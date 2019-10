Kalousek se mračil. Pak prozradil, co této vládě není schopen odpustit. A Tvarůžková přikyvovala

Vrcholící debata o rozpočtu znovu otevírá otázky, kam až si vláda může dovolit zajít v rozdávání peněz. K tématu si do do pořadu Interview na ČT24 přizvala moderátorka Zuzana Tvarůžková Miroslava Kalouska (TOP 09), předsedu poslaneckého klubu. Své řekl také k celním válkám či setkání lídrů V4.

Večný boj o rozpočet se dostal do fáze, že nakonec dostali přidáno zástupci všech resortů, kteří si to přáli, aniž se schodek znovu navyšoval. Kalousek na tento fakt navázal slovy, že tomuto rozpočtu však více vyčítá zcela jiné tři věci, než je jeho deficit. „Nejsem schopen odpustit, že tam není jedna jediná koruna na nezbytné systémové změny v sociálním a zdravotním pojištění, i když vláda dobře ví, že ten systém je udržitelný jen do roku 2030,“ zdůraznil na úvod s tím, že pak přijdou na řadu neřešitelné problémy.

Druhá věc, kterou rozpočtu vyčítá, je prý velmi nízká investiční aktivita. „Vláda se sice bije v prsa, že bude rekordně investovat. Bude ale investovat méně, než jsme investovali my v dobách krize,“ řekl a podotkl, že bude i menší poměr výdajů na vědu a výzkum k poměru HDP, než to bylo v dobách krize. „Daleko víc se dává na každodenní konzum než na budoucnost,“ zamračil se předseda poslaneckého klubu TOP 09.

Jako třetí věc, kterou vládě vyčítá on i Nejvyšší kontrolní úřad, pak zmínil snižování odolnosti vůči budoucí krizi. „Vláda rozhazuje na všechny strany a mandatorní a kvazimandatorní výdaje rostou rychleji, než rostou příjmy,“ poukázal Kalousek na problém, který nastane, až příjmy přestanou růst, ale tyto závazky ze zákona se budou muset platit dál. „Pak to odskáčou úplně všichni,“ varoval a zmínil, že Nejvyšší kontrolní úřad konstatoval, že rozpočet je vůči ochlazení ekonomiky v mnohem horší a zranitelnější situaci, než byl rozpočet před krizí v roce 2008.

Vláda však hovoří o tom, že se snižuje celkové dluhové zatížení veřejného sektoru ve vztahu k HDP. „Ve vztahu k HDP tím, jak ekonomika prudce roste v posledních letech, tak se snižuje, což je pozitivní. Ale v okamžiku, kdy dojde k ochlazení ekonomiky a HDP neporoste, tak to vyskočí skokovým způsobem,“ poukázal Kalousek znovu na obrovské riziko. „Vláda se chová stejně, jako kdybychom na řekách, kde jsme vybudovali protipovodňová opatření, se rozhodli tato protipovodňová zařízení zase rozmontovat a prodat a věřit, že povodeň už nepřijde,“ klepal si na čelo Kalousek.

Uznává, že vládní rozpočtovou prioritou jsou důchody, ale trvá na tom, že další prioritou vlády je počet státních zaměstnanců. „Počet státních zaměstnanců a platy na ně tu rostou daleko rychleji než veškeré investice a všechno ostatní,“ kroutil dál Kalousek nechápavě hlavou nad hospodařením vlády.

Evidentně vládě peníze chybějí a další peníze sbírá i zaváděním nových daní. Například digitální daň podle Kalouska je tou, která si zaslouží diskusi. „Víte, ze všech těch nápadů, jako jsou bankovní daň nebo to nešťastné technické zdanění rezerv pojišťoven, to jsou hlouposti a nesmysly, které zásadně odmítám, je digitální daň něco, o čem jsem ochoten věcně diskutovat, a nevylučuji, že bych ji v nějaké podobě i podpořil,“ připustil a poznamenal, že jeho podporu by získala za předpokladu, že by se jiná daň ve stejném objemu snížila.

Velmi skepticky se také dívá na naši odolnost vůči možné celní válce, která může zasáhnout i prostředí České republiky. „To se samozřejmě stane. Bude-li celní válka, zasáhne to exportéry a poškodí je to,“ narážel na fakt, že Česká republika je mimořádně proexportní ekonomika. „My musíme vyvézt osmdesát procent všech svých služeb a zboží,“ připomněl.

Stejně tak nás podle jeho slov poškodí, pokud se naplno rozpoutá celní válka mezi Čínou a Spojenými státy. „Na tuto válku paradoxně nejvíc doplatí Německo a my s ním, jelikož to je náš dominantní odběratel,“ upozornil předseda.

Jak by se tedy v této době měla podle Kalouska chovat Evropská unie jako taková, aby se nestala nekonkurenceschopnou? „Měla by hlavně dbát o to, aby těch bariér mezi ní a třetím světem bylo co nejméně. Daleko více by měla ve své fiskální periodě myslet na vědu a výzkum než na zemědělství,“ míní Kalousek.

Česko hostí setkání lídrů zemí našeho regionu. Podle Kalouska V4 bohužel ztratila v prostředí Evropské unie důvěryhodnost. „Přál bych si, kdyby politika české vlády nehájila soukromé zájmy Orbána nebo to, co se děje v Polsku. A aby nehájila ani soukromé zájmy Babiše, ale měla by hájit skutečný národní zájem všech těchto čtyř zemí, kterým je právě fungující Evropská unie,“ uzavřel Kalousek, podle kterého jsou korupční podezření kolem Orbána obrovská a tím, že ho Babiš podporuje a hájí na půdě EU, nepřidává vážnost zahraniční politice České republiky.

autor: nab