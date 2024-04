Macronův sen o míru během olympiády. Hoffman tuší, proč nevyjde

reklama

Příměří na Ukrajině a v Gaze v čase olympijských her v Paříži, to je sen francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Není první ani poslední, kdo by rád oživil antickou tradici, kdy kvůli sportovním hrám zavládl na pět dní posvátný mír díky striktnímu zákazu válek a jiných násilností. Do Olympie mimochodem kromě sportovců cestovali i politici, pro které byly hry příležitostí uzavírat politické smlouvy a utužovat národní a kulturní vztahy.

Francouzský prezident zřejmě cítí, že jeho hlas ani jeho důvěryhodnost nestačí, a tak o pomoc s dojednáním příměří míní požádat čínského prezidenta Si Ťin-pchinga. Zda myšlenku olympijského příměří podpoří další autority, je nejasné. Určitě je ale dobře, že se o olympijském příměří mluví. Každý den, kdy nezabije člověk člověka, se počítá, a je dobré si připomínat, že sport už kdysi důvodem k příměří byl.

Zda se během olympijských her přestane, nebo nepřestane válčit, nakonec rozhodnou Hamás, Izrael, Rusko a Ukrajina. Je-li smyslem příměří bezpečnost sportovců, pak příměří praktický mysl nemá. Hamás a Rusko nebudou sportovci v Paříži reprezentovat, a reprezentanty Izraele a Ukrajiny nečeká nebezpečná cesta do Paříže zeměmi, zmítanými násilnostmi. Bezpečně a pohodlně se do dějiště her přepraví letecky.

Anketa Jste rádi, že v USA prošel balík pomoci pro Ukrajinu? Ano 5% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15182 lidí

Na tomto místě je fér připomenout, jak to kdysi dopadlo v Řecku. Jak šel čas, na olympijských hrách stále častěji závodili profesionálové, příslušníci nižších vrstev, vycvičení v jedné disciplíně. A od 3. století našeho letopočtu už soutěžili i závodníci neřeckého původu. Když po ovládnutí Řecka Římany organizovali olympiády římští císaři, nad Řeky, kteří se octli v menšině, vítězili Syřané, Féničané, Ilyrové, Afričané či Babyloňané. Už se neskládají ódy na vítěze, množí se případy korupce, úroveň upadá. Nakonec olympiádu coby pohanský nešvar zakazují křesťané, konkrétně císař Theodosius I. roku 393.

Étos olympijského soutěžení, a sportu obecně, se přeceňuje. Olympijské příměří nemá šanci, pokud si sportovci ze znepřátelených zemí neumějí podat ruce. Olympijské příměří by komplikovalo vedení války. Nikomu se nechce riskovat, že soupeř zneužije příměří a získá výhodu. Především je ale příměří stav, kdy se nebombarduje, nestřílí, takže se na válce nevydělává. Macronovi, někdejšímu investičnímu bankéři od Rothschilda, to musí být jasné.

Psali jsme: Není tu chudoba, jen lidé odkládají cestu k blahobytu, napsal provládní liberál. Ivan Hoffman nesouhlasí USA riskují, že se jich svět přestane bát. Mír na Ukrajině je vyloučen, vidí Ivan Hoffman Hlídací pes demokracie? Naivkové. Takhle se to dělá. Ivan Hoffman k rozhovoru, který obletěl svět Ivan Hoffman: Nečekaný zisk. Trochu jiný, než si vymyslel Stanjura...

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE