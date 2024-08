Kalousek Stanjurovi a ministrům: To nejsou vaše peníze, ale veřejnosti

Kalousek ostře kritizuje vládu, podle něj o šetření více mluví, než aby konala. A utajování pracovní verze státního rozpočtu označuje za skandální v souladu s opozičními politiky.

K utajování v pořadu Interview ČT24 uvedl: „Dříve vždy byly první dva měsíce té tvorby rozpočtu veřejné, byly transparentní a diskuse se účastnila odborná veřejnost a ti, kterých se to týkalo. První dva měsíce, to je diskuse o zdrojích, kterých je vždy méně, než je požadováno, a také o prioritách, které v té veřejnosti vidí každý jinak.

Pro vládu je nepochybně lepší, že se hádají za zavřenými dveřmi. Nicméně to nejsou její peníze. Stát má utajovat jenom to, co tajit musí, ne to, co utajovat chce. Tohle tajit nemusí. Mně nepřijde fér pověsit si na dveře ceduli vládneme, nerušit. Nic vám neřekneme, dokud se nedohodneme. Tento rok je to takto poprvé,“ pokračoval člen TOP 09 v pořadu Interview ČT24.

Důležité nakonec bude, jaký výsledek utajování rozpočtu přinese. „Pokud ten výsledek bude dobrý, tak dobře, tak ta nová strategie alespoň nějaké ovoce přinesla,“ poznamenal s tím, že má spíše strach, že výsledek dobrý nebude: „Ministr financí toho řekl sice málo, ale řekl, že předloží deficit 235 miliard. To je přesně to samé číslo, co předložil loni. A z těch se pak stalo 252 miliard. Tak uvidíme, jak to nakonec skončí,“ pokrčil Kalousek rameny.

„To, že je to méně transparentní a že nejenom ministr financí, ale i všichni ostatní ministři jsou připraveni na zpětnou vazbu – to nejsou jejich peníze, to jsou peníze veřejnosti. Ten, kdo ve veřejnosti má nějaký důvod se do té diskuse zapojit, tak ten na to má i právo,“ poukázal exministr Kalousek, že řada veřejných připomínek je velmi důležitá.

„Společnost si musí být vědoma toho, že v normálních časech si půjčit 270 miliard na své běžné veřejné služby je prostě nezdravé. To by ta vláda měla říct a měla by lidem říct. ‚Nám se to, bohužel, nedaří.‘ Ale ona říká, že se jim daří a že konsolidují. Je to zatraceně neodpovědné,“ konstatoval Kalousek.

„Teď si půjčujeme na to, že stagnujeme. Nepůjčovat si na to, že stagnujeme, to ještě pochopím. Ale půjčovat si na to, že stagnujeme? To je něco, co mě velmi trápí,“ dodal někdejší ministr financí Miroslav Kalousek.

Zmínil tak, že základní krok, jak nakopnout českou ekonomiku, je efektivita. „Nemůžete si půjčovat, když nevíte na co. Nemůžete si půjčovat na platy, na to, co projíte. Můžete si půjčovat na to, co skutečně tu ekonomiku nakopne – peníze do školství, vědy a výzkumu, infrastruktur,“ uvedl Miroslav Kalousek, že jsou nezbytné systémové změny, ale k k nim stále nikdo nenašel odvahu.

