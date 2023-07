Kalousek: Styděl jsem se za ČR. Rusko nebude na hlavu poraženo

MONITORING Exministr financí Miroslav Kalousek zase jednou promluvil na veřejnosti. Prohlásil, že šéf hnutí ANO Andrej Babiš mluví pravdu jen, když se splete, konstatoval, že jako realista si nemyslí, že ruský vpád na Ukrajinu skončí totální porážkou Moskvy, naznačil, kdy by čeští občané měli odcházet do důchodu a ostře vyčinil Tomiu Okamurovi (SPD) i Jindřichu Rajchlovi (PRO). Popsal též, kdy se za Česko styděl...

Miroslav Kalousek (TOP 09) promluvil k lidem z kamionu. Jako spolujezdec v oranžové vestě s tu povídal s Jaroslavem Mikem, polovičním Romem z paneláku, jak sám sebe řidič představil, než se smíchem naznačil, že Kalousek vlastně může za všechno. A začal ho zpovídat.

Dozvěděl se např., že takovým „nóbl kamionem“, jaký řídí Jaroslav Miko, nikdy nejel, ale jako student si prý povinně dělal řidičák na náklaďák. V rámci vojenské katedry. Ale naposledy řídil náklaďák právě v autoškole, což už je čtyřicet let. „Takže bych si dneska vůbec netroufl za to sednout,“ přiznal Kalousek.

A přidal pár slov na téma, zda by řidiči kamionů měli chodit do důchodu dřív než jiné profese.

Kalousek má podle vlastních slov za to, že by všichni lidé měli mít právo žádat o důchod po 25 letech, ale ten, kdo by vydržel v práci déle, by později dostával důchod vyšší, než někdo, kdo si zažádal přesně po 25 letech. Případně by si člověk v průběhu času mohl najít méně fyzicky náročné zaměstnání, aby vydržel v práci déle, než oněch 25 let.

„Hledejme rozumnou společenskou dohodu, kdy je to ještě únosné, aby existoval smír mezi těmi, kteří jsou schopní platit a mezi těmi, kteří tu pomoc potřebují. Sociální smír ve společnosti je nesmírně důležitý. Bez něj by se ta společnost rozpadla, nebo by horko těžko mohla prosperovat. Povinností každé vlády je snažit se udržet sociální smír. Ale ono se sociální cítění každého pozná podle toho, kolik je ochoten dát ze svého a ne podle toho, kolik je kdo ochoten rozdat na dluh,“ varoval Kalousek.

Ten, kdo dnes rozdává na dluh, podle Kalouska zadělává na problém v budoucnu, kdy hrozí, že nebude na nejrůznější služby především pro sociálně nejslabší občany. Kalousek přiznal, že jako šéf státní kasy tuto stránku věci podcenil a příliš málo vysvětloval lidem, proč je nezbytné šetřit

Od Babiše ale prý česká veřejnost tuto pravdu pravděpodobně neuslyší.

„Andrej Babiš říká pravdu, jen když se splete,“ zaznělo také z úst Miroslava Kalouska.

Stejně tak by podle Kalouska měla každá zodpovědná vláda tlumit snahy o vyvolání nenávisti ve společnosti. Někteří lidé, kterým se něco v životě nepovedlo, mívají někdy tendence svést to tu na Romy, tu na homosexuály, tu na Židy či na ukrajinské uprchlíky. Zodpovědní politici by tuto aktivitu měli tlumit.

„Ve většině slušných společností se tuto nenávist podaří udržet v kanále. ... Většinou jsou jejími nositeli lidé, kterým se v životě něco nepovedlo. Bývá daleko jednodušší svést to na nějakou menšinu, třeba na Židy nebo na cyklisty, než si přiznat, že za to můžu sám, tak je daleko jednodušší říct, že za to mohou Romové, Židi nebo cyklisti.

Kalousek má však za to, že určitá část politiků, v Česku jde podle jeho názoru o Tomia Okamuru (SPD) či Jindřicha Rajchla (PRO), naopak tyto nálady přiživují a doufají, že získají hlasy takto naladěných voličů.

„Jsou politici, kteří si spočtou, že tenhle kanál představuje velký voličský potenciál. A hrajou na něj. To je bohužel (Tomio) Okamura, nebo teď se v poslední době pokouší pan Rajchl. A pan Babiš, který se řídí jen podle průzkumu, tak s tímto taky počítá. A proto to vede k tomu, že se Babišova vlád BÁLA PŘIJMOUT 40 DĚTÍ – UPRCHLÍKŮ. To jsem se opravdu styděl, když poměrně bohatá a šťastná země nechtěla přijmout 40 uprchlíků,“ vrátil se Kalousek ke kauze dětských uprchlíků z míst ztížených válkou, kteří v Česku nebyli přijati.

Než se rozloučil s diváky, vyjádřil se i k válce na Ukrajině. „Jsem realista, takže si nemyslím, že to může dopadnout tak, že Rusko bude na hlavu poraženo,“ pravil Kalousek.

