Kalouska zpátky do čela TOP 09, volá Štětina. A reakce se valí

Členové TOP 09 si budou v sobotu 23. listopadu volit svého předsedu zřejmě ze dvou kandidátů, kterými jsou poslankyně Markéta Pekarová Adamová a senátor Tomáš Czernin. Český novinář, spisovatel a politik Jaromír Štětina, který se před nedávnem s TOP 09 rozešel, by však v jejím čele viděl nejraději někoho úplně jiného. A sice šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska. Ne každý s ním ale souhlasí, Kalouskovo špatné renomé by mohlo podle některých straně uškodit.

Stávající předseda TOP 09 Jiří Pospíšil již post obhajovat nebude, a na jeho místě by jej neměl podle Štětiny vystřídat nikdo jiný než Miroslav Kalousek. „Předseda TOP 09 by měl být Kalousek. V TOP 09 je dost zkušených politiků, kteří to vědí. Snad jej nominují,“ píše ve svém tweetu Štětina.

Jeho názor byl však v následné diskusi pod příspěvkem silně rozporován. Uživatel vystupující jako Kein Pionier Štětinovi napsal, že Kalousek by být předsedou rozhodně neměl. „Mezi voliči Topky je hodně populistů, kteří ho nesnáší, protože mu pomluvy zničily renomé. Mohlo by to snížit volitelnost Topky a to nikdo nechceme,“ vysvětlil diskutující.

S takovým tvrzením ale Štětina důrazně nesouhlasí. Naopak připomněl: „Topka nedokázala svého předsedu ochránit před útoky a pomluvami. Nastal čas, aby to topka udělala. Její předseda zdrhnul, za Kalouska se nepostavil,“ konstatoval politik.

I podle přispěvatele do diskuse Josefa Makovského je to nereálné. I on je toho názoru, že na předsedu strany má Kalousek „špatné renomé a je symbolem ‚starých časů‘.“

TOPka potřebuje nové tváře, jinak nemá šanci u jiných než skalních voličů, dodal komentující Bambus Plzeňský. „Vím, že je Kalousek schopnostmi úplně jinde, než většina politiků v ČR TOPku nevyjímaje, ale StBák ho sestřelí jedním článkem,“ shrnul na závěr.

