí jipky. Tam je ta katastrofa. A tak to nikdo nevidí. Tak jsme dali ty obrázky, za které jste nás kritizovali. Jak už ale máme přesvědčit. Navrhovali jsme různé věci. Navrhoval jsem dva dny volna za očkování, nikdo to nechtěl, a další věci. Je to ochrana životů, hlavně našich seniorů, ale umírají i mladí lidé, i ta učitelka z Bíliny, já jsem ji znal, měla 47 let, bohužel zemřela. Berte to vážně, je to strašně důležité. My, když budeme v opozici, budeme podporovat vládu v boji proti covidu. Ne jak oni, že to zpolitizovali a měli na tom politické body. To dělat nebudeme. Protože nám záleží na vašem zdraví,“ uzavřel Babiš.

Celý přepis pořadu Čau lidi:

Přepis pořadu Čau lidi, 14. listopadu 2021

Vážení přátelé, vítám vás v mém pořadu Čau lidi.

Minulý týden jsem slíbil, že vytvoříme rekord v podání demise. A také jsem to splnil. Ve středu skončila ustavující schůze Sněmovny ve 22:35, na druhý den ráno v osm jsme měli vládu, která podala demisi. Tu demisi jsme doručili do kanceláře prezidenta ve čtvrtek v 8:30, ve stejný den nás pan prezident pověřil, abychom pracovali nadále v demisi, což také samozřejmě.

Také mám dobrou zprávu, že jsem konečně dostal termín návštěvy u pana prezidenta, navštívím ho zítra, v pondělí, v 17 hodin. Dostal jsem povolení i od nemocnice. Těším se na něj, protože jsem ho neviděl od 10. října, jenom jsme spolu mluvili telefonicky.

Dostávám od nás stovky mailů. Jak dobře víte, každém odpovídám. Ale nestíhám. Od úterý 9. listopadu ještě nemám zodpovězené všechny maily. Prosím, omlouvám se, vydržte, každému odpovím. Většina z těch mailů je žádost o knížku. Tu knížku Sdílejte, než to zakážou. Knížek máme dost. Všem to pošleme. Nebojte se. Určitě ta knížka bude stále k dispozici.

Také od vás dostávám strašně moc podpůrných mailů, kde nám děkujete za práci naší vlády. Někteří píšete, že máte obavy, že nebudu v politice. Ne, budu v politice. A je to celkem unikátní situace. Protože když se díval na ty předchozí premiéry a předsedy stran, a de facto ano, my jsme na mandáty, celkový součet mandátů prohráli volby, ale na počet mandátů samostatně jsme je vyhráli. A někteří se ptáte, proč, když máme vlastně nejvíce mandátů, nesestavujeme vládu. No, protože pětikoalice má 108 mandátů.

Takže my nadále budeme hájit tvrdě zájmy ČR, nemusíte mít strach, budu tady, jsem tady pro vás. Můžete mi psát. Samozřejmě píšete, že se bojíte, že pětikoalice nás zaprodá EU. No, já doufám, že ne. Budeme to kontrolovat, ptát se jich, budeme aktivní opozice. Nebudeme na vše říkat, že je to špatně. Pokud něco udělají dobře, tak budeme objektivní.

Ze všech těch mailů, které jsem dostal, bych chtěl přečíst jeden, který mě nějak zaujal. Píše mi Zdeňka: „Pane premiére, dobrý večer. Dnes jste na Nově v Televizních novinách dostal otázku, co se vaší vládě povedlo a nepovedlo. Neodpověděl jste jasně.“ Ano, já s tím mluvením, to není moje dobrá kvalita, já jsem hlavně na řízení a výsledky.

Zdeňka píše: „Tak já si vám dovolím napsat, co se vám povedlo. Zaprvé – jste to vy, ano vy, pane premiére, kdo dokončil dálnici D1.“ My společně jsme to dokončili ve vládě, ano. Ta dálnice je skvělá. Slyším to, kdo tam jezdí, že je perfektní.

„Je to vaše zásluha po 30 letech. Zrušil jste kvóty.“ Ano, společně s Viktorem Orbánem jsme zrušili kvóty na ilegální migranty, a proto jsme osmá nejbezpečnější země na světě.

„Zatřetí – zrušil jste superhrubou mzdu. Ano, vy, pane premiére, jste zrušil tento megapodvod, který nám zavedla kmotrovská ODS.“ No, oni paradoxně hlasovali taky konečně pro, ale byli v opozici.

„To jsou tři obrovské úspěchy. A pak dále, pane premiére, díky vaší vládě po celé roky rostly platy zdravotníkům, učitelům, a to brutálně. A také díky vám astronomicky rostly důchody, tím se zvyšovala životní úroveň. V neposlední řadě se o mnoho zvedly platby za pojištěnce, meziročně do zdravotnictví šlo 90 miliard navíc. A za vás, pane Babiši, byla zdravotní péče vždy bezplatná.“ No, uvidíme, nová koalice, ten nový ministr říká, že možná budete čekat 6 hodin u lékaře a že možná to bude jen pro bohaté.

„A máme nový stavební zákon,“ píše paní Zdeňka. „Takže máte se čím chlubit. Takže příště – pochlubte se. ODS se mohla chlubit leda tak rozkrádačkami, tunely, kmotry, podvody, úniky peněz a tak dále. Za vás se nekradlo.“ Ano, to je pravda, já jsem založil hnutí jako protikorupční. Děkuji vám, paní Zdeňko. Budu to nacvičovat, abych se lépe vyjadřoval.

Teď čekáme na pana prezidenta, aby pověřil pana Fialu premiérem, a následně pan Fiala předloží novou vládu, potom já nebudu ve vládě, budu v opozici, a budu mít na vás podstatně více času než doposud.

K těm vašim dalším dotazům. Chci vám jenom říct, že kromě nové role v opozici se chci vrátit do mých návyků předtím, než jsem šel do politiky. V červenci 2013 jsem měl 77 kg a 10 procent tuku. Kolik mám dnes, to vám raději neřeknu. Začínám hubnout, teď zkouším metodu, že 16 hodin jíst nebudu a 8 hodit jím. Včera jsem snědl bagetu a brambory, to nebyl asi dobrý nápad. A začal jsem cvičit. Znovu cvičím. Zkuste mi něco napsat o vašich zkušenostech s dietami.

Dnes ráno, když jsem cvičil, tak jsem si pustil písničky od Mira Žbirky. Já jsem se strašně těšil na jeho koncert, měl být 25. září, toto září, ve vinařství Johan. Bohužel Miro to zrušil. Mně je to strašně líto, protože jeho písničky, to je součást mého mládí, různé vzpomínky. Pro mě samozřejmě stále zůstává Miro Žbirka jednou z největších legend, samozřejmě s Marikou Gombitovou, která je podle mě nejlepší slovenská zpěvačka. Pamatujeme si ty hity Nespalme to krásné v nás, V slepých uličkách a samozřejmě Atlantida. Dnes jsem si to pouštěl, bylo mi to strašně líto. Mirovi děkujeme za všechno. Navždy zůstane v našich srdcích.

Tento týden jsme si připomněli a vzdali úctu našim veteránům. Den válečných veteránů 11. listopadu. Já vzpomínám na ten den v roce 2018, když sem byl v Paříži a byli tam všichni státníci světa. My si musíme připomínat tento den, protože jim vděčíme za to, že máme svobodu. Ano, naši veteráni už za 1. světové války, bylo jich tehdy 100 tisíc československých veteránů, bojovali za vznik naše státu, za svobodu, za demokracii. Potom byli základem naší armády za první republiky. Já jsem byl na Vítkově. Skončil tam akt, odcházel jsem, a vidím tam jednoho pána, který šel o holi. Nějak jsme se dali do řeči. Potom to dopadlo tak, že jsem ho zkrátka odvezl domů. Mě ten jeho příběh úplně fascinoval. Musím říct, že je to úžasné. Ten pán je veterán, jmenuje se Tichomir Mirkovič, je mu 95 let. Neuvěřitelné. My jsme ho zavezli domů. Doufám, že jsem zase neporušil nějaký předpis a že mě zase někdo neudá. On mi vykládal, jak se stal partyzánem, když mu bylo 15 a půl roku, jak bojoval v Jugoslávii. Celý ten jeho příběh.

Myslím, že našim veteránům se musíme věnovat ještě více, než jsme to dělali doposud. Také pan ministr obrany má ještě rest, že by měl povýšit do hodnosti plukovník některé naše veterány, kteří bojovali v Perském zálivu. Protože těch veteránů nemáme jenom z druhé světové války, ale máme i veterány, kteří bojovali od roku 1990 v různých částech světa proti terorismu a za naši svobodu.

Takže to byl taková zážitek pro mě, kdy jsem si říkal, že to jsou fantastičtí lidé a musíme jim stále děkovat, stále. A stále si to připomínat.

Potom byl Svaz průmyslu. Tam jsme vystoupili. Nechci to moc komentovat, podívejte se na můj projev. My samozřejmě budeme poslouchat, jaká jsem byla vláda. My to ale všechno sepíšeme, jak to mám ve zvyku. Potom si to můžete přečíst, protože za mnou byly vždy konkrétní věci, za naší vlády taky.

Skončila klimatická konference v Glasgow, kde jsem byl. Doporučuji se podívat na můj projev. Skončila asi tak, že všichni politici byli nadšení, a Gréta říkala, že to bylo bla bla bla. Já tentokrát souhlasím s Grétou. Čína tam nebyla, Čína chce znovu otevírat hnědouhelné elektrárny. Za nás říkám: my bojujeme v naší zemi za to, abychom snižovali emise, také to plníme. Také jsme dali obrovské peníze do dostupnosti vody, do našich lesů. Ano, my jsme byli ti, kteří s tím začali, boj proti kůrovci. V tom je potřeba pokračovat. Já myslím, že těch projektů, které dělali Brabec a Toman je strašně moc. Ano, příroda je pro nás důležitá, budeme v tom pokračovat.

Další věc, kterou jsem slíbil, a jsem rád, že jsem ji splnil, takzvaná vejprtská novela. Možná si pamatujete, že přesně 18. ledna 2021 došlo ve Vejprtech k tragickému požáru, při kterém zahrnulo devět klientů. Já jsem tehdy přijel na místo, a byl to skutečně velice smutný pohled. My jsme slíbili s naším poslancem Pavlem Růžičkou, že uděláme novelu o zvýšení požární bezpečnosti klientů v pobytových zařízeních sociálních služeb v návaznosti na tento požár. Tak se to povedlo, 26. října byl zákon jednohlasně schválen Senátem.

To je další důkaz toho, že my své sliby plníme. Děláme maximum pro to, abychom je splnili. Pokud se něco nepodaří, tak řekneme proč. Jako například můj projekt v Letňanech, který jsme nemohli dotáhnout. Přitom je to obrovský projekt, který má obrovskou návratnost, a také by částečně řešil bytovou otázku v Praze.

Tolik tento zákon, mám z toho velkou radost.

Ekonomické okénko paní Schillerové. Samé dobré zprávy. Příští rok bude hospodářský růst přes 4 procenta. Ministerstvo financí zveřejnilo novou makroekonomickou predikci, tento rok růst 2,5 procenta. Díky této predikci příští rok veřejné rozpočty dostanou 34 miliard korun navíc, z toho státní rozpočet bude mít 25 miliard navíc. Takže je to výnos. K tomu jdou ty úspory, co slibovala koalice Spolu, těch 125 miliard.

Tento rok očekáváme nárůst veřejného zadlužení na 43,3 procenta HDP. Pro ty, kteří stále melou, že jsme nějak předlužení, jsme stále šestí nejlepší. 43,3 – potom jsme Lotyšsko, které je sedmé 47,3. Takže jsme stále jedna z nejméně zadlužených zemí Evropy. Estonsko, Bulharsko, Lucembursko, Dánsko – to jsou úplně jiné ekonomiky, jiné malinké země.

Teď další informace, a to je, že navyšujeme částky na vlastní bydlení pro mladé. Tam bude limit navýšen na 750 tisíc, na pořízení rodinného domu, bude horní limit 3,5 milionu. U bytu 750 tisíc, u domu 3,5 milionu. Prodloužení také doby splácení úvěru na obydlí z 20 na 30 let nebo 35 let, případně prodloužení splácení jistiny.

Česká republika je v žebříčku čerpání v evropské sedmadvacítce na skvělém dvanáctém místě. React-EU poskytne 230 milionů na rozvoj hygienických stanic a laboratoří. MMR poskytlo IROP, dobrovolným hasičům Lázní Bohdaneč na Pardubicku dotaci 6,5 milionu korun, samozřejmě hasiči jsou pro nás zásadní. Celkově IROP podpoří v rámci IZS 6,2 miliardy korun, dodatečně jsme tam dali 600 milionů. Celkově podpora 2021 až 2027 pro hasiče, policisty a záchranáře je 9,4 miliardy.

