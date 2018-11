Kalousek se s tím nemaže. Přišel s těžkým kalibrem

Komu reportáž Seznamu o únosu premiérova syna musela přinést zadostiučinění, je Miroslav Kalousek. V projevu na půdě Poslanecké sněmovny se do Babiše navážel právě za to, že křivě přísahá na zdraví svých dětí. Když včera vyšly najevo nové informace o Andreji Babišovi, jeho synu a Čapím hnízdě, bylo jasné, že si příležitost nenechá ujít, a na Twitter přidal rovnou tři příspěvky. „Jak můžeš, Andreji Babiši, vůbec usnout, když jsi křivě přísahal na zdraví svých dětí, zatáhl jsi je do kriminálních rizik a tohle s nimi provádíš, abys to ututlal?“ Ptá se premiéra, kterého nazval „čistokrevným gangsterem“.

Pro připomenutí, zde jsou Kalouskova slova z hlasování o důvěře vládě. Kalousek zde Babiše obviňuje, že křivě přísahal na zdraví svých dětí, utíká před lidmi s jiným názorem, podvádí, kňourá a fňuká. Babišovy reakce – „Já nevím, kolik promile má dneska vožrala Kalousek... „Nebudeš mě urážet, nebudeš mluvit o mých dětech...“ – se také proslavily.

Anketa Měl by Andrej Babiš po slovech svého syna odstoupit z postu předsedy vlády? Ano 14% Ne 86% hlasovalo: 1092 lidí

Nyní se předseda poslaneckého klubu TOP 09 do Babiše pustil na Twitteru: „Politika nikdy nebyla, není a nebude řemeslo pro jeptišky a svaté. Neměli by ji ale provozovat čistokrevní gangsteři. Jak můžeš, Andreji Babiši, vůbec usnout, když jsi křivě přísahal na zdraví svých dětí, zatáhl jsi je do kriminálních rizik a tohle s nimi provádíš, abys to ututlal?“

Politika nikdy nebyla, není a nebude řemeslo pro jeptišky a svaté. Neměli by jí ale provozovat čistokrevní gangsteři. Jak můžeš, @AndrejBabis vůbec usnout, když jsi křivě přísahal na zdraví svých dětí, zatáhl jsi je do kriminálních rizik a tohle s nimi provádíš, abys to ututlal? https://t.co/LROkmuIEF9 — Miroslav Kalousek (@kalousekm) November 12, 2018

Vláda s dominantním vlivem StBáka Babiše (Bureše) naší důvěru neměla nikdy a nikdy jí mít nebude. Na místě @MJureka bych ale byl poněkud zdrženlivý ve výrazech “konečně se probudí”. Po čtyřech letech servilního posluhování ve společné vládě je to poněkud chucpe. https://t.co/DZ3nYYymSC — Miroslav Kalousek (@kalousekm) November 12, 2018

A nakonec Kalousek zveřejnil svou ironickou verzi logiky ANO: „Přiznejme si to upřímně, jak je to doopravdy: A. Babiš ml. neexistuje, vymysleli si ho tradiční politické strany a Kalousek, symbol korupce. Protože neexistuje, nelze ho vyslechnout. Kdyby libovolná osoba XY tvrdila opak, je to důkaz, že osoba XY neexistuje a vymyslely si ji...“

Přiznejme si to upřímně, jak je to doopravdy : A. Babiš ml. neexistuje, vymyslely si ho tradiční politické strany a Kalousek, symbol korupce. Protože neexistuje, nelze ho vyslechnout. Kdyby libovolná osoba XY tvrdila opak, je to důkaz, že osoba XY neexistuje a vymyslely si jí... — Miroslav Kalousek (@kalousekm) November 13, 2018

