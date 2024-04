„Blyatmobil.“ Ruský vynález se chytil. Odhalil ukrajinskou slabinu

reklama

Na internetu se čím dál tím více objevují videa zachycující ruský tank krytý ochrannými železnými pláty, též přezdívaný „bitevní stodola“ nebo „želví tank“. Začalo se mu přezdívat „blyatmobile“, přičemž „blyat“ je ruským vulgárním slovem.

Is this an anti attack drone measure or an attempt to camouflage a tank as a shed when it's not moving? Both?

I have no idea at this point... ??#russia #tank #ukraine #drone #shed pic.twitter.com/JtVRAdGEw9 — Mrgunsngear (@Mrgunsngear) April 26, 2024

Podle některých uživatelů sociální sítě X, kteří videa či fotky tanku sdílejí, je právě „blyatmobile“ důvodem, proč Rusko během posledního týdne obsadilo čtyři města. „Blyatmobile je další gamechanger,“ píše jeden z uživatelů.

The real reason why Russia has captured 4 cities during the last week or so. Blyatmobile is the next gamechanger pic.twitter.com/L76gL5byQG — Russian Patriot ? (@OperationZOV) April 25, 2024

Západní média se o tomto ruském tanků též zmiňují. Jedná se prý o staré tanky T-72 s pancéřovým pláštěm odolným proti dronům. V posledních týdnech se vyskytují v Doněcké oblasti a jejich konstrukce se postupně vylepšuje. Kromě ochranného pláště mají tanky také protidronovou obranu zajištěnou rádiovými rušičkami.

„Blyatmobile – ruská inovace proti ukrajinským útokům dronů,“ popisuje tento typ tanku další uživatel na X.

Rušičky se používají k blokování rádiových signálů dronů, které mohou nést výbušniny a útočit na obrněná vozidla. Tato opatření jsou reakcí ruských sil na útoky ukrajinských dronů, které se pravidelně dostávají nad ruské pozice. Želví tanky, které mají chránit ruská vozidla, mají vážné nedostatky, jako jsou problémy s pohyblivostí a mezery mezi nádrží a krunýřem, které umožňují průnik dronů. Přidání rušiček však není zaručeným řešením, protože mnohé z nich jsou nízké kvality a nemusí efektivně blokovat signály.

Dylan Motin, doktorand v oboru politologie z Kangwonské univerzity, který se zabývá mezinárodními vztahy Ruska a Číny, o nichž napsal i jednu ze svých knih, nicméně poukazuje na to, že „blyatmobily“ přece jen nějaké úspěchy vykazují a jejich nasazení se stává standardem pro tvrdé útoky.

„Očekávejte, že je uvidíte pokaždé, když budou Rusové potřebovat přejít otevřený terén, aby doprovodili pěchotu,“ varuje Motin.

Indeed, the blyatmobile seems to become standard for tough assaults. Expect to see them every time the Russians need to cross open terrain to escort infantry. https://t.co/BfVj63MgVM pic.twitter.com/M7qUMPlCVg — Dylan Motin (@DylanMotin) April 26, 2024

Vojenský analytik a historik užívající účet na X s přezdívkou Big Serge upozorňuje, že tyto vtipně vypadající ruské tanky jsou logickou reakcí na to, že Ukrajina se silně spoléhá na bezpilotní letouny. „Ukrajina má nedostatek konvenčních protitankových prostředků v různém stupni závažnosti, včetně ATGM (protitanková řízená střela) a houfnicových granátů. V reakci na to vsadila na bezpilotní letouny FPV,“ vysvětluje. Drony jsou snadno dostupné a možno je vyrábět distribuovaně s nízkými náklady. „To znamená, že AFU se může snažit nasytit bojový prostor FPV, ale ne o moc víc. Ruské síly čelí zužujícímu se spektru hrozeb,“ píše analytik.

V takovémto prostředí pak dle jeho názoru má smysl „na obrovskou pohyblivou boudu přidat hromadu rušiček“. „Blyatmobil funguje jako jakýsi minomet pro bezpilotní letouny – ošklivá, ale účinná odpověď na rostoucí asymetrii ve schopnostech ozbrojených síly Ukrajiny,“ dodává vojenský analytik Big Serge.

If we can be serious about the Russian Blyatmobiles/Tortoise tanks for a moment, it’s a weird looking but logical response to Ukraine’s heavy reliance on FPV drones as a substitute for other munitions.

Ukraine has shortages of conventional anti-tank threats in varying degrees… pic.twitter.com/9rSWWBLI7b — Big Serge ?????????? (@witte_sergei) April 26, 2024

