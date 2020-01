Kalousek láteřil: Já v 80 nebudu mít žádný důchod! Kvůli Babišovi

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek poskytl rozhovor serveru Seznam Zprávy. Zasmál se nad novoročním projevem předsedy vlády Andreje Babiše (ANO), který mluvil jako klasický komunistický papaláš před rokem 1989, a cupoval na kousíčky kroky vlády, např. zavedení slev na jízdné pro studenty a seniory. Vedle toho Kalousek prozradil, co by se pokusil změnit on, kdyby byl premiérem.

Andrej Babiš prohlásil, že by z Česka udělal druhé Švýcarsko, kdyby měl k dispozici kouzelnou hůlku z příběhů o Harrym Potterovi. Nad tím se Kalousek jen zasmál. On sám by si prý stanovil realističtější cíle. Především by změnil sociální a zdravotní systém tak, aby byl životaschopný ještě za 20 až 30 let. „Protože dneska nemusí mít strach jen ten, komu je 80 a víc,“ pronesl varovně. Anketa Na svobodu slova už můžeme jen vzpomínat, říká předseda Senátu Kubera. Má pravdu? Má 90% Nemá 10% hlasovalo: 7441 lidí

Po roce 2030 totiž začnou odcházet do důchodu silné populační ročníky a náš důchodový systém to ve stávající podobě neunese. Zatíží to i zdravotní systém a kolem roku 2040 už dluhy z těchto systémů narostou do takových rozměrů, že to nebude udržitelné. „Vláda proti tomu nedělá nic, protože neexistuje úplně populární řešení,“ rýpl si do Babiše a jeho koaliční vlády exministr financí.

„Nestraším lidi, jen si vezmu do ruky studie udržitelnosti, které zpracovává sama vláda (...) a z těch studií udržitelnosti se to vyčte, to je prostě pravda, to říká i Národní rozpočtová rada. Do novoročního projevu by podle mého patřil závazek: nemusíte se bát, my provedeme takové změny, že penze a zdravotní systémy u nás budou dlouhodobě udržitelné,“ pravil poslanec TOP 09.

V novoročním projevu by to prý možná ani zaznít nemuselo, ale vláda by především měla reformovat zmíněné systémy. A za 6 let neudělal Babiš v této věci vůbec nic. To je podle Kalouska jeden z důvodů, proč nikdy nebudeme druhým Švýcarskem, ať si o tom Babiš mluví sebevíc. České ekonomice se sice daří, „vládě navzdory“, nepochybuje Kalousek, ale prý si necháváme ujet vlak modernizací a to je velký problém.

Babiš sice tvrdí, že investuje do lidí, ale Kalousek na něm v této věci nenechal nit suchou. Zdůraznil, že když někomu zvyšujete sociální dávky, neinvestujete do lidí, jen zvyšujete sociální dávky. A slevy na jízdném, které vláda prosadila, rozcupoval úplně. „Slevy na jízdném jsou vyhozené peníze,“ konstatoval natvrdo. Kdyby vláda opravdu chtěla investovat do lidí, bude investovat do modernizací, do vědy a výzkumu a do školství.

„My jsme země, která včera projedla něco, co mělo být projedeno až zítra,“ udeřil Kalousek. Pokud vláda bude dál postupovat tímto způsobem, pak prý ani Kalousek nebude mít v roce 2040, kdy mu bude 80, žádný důchod, ani žádnou kvalitní zdravotní péči.

Jenže tohle Babiš neřekne, raději do televize mluví jako komunistický prezident Gustav Husák. Já jsem bohužel ta generace, která si pamatuje projevy Gustava Husáka a tohle bylo velmi podobné. Mělo to stejný styl. Statistické vypočítávání líbivých argumentů s tím, že to jsem všechno zařídil já, strana a vláda,“ kroutil hlavou Kalousek.

Od vrcholných představitelů této země by čekal, že nabídnou nějakou vizi do budoucna. Samotný Babiš by prý při pohledu do budoucna měl udělat jedinou věc. Rezignovat.

„V případě pana premiéra by byl smysluplný jeden jediný novoroční projev. ‚Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jsem trestně stíhaný, vzhledem k tomu, že jsem důvodně podezřelý z toho, že jsem uloupil evropské peníze, vzhledem k tomu, že se tomu bude EU v tomto roce věnovat, tak já nechci svými osobními problémy zatěžovat Českou republiku, protože já nejsem Česká republika, a proto odstupuji, aby se česká vláda mohla věnovat vládnutí a nikoli soukromým problémům Andreje Babiše‘,“ doporučil Kalousek Babišovi s tím, že EU podle jeho názoru jednoznačně dospěje k názoru, že Babiš evropské peníze zcizil.

Ve druhé polovině rozhovoru kroutil hlavou nad tím, že vedle prezidenta na přelomu starého a nového roku promluvil již zmíněný premiér, předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) a také předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Československá tradice byla taková, že k národu mluvíval prezident země, a nikdo další. Kalouskovi nevadí, že na přelomu roku vedle prezidenta promluvil k národu kdekdo, ale čekal by, že tyto projevy budou obsahovat alespoň nějaké novoroční poselství.

Sám by také čekal, že vláda sníží tlak na podnikatele. Kalousek prý mluvil s řadou lidí, kteří mají strach otevřeně popsat šikanu, které se dopouštějí některé úřady, např. finanční správa. Podnikatelé prý mají strach, že kdyby otevřeně promluvili, berňák a další instituce na ně „zakleknou“, jak říkává premiér Babiš, ještě víc.

Místo toho prý vláda demontuje právní stát, protože systém předělává tak, že slouží ekonomickým zájmům úzké skupiny lidí v čele s Andrejem Babišem.

„Nakonec Kalousek promluvil o sobě. „Myslím si, že smysl pro humor mám, myslím si, že ho používám přiměřeně, a když to někdy přeženu, tak se omluvím,“ uzavřel své vystoupení.

