Kalouskovo sólo. Legenda TOP 09 ztratila nervy a ve Sněmovně to létalo. Po vládě přišel na řadu i Prymula

Šéfovi poslaneckého klubu TOP 09 Miroslavu Kalouskovi při dnešním jednání Poslanecké sněmovny ruply nervy. Pustil se do ministrů, kteří vystoupili na počátku sněmovního jednání, za to, že neodpovídají na otázky, které jim zákonodárci kladou. „Padlo tady asi padesát zásadních otázek a členové vlády tady sedí jako pecky. Říkáte furt: Táhněte za jeden provaz. My ale nebudem tahat za provaz, který na zem hodí vůdce, a na jehož konci je smyčka pro živnostníka,“ komentoval průběh diskuse Kalousek.

Kritiku na adresu opozice, že netáhne za jeden provaz, Kalousek vyvracel konstruktivními návrhy, které vláda smetla ze stolu, a pak je předložila jako návrhy své. „Zaplať pánbůh, že jste je předložili, my jsme je rádi podpořili. Já jsem byl členem dvou vlