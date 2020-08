Jurečka vzdělává národ. Rozebral kombajn

reklama

Celý proces sklizně začíná podle Jurečky podobně jako u našich předků, kteří chodili s kosou po poli. „Co je na kombajnu klíčové, je kosa. Potom vidíte takzvanou žabku. Kdybych tady nechal prst a ta kosa jela, tak ten prst to ucvakne jak nic,“ ukazoval Jurečka. Následně ukazoval i dvojprst, nazdvedátko či průběžný šnek. „Ten šnek se otáčí a vlastně shrnuje obilí ze stran té lišty doprostřed. Obilí prohrnuje do takzvaného průběžného šikmého dopravníku a ten vlastně to obilí ve velké rychlosti už dává dovnitř do kombajnu,“ sdělil.

Upozornil pak i na vario lištu, která podle jeho slov umožňuje dle výšky té plodiny – ať už je to ječmen, pšenice, přes tritikale až po řepku, vysunovat a zasunovat a plynule to posouvat do šneku. Protože kdybych to měl zasunuto na krátko a kosil vyšší obilí, tak to bude padat do toho průběžného šneku a nebude to tak pěkně séct. Takže to jsou vychytávky, které ten vývoj za desítky let přinesl,“ podotkl.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



Zmínil i přepravní vozík, na němž se vozí lišta, když jedou po cestě. Ukázal i kardan, který se stará o to, aby se otáčel průběžný šnek a aby běžela kosa. Diváci pak mohli vidět i tunel, kterým se podává obilí dovnitř do kombajnu. „A teď se pojďte podívat na mláticí, separační buben,“ zval dále Jurečka. „To má tři bubny a dva takové malé pomocné,“ uvedl a popsal také to, jak dochází k výmlatu obilí a odcházení slámy z kombajnu.

A čemu se říká bunkr? „Je to zásobník na sklizené zrno,“ vysvětlil Jurečka a ukázal nasečené obilí. „Tímto šnekem je přiváděno obilí zespodu mlátičky sem, tady se vysypavá a jak já jedu po poli, tak ten zásobník plním a na tento zásobník vyseču podle výnosu mezi jedním hektarem až dvěma hektary, prostě objem toho zásobníku je 11 tisíc litrů,“ dodal, že plný zásobník pak vysype na vlečku přistaveného traktoru. Ten si přivolá prostřednictvím majáku.

Závěrem pak Jurečka i do kombajnu usedl a popsal, co a jak se ovládá. Svěřil se i s tím, že mu dělávají doprovod jeho synové, kteří se v případě potřeby mohou v kombajnu i vyspat, neboť je prostorný. Nabídl divákům, že je při žních může svést. „Je to řehole a výsledek je velmi nejistý, protože jste závislí na počasí,“ uzavřel Jurečka.

