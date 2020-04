Kalousek: Nikdo nám nesmí brát právo vycestovat!

reklama

Na přetřes při včerejším rozhovoru přišla otázka, zda je pro premiéra Babiše priorita otevírání hranic. Premiér potvrdil, že nikoliv, prioritou je to, co se děje v České republice. "Teď si uvědomme, co je důležité. Zdraví potřebujeme, potřebujeme se zamyslet nad soběstačností v potravinách a taky si vzpomenout na ty zemědělce, potřebujeme vodu, potřebujeme se soustředit na cestovní ruch tady u nás doma, naši lidé utratí v zahraničí 70 miliard, cizinci utratí tady 112 miliard,“ řekl.

Ale otázka pak přišla i z publika s argumentem, proč má Česko zavřené hranice, když ani země, které virus zvládají lépe, tak tvrdé opatření nemají. Babiš prohlásil, že se mu řešení s povinnou 14denní karanténou nelíbí a už hledá jiné. Moderátor Martin Řezníček se pak ptal, proč nemůže třeba na půl roku vycestovat soukromě, když pak klidně bude 14 dní v karanténě. "Tak to je správná otázka, probereme to s panem Hamáčkem, s vnitrem, samozřejmě, pokud budou lidé chtít odejít na půl roku někam, sice nevím, kam by šli, protože u nás je bezpečno, před virem i po viru, a teď bych doporučoval všem, aby zůstali v České republice, a plno lidí se ze zahraničí vrátilo. Ale rozumím tomu, co se mě ptáte, dáme to na stůl,“ slíbil Andrej Babiš.

A právě Babišova slova v pořadu vytočila poslance TOP 09 Miroslava Kalouska. "Konec srandy. Naše předsedkyně přesně formuluje klíčová práva, která nám žádný StBák a žádný plukovník nesmí sebrat. Jsme připraveni respektovat karanténní opatření a chovat se odpovědně. Nikdo nám ale nesmí brát právo svobodně vycestovat," rozčílil se Kalousek.

Konec srandy. Naše předsedkyně přesně formuluje klíčová práva, která nám žádný StBák a žádný plukovník nesmí sebrat. Jsme připraveni respektovat karanténní opatření a chovat se odpovědně. Nikdo nám ale nesmí brát právo svobodně vycestovat. https://t.co/UDC2zBDY0H

— Miroslav Kalousek (@kalousekm) April 15, 2020

"Kdybychom stáli před dilematem, zda dáme přednost občanským svobodám, nebo nízkým zdravotním rizikům, hlasoval bych pro občanské svobody. Tak tomu ale není, lze preferovat obojí. Jenom vládě se hodí nerespektovat svobodu ve jménu strachu. A strachu zneužije i při prodloužení NZ," dodal Kalousek.

Kdybychom stáli před dilematem, zda dáme přednost občanským svobodám, nebo nízkým zdravotním rizikům, hlasoval bych pro občanské svobody. Tak tomu ale není, lze preferovat obojí. Jenom vládě se hodí nerespektovat svobodu ve jménu strachu. A strachu zneužije i při prodloužení NZ.

— Miroslav Kalousek (@kalousekm) April 15, 2020

