Kalousek: Odložte volby

V pátek 20. a v sobotu 21. září mají v České republice proběhnout volby do krajů a do jedné třetiny Senátu.

nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News shodli, že volby je třeba absolvovat v termínu. Už proto, že česká legislativa nezná způsob, jak volby přesunout, zastavit, zablokovat. V zájmu ochrany demokracie.

„Každý stomilion či jedna miliarda by byla dobrá na něco jiného, na pomoc postiženým rodinám,“ zdůrazňoval před kamerami Havlíček s poukazem na to, že organizace voleb rozhodně není levnou záležitostí. A jedním dechem dodal, že by volby měly proběhnout na celém území republiky najednou.

Ale pozor! Miroslav Kalousek se rozhodl jít proti proudu.

„Není to lehké rozhodnutí, ale já bych se přimlouval za názor autora komentáře. Nějak si neumím představit, jak radnice, přetížené likvidací následků povodně organizují volby a jak lidé z vytopených oblastí jdou k volbám. Dva týdny to počká,“ napsal na sociální síti X.

Odvolal se na komentář šéfkomentátora Seznam Zpráv Jana Lipolda, který ve svém textu zdůraznil, že vyrovnat se s katastrofou je teď mnohem důležitější než absolvovat volby.

„Představa, že místní občan z Jesenicka, Krnovska nebo ostravské aglomerace sundá holínky, vypne vysoušeč, odloží jednání s pojišťovnou i návštěvu vytopených příbuzných, omluví se z brigády na demontáže protipovodňových zábran a místo toho stráví tento pátek a sobotu jako člen okrskové volební komise, je neadekvátní. Hodně lidí má na práci jiné, momentálně asi důležitější věci,“ napsal Lipold.

„Když stihne deset hasičů za noc zachránit stovky lidí, tak snad 280 zákonodárců stihne za tři dny v legislativní nouzi upravit zákon… Samozřejmě že stihnout se to dá. Mohou být jiné vážné důvody, proč to neodkládat. Ale těžkopádnost Parlamentu by mezi ně patřit neměla,“ doplnil k tématu Kalousek.

Nadšenec do moderních technologií, otevřených dat a udržitelné dopravy Jiří Beránek, který kandidoval za Piráty do velkého pražského zastupitelstva, to s volbami vidí podobně.

„Nejsem sám, koho už napadlo, že za současné situace je na místě uvažovat o odložení voleb. Bez ohledu na to, kdo je u moci, by dosavadní politická reprezentace měla v první řadě zajistit bezpečnost občanů, minimalizovat škody na zdraví a majetku a zajistit chod kritické infrastruktury. Jsou chvíle, kdy demokracie může počkat a toto je jedna z nich,“ napsal na sociální síti X.