A teď okénko pro ČNB. Znovu opakuji, České národní banka je jediná na světě, která bojuje proti inflaci navýšením sazeb, čímž zdražuje vaše hypotéky a úvěry, ničí naši ekonomiku. Takže teď se soustřeďte, budu citovat. „Zpřísňování měnové politiky je podle Evropské centrální banky nyní kontraproduktivní,“ vážení bankéři. „Inflační tlaky jako ceny energií či logistické problémy mají globální a dočasný charakter, centrální banky mají jen omezené možnosti aktuálně zvýšenou inflaci řešit,“ říká Philip Lane, hlavní ekonom ECB. „Náhlé zpřísnění měnové politiky v této době by podle Philipa Lanea nesnížilo současnou vysokou úroveň inflace, ale vedlo by ke zpomalení ekonomiky a snížení zaměstnanosti v několika příštích letech.“

Tak si představte, že ECB říká to stejný, co Babiš. To je skandál. Slyšíte další lidi, že by to říkali? Neříkají to. Protože to říká Babiš, a to se přeci nehodí. Ano, bohužel ČNB místo toho, aby pomohla, tak škodí.

A nakonec covid. Boužel ta situace je špatná. Já vás snažně prosím: očkujte se, je to jediné řešení, abyste ochránili svůj život. Jako očkováním nezabráníme šíření viru. Ano, píšete mi, že i očkovaní přenášejí vir. Ano, přenášejí, ale v omezené míře, jenom 60 procent. Ale to očkováním je na ochranu vašeho zdraví. Kdybyste nedej Bože museli jít do nemocnice. To očkování není lék na zamezení šíření viru, to nikdo nikde nedokáže.

Ten stav není dobrý. Ano, v nemocnicích máme podstatně méně pacientů, než když byla minulý rok v říjnu vlna, ale za týden to strašně stouplo. Máme v nemocnicích 3 736 pacientů, z toho 534 na JIP. Minulý týden bylo hospitalizováno 2 585, z toho 368 na JIP. Nárůst 1 151 minulý týden. A bohužel denní počty zemřelých již přesahují v průměru 40 denně. Průměrný věk nově přijatých je 63 let. Průměrný věk všech nyní hospitalizovaných je 68 let. Těžký stav byl u primárních příjmů hlášen 14krát.

Prosím vás, já skutečně nechápu to, že jsou tady iniciativy, které bráni našim hygienám, aby trasovali. Měli jsme tady ten Zlatý hřebík nebo jak se to jmenuje. Zahltili maily hygieny. Proč to děláte? Proč ztěžujete hygienám práci? To skutečně nechcete, aby pomáhaly lidem. Teď je tady nějaká nová aplikace Nevolejte.cz, která dokonce blokuje, aby lidi mohli volat na hygienu. Já nevím, co je to za lidi, proč to dělají. To skutečně chcete, aby bylo u nás ohrožených na životě ještě podstatně více lidí, než je? Nechápu to, co je to za lidi, proč jsou tak zlí. Proč místo toho, aby pomáhali hygienám, tak je blokují.

Největší problém je Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj. Prosím vás, celé rodiny, to znamená čtyřicátníci, padesátnicí a jejich rodiče, nenaočkovaní, končí na JIPkách. Celé rodiny. Protože se nenaočkovali. Úplná katastrofa.

Stále více a více je žádostí, nemocnice potřebují vojáky. Není to jen u nás, i v Německu se aktivizuje a připravuje na zásah armáda.

Jediné řešení je skutečně se naočkovat. Nepište mi ty fejky, ty nesmysly. Pravda je taková, že nás už máme prvoočkovaných nebo těch, kteří se účastní očkování, 70,5 procenta dospělé populace. Co se týče hlavně ohrožených seniorů, tak těch jsme naočkovali 84,5 procenta, seniorů starších 65 let. Do toho doočkování nám chybí pro seniory starší 65 let, musím to dohledat, 307 764 lidí, z toho 56 640 prodělali nemoc, takže nechráněných je 251 124.

