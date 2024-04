„Jak je sama doma, neskončí to dobře.“ Holec vytáhl na Černochovou ostrou munici

reklama

Úvodní téma patřilo ministryni obrany Jany Černochové (ODS), která kritizovala šéfku komunistů Kateřinou Konečnou. Na sociální síti X uvedla, že žádný bolševický nok nebude urážet předsedu ODS Petra Fialu. „Podíval jsem se na paní ministryni, měla tam svoji fotku a připadala mi trochu jako nok ona. A hlavně bolševického noka si posadili na Hrad, takže čtu to takhle, že kdyby něco řekl o premiérovi…“ komentuje slova Černochové Petr Holec. „Ona se naštvala, že prezident říká něco o předsedovi ODS a šlo to z ní," dodal svoji myšlenku Luboš Xaver Veselý.

Holec následně Janu Černochovou zhodnotil: „Ona je nějaká rozložená psychicky. Jí nesvědčí osamělé noci. Jak je doma sama a jde na Twitter, neskončí to dobře," dodal Holec s tím, že by jí předseda ODS měl Twitter vypnout. „On to umí," sdělil Holec, který dokonce zapochyboval o tom, zda Černochová dokončí volební období.

Dalším tématem byly volební průzkumy, konkrétně to, že volby by v březnu vyhrálo hnutí ANO. Levice stojí na prahu Sněmovny, TOP 09 a lidovci by propadli. „Znovu jsem si vzpomněl na moudrá slova premiéra Fialy. Dělají, co je třeba, jak mají tento svůj slogan. ANO by vyhrálo v březnu, stejně jako v únoru, lednu, v listopadu, ale podívejte se na ty vládní strany: ODS – 14 procent, to je bída, i když Petr Fiala by slavil, i kdyby tam byla čtyřka," poznamenal Holec.

„Podívejte se na TOP 09 a KDU, 3,5 procenta. Dvě vládní strany mimo Sněmovnu. To je reprezentace, co?" dodal Holec a zdůraznil i výsledek STAN kolem šesti procent. „Celé to lžiturné Víta Rakušana a šest procent. Udělalo to titulky, Vít Rakušan podvedl spoustu lidí, udělal z nich pitomce, kompars, a podívejte se, šest procent," dodal.

Lidé to podle něj prokoukli, protože Rakušan je špatný podvodník. „Je to céčkový herec," řekl Holec. Klesající preference SPD pak vysvětloval naopak vzestupem strany PRO Jindřicha Rajchla.

Řeč byla i o návrhu KDU-ČSL, která se minulý týden nechala slyšet, ať lidé bez dětí platí více. Předseda Pirátů Ivan Bartoš se proti tomuto návrhu velmi zostra vymezil. „To je svět naruby, co? Jak nám to Fiala otočil. My tady ještě musíme souhlasit s vrchním Pirátem. Podívejte se ale na Jurečku. Nemá on nějakou tíhu na bedrech? Vidíte to utrpení mladého Jurečky? On se tam nějak trápí," sdělil Holec a dodal, že Jurečka je vrcholně nesympatický člověk.

„Chápete tu drzost od něj? On má pět dětí, nebo kolik? A teď si vemte, my dva, bezdětní, plátci daní, platíme jeho dětem školku, školu, kroužky, případné sociální dávky - a on nám za to chce zvednout daně," rozhorlil se Holec a dodal, že Jurečka se za toto bude smažit v pekle.

„Spousta obětí střelby mohla být zachráněna, řekla matka Rakušanovi," probrali Veselý s Holcem další téma, které rezonovalo uplynulým týdnem. Před sněmovní komisi totiž přišli příbuzní obětí útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze loni v prosinci. „To se mi spojilo s tím jeho podvodným turné, kde obracel lidi na svoji víru. A tady přijde máma obětí střelby a tohle mu řekne. Tohle je opravdový kontakt s lidmi. A vzpomeňte si na toho gaunera Rakušana, jak hned po té střelbě řekl: Zákrok ze strany policie naprosto v pořádku. Všechno dobré. Když za dva týdny začaly vyvstávat pochybnosti, zda všechno bylo tak, jak mělo být, má najednou spoustu otázek na policii - a to se všechno vyšetří. A veřejnost se to dozví. A co jsme se od Rakušana dozvěděli? Nic. Místo toho vyrazil na to svoje lžiturné. A tady to máme," podotkl Holec.

„Myslím, že Rakušan byl zaskočen tím, že na tom setkání s lidmi to nebylo zinscenované, že mu otázky nenapsali jeho marketéři. A najednou on byl konfrontován s realitou," dodal Holec, že je důležité, že ona maminka vystoupila, protože Rakušan podle něj jinak jen lže.

