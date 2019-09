Kalousek to zničil. Lámání vazu Babišovi. Senátor Goláň vykolejil Smetanu

Daňový poradce a senátor Tomáš Goláň (SEN 21), který v květnu kvůli možnému krácení daní na Čapím hnízdě podal trestní oznámení, byl hostem moderátorky Emmy Smetany v rozhovoru na DVTV. Goláň řekl, že v „porovnání s tím, co se děje na Čapím hnízdě, řeší finanční správa desetikoruny“. Odmítl též, že by svým trestním oznámením chtěl cokoli získat, rozhodně prý není konkurentem Andreje Babiše a podobně by prý konal i u kohokoli jiného. Jmenoval například bývalého ministra financí Miroslava Kalouska, ten prý „zničil fungující strukturu finanční správy“. A v závěru se vyjádřil i k žalobě na Zemana.

Anketa Měl by se Andrej Babiš bát demonstrací „Milionu chvilek“ v období kolem 17. listopadu? Měl 8% Neměl 92% hlasovalo: 6196 lidí

Rozdíl mezi částkou v posudku a vyfakturovanými 65 miliony prý následně Goláně vedl k tomu, že se tam má dít „něco nekalého“.

Farma během pěti let dokázala prodat reklamu za 270 milionů. „Aby tohle realizovala, tak by musela vytvořit tisíce billboardů, které tady nikdo neviděl. Já z vlastní praxe zastupuji klienty při reklamách, které jsou na závodním automobilu za 45 tisíc a finanční správa je považuje za velmi, velmi nadhodnocené…,“ poukázal senátor na to, že je taková reklama na prostoru, jakým je Čapí hnízdo, „fakticky nerealizovatelná“. Jelikož se již daňové řízení nedá uskutečnit kvůli promlčecí lhůtě, chce jej Goláň znovu otevřít za pomoci řízení trestního.

Celý rozhovor můžete zhlédnout zde:

Ing. Tomáš Goláň BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Moderátorka Emma Smetana se pak tázala, zdali do případu nemohla být zapojena i současná ministryně financí Alena Schillerová, která se během problémového období vyskytovala na generálním finančním ředitelství. To však Goláň označil za spekulace.

Co se týče působení Goláně jakožto senátora, prý by trestní oznámení podal i coby občan. Finanční správa prý řeší s porovnáním Čapího hnízda „desetikoruny“. „Já nejsem konkurentem Andreje Babiše, protože i kdyby mi daly soudy za pravdu, já z toho nebudu mít vůbec nic,“ doplňuje s tím, že by ono trestní oznámení podal v takovémto případě i na kohokoli jiného.

Došlo i na bývalého ministra financí Miroslava Kalouska. „Já tady velmi brojím proti panu Kalouskovi, který zničil fungující strukturu finanční správy, perfektním způsobem zničil fungující krajská ředitelství, která byla plná odborníků,“ řekl Goláň. „Pan Kalousek tady není, aby na tuto kritiku reagoval, čili jdu na další otázku,“ odvětila na to Smetana, po čemž se Goláň zasmál, že ji Kalousek „velice dobře zná“.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Babiš prý nemá problémy jen s Čapím hnízdem. Goláň se jal jmenovat korunové dluhopisy či kauzu Profrost. Pak ale dodává: „Ale musíme si uvědomit, že kauza Čapí hnízdo a reklama není trestní oznámení na Andreje Babiše, ale na manažery, kteří tu reklamu do svých firem dali a zavedli a zaúčtovali. Andrej Babiš nebyl manažerem těch firem, které to obdržely.“

Řešilo se i téma žaloby na prezidenta Miloše Zemana, kterou Goláň aktivně podporuje. První dva body této žaloby, které se týkají prezidentova prvního volebního období, jsou prý v žalobě podstatné, jelikož ukazují jakousi kontinuitu Zemanova chování. Záměr podání žaloby komentuje se slovy, že pokud by se dostala k Ústavnímu soudu, mohla by vytvořit určité mantinely do budoucna. Hlavním přečinem Zemana vidí možné ovlivňování soudců. Kvůli jednomu skutku by prý ústavní soudci těžko Zemana zbavili mandátu. Pokud prý Sněmovna žalobu neschválí, ponesou to poslanci „historicky na svých bedrech“.

Psali jsme: Čapí hnízdo? Babiše prý čekají horší věci Senátor Goláň se obul do Babiše a finanční správy: Tohle by byl velký problém! Senátor Goláň: Tady vidím velké nebezpečí, opravdu si zahráváme s ohněm Senát patrně odmítne zdanění peněžitých náhrad církvím

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: rak