Skutečně nechápu, proč koalice Spolu lže. Chápu, že lhali před volbami. Proč teď lžou o tom, jak se očkuje nebo neočkuje… Nechápu, co tím chtěí říct, proč to dělají. Vždy jsem si myslel, že u covidu bychom se měli spojit, tady vysílají různé dezinformace. Ano, dostali jsme konečně stanovisko anticovid týmu pro Ministerstvo zdravotnictví. Trvalo jim to do včerejšího večera. Co nám řekli? Vůbec nic. To je výsměch. Samozřejmě, protože naši klíčoví experti jsou i jejich experti. Můžete se na to podívat na mém facebooku, mám tam k tomu vyjádření.

Bod 11 je, píšou, že ve stávajícím stanovisku pro Ministerstvo zdravotnictví se anticovid tým nevyjadřuje k problematice pandemie covid-19 v plném rozsahu, pouze v rozsahu vyžádaném Ministerstvem zdravotnictví. To je fakt výsměch. To je joke. A „stávající stanovisko se může v budoucnosti změnit v souladu se stavem poznání a aktuální epidemickou situací.“ Přitom všichni z budoucí koalice dostávají všechny zprávy od Duška od září 2020.

Je to fakt neuvěřitelné. Stále nám říkali, jak to oni vše zvládnou, jak to bude skvělý, jak to budou dělat. Vypadá to, že to tak ale není.

Prosím vás, my jsme rozhodli, hlavně na základě žádosti hejtmanů, asociace hejtmanů a MŠMT, že budeme testovat na školách 22. 11. a 29. 11. Budeme plošně testovat, naočkovaní žáci a studenti nebudou testováni. I když MŠMT na to mělo jiný názor, tady píšou, že dřívější stanoviska názory WHO a ECDC to nepodporují. Ale tak se rozhodlo na základě dohody na Radě pro zdravotní rizika.

A 29. 11. nastane nové opatření, a tam byla ta diskuse. To opatření má být, i tedy ten anticovid tým Spolu to odsouhlasil, že to nebude jak v Rakousku. Před chvíli rakouský premiér oznámil, že v Rakousku budou moci chodit na různé akce a do restaurací jenom očkovaní a ti, kteří překonali covid. U nás byly různé názory. Nakonec také ten anticovid tým i MZ souhlasí s tím, a to by měla rozhodnout zítra vláda v 18:30, že od 29. listopadu bude jedině očkování, PCR test a ti, kteří překonali covid. Antigenní testy se nebudou uznávat nikde. Uznáme samozřejmě i to první očkování do toho 29. listopadu, když nebude někdo komplet a plus 14 dní, tak bude tam nějaké přechodné období, které to uzná.

Zítra to Ministerstvo zdravotnictví představí. Toto je další opatření k tomu, abychom motivovali lidi k očkování. Skutečně nečtěte ty nesmysly, posíláte mi ty fejky, to je neuvěřitelné. Je to nesmysl. Jediné, co funguje, je očkování. Dobře víte, že jsem se nechal očkovat třikrát, šel jsem příkladem, je to důležité pro všechny.

Strašně moc vám prosím, přemluvte, hlavně seniory nad 65 kteří nepřekonali covid a nejsou očkovaní, že je to strašně důležité. Oni jsou nejvíce ohrožení. Jde o život.

Vy jste nám vyčítali ty fotky. Ale předseda ČLK to řekl správně. Když je povodeň, když je tornádo, tak to všichni vidíme. Ty škody, tu katastrofu. Ale ta katastrofa covidová je za zdí JIPky. Tam je ta katastrofa. A tak to nikdo nevidí. Tak jsme dali ty obrázky, za které jste nás kritizovali. Jak už ale máme přesvědčit. Navrhovali jsme různé věci. Navrhoval jsem 2 dny volna za očkování, nikdo to nechtěl, a další věci. Je to ochrana životů, hlavně našich seniorů, ale umírají i mladí lidé, i ta učitelka z Bíliny, já jsem ji znal, měla 47 let, bohužel zemřela.

Berte to vážně, je to strašně důležité. My, když budeme v opozici, budeme podporovat vládu v boji proti covidu. Ne jak oni, že to zpolitizovali a měli na tom politické body. To dělat nebudeme. Protože nám záleží na vašem zdraví.

Děkuji vám.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády v demisi Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zklamali mě. Chaos. Babiš udeřil na Fialův tým Babiš mladší: Češi jsou odpad. Česká m*dko Milostivé léto se netýká závazků u Finanční správy SVS: Na Jindřichohradecku bylo potvrzeno další ohnisko ptačí chřipky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.