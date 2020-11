Kalousek šel do otáček. Babišovy hromady hnoje! komentuje včerejší dění

reklama

V souvislosti s nově schválenými daňovými změnami lamentuje, že jeho práce byla zbytečná. „Ta práce je vniveč a já upřímně lituji každého, kdo bude muset uklízet hromady hnoje A. Babiše a A. Schillerové,“ dodává Kalousek.

Diskutéři pod jeho příspěvkem mu dávají za pravdu. Příčinou toho všeho je podle některých především nevzdělanost české společnosti.

„Bohužel jsme se všichni před 30 lety věnovali ekonomice, a vzdělávání odsunuli na druhou kolej. Dnes je 80 % národa méně vzdělaného a toto vše kolem je výsledek. Prezident, premiér, populisté a dluhy,“ shrnul Zdeněk Houška.

Nebýt Kalouska, byli bychom na tom dnes se stáním dluhem „mnohem hlouběji“, myslí si Jiří Cabrada: „Možná to utažení opasků tehdy bylo přehnané v některých místech, ale nebýt Vás, už bychom dnes byli mnohem hlouběji...“

Nejhorší na tom je podle Lukáše Ševčíka fakt, že tyto dluhy „zaplatíme všichni, a to i ti, co obhajují Babiše a Schillerovou. Zrušení superhrubé mzdy by bylo fajn, kdyby to bylo na furt a byla za to náhrada. Stát v době ekonomické propasti nešetří a utrácí. Mám trochu obavy, aby Česko nedopadlo jako Řecko...“ napsal diskutér.

Kritice nyní čelí poslanci ODS za to, že společně s ANO a SPD podpořili zrušení tzv. superhrubé mzdy, místo níž se má od příštího roku na návrh Babiše zdaňovat hrubá mzda sazbou 15 % a u lidí se mzdou nad přibližně 140 tisíc korun měsíčně část příjmů nad tuto hranici sazbou 23 %. Vedle toho ODS podpořila i výrazné zvýšení slevy na poplatníka. Hlasování také rozdmýchalo i náladu mezi ANO a ČSSD.

Ke kritice se bezprostředně po přijetí změn v daňovém systému připojil i Kalousek „Vláda navrhuje pro rok 2021 deficit 320 mld. Ve skutečnosti to bude téměř 500 mld. S podporou SPD a ODS vede vláda zemi k rozvratu veřejných financí. Říkám to ráno, v poledne i večer. A všem je to jedno, dokud to nepocítí na vlastní peněžence. Chudáci děti... Odskáčou to ony,“ napsal v pátek na svůj twitter.

