K čemu bude lidem EU, když nebude na elektřinu? Okamura na Nově řádil, Hamáček se děsil

Předseda ČSSD Jan Hamáček ve včerejší superdebatě na ČT24 zmínil Josefa Luxe – řekl, že kdyby Josef Lux dnes žil, volil by sociální demokracii – což se dotklo vdovy Věry. Bude se jí omlouvat? Tak zněla jedna z prvních otázek moderátorky Divišové na lídra ČSSD.

„Rozhodně jsem se nechtěl nikoho dotknout. Josef Lux je velká osobnost české politiky. Pouze jsem chtěl v té programové rovině poukázat na to, že Josef Lux byl průkopníkem sociálně-tržní ekonomiky. Dokonce to vložil do základů, do programu KDU-ČSL. Ještě v roce 2017 KDU-ČSL bojovala, a má to v programu, proti neviditelné ruce trhu,“ začal Hamáček a odmítl, že by někoho urazil. „Já jsem jen poukázal na to, že bohužel zastánců sociálně-tržní ekonomiky tady bylo více – KDU-ČSL a sociální demokracie. A KDU-ČSL, jak byla požrána největšími pravičáky a liberály, to znamená ODS a TOP 09, tak prostě ten sociálně-tržní rozměr a ztratila a jediný, kdo tady hájí tento princip a další prorodinné věci, je sociální demokracie,“ pokračoval dále Hamáček.

Odmítl, že by to bral zkrátka nějak osobně. „Bral jsem to tak, že hlavní figura KDU-ČSL Josef Lux by byl dneska v situaci, že ten pilíř, který by prosazoval, byl pohlcen ODS a TOP 09,“ zmínil Hamáček.

Robert Šlachta následně hovořil o tom, co říká na to, že jeho hnutí Přísaha je béčkem hnutí ANO. „Už jsem slyšel, že za Přísahou má stát asi pět subjektů, mimoto i to béčko ANO. Víte, já jsem v životě nikomu béčko nedělal. Já jsem byl vždycky áčko a šel jsem si za tím,“ zmínil Šlachta.

Úvodním tématem celé debaty pak byla ekonomika – inflace, daně, rozpočet. Příští vláda bude mít stěžejní úkol snížit deficit státního rozpočtu. Jak by postupoval Vojtěch Filip? „Upozorňujeme například na předražené nákupy v resortu obrany, které by mohly uspořit až 40 miliard korun. A to bez dopadu na bojeschopnost Armády České republiky. Úspory ale máme připraveny pro každý resort,“ sdělil Filip, že strana by snižovala deficit o 100 miliard každý rok.

Svůj názor vyslovil také Tomio Okamura. „Říkáme ne zvyšování daní českým občanům a českým firmám. Rozpočet můžeme stabilizovat restrukturalizací – je potřeba odložit zahraniční armádní nákupy,“ rýpl do armády také Okamura. „Dále ponížit platby solárním baronům. Dále zrušení financování politických neziskových organizací. Dále ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Chceme zrušit inkluzi ve školství,“ vyjmenoval dále úspory Okamura.

„Sociální demokracie je jediná politická strana, která představila svůj plán nejen na straně výdajů, ale i na straně příjmů,“ podotkl Hamáček. „My jsme pro progresivní zdanění, jako to funguje všude na Západě,“ sdělil dále také lídr za ČSSD. Podle něj je potřeba se také dívat na daňové výjimky, jež jsou některé z nich zbytečné.

„Pro Přísahu je důležitá stabilita a předvídatelnost. Nechceme zvyšování daní,“ zdůraznil lídr Přísahy Šlachta. „Počkáme, rozjíždí se ekonomika, ta není pořád ve formě, jak jsme předpokládali. Připojíme se ke stranám a hnutím, které podpoří zdanění nadnárodních firem. A samozřejmě důležitá je výdajová stránka – jsou tady kauzy, které pořád vyskakují. Jsou tady miliardové kauzy, které musíme nejprve zalátat,“ zmínil Šlachta.

Sebevražda! Proč?

A jak dostat pod kontrolu zdražování? „Co se týká inflace, je importovaná. Je to důsledek toho, že všechny státy světa tiskly peníze,“ míní Hamáček a zkritizoval poslední krok ČNB ohledně navýšení úrokových sazeb. Zmínil i to, že je nutné, aby stát zasáhl v případě zvyšování cen energií. „Můžeme snížit DPH až na nulu, to je velmi výrazný zásah. Ale to, co je klíčové, je sáhnout na emisní povolenky. Letí nahoru. Ale to musí být na evropské úrovni, a pokud se tam něco neudělá, bude to obrovský průšvih,“ sdělil Hamáček, že případně je možné také využít robustní sociální systém.

„Pokud se dostaneme do vlády, půjdeme proti EU a budeme navrhovat zastropování cen energií,“ zdůraznil Okamura a postavil se proti Green Dealu. A následně se velmi výrazně postavil proti EU. „K čemu bude lidem členství v EU, když nebudou mít na elektřinu?“ rozčílil se Okamura. Hamáček však kontroval, že vystoupení z EU by byla sebevražda.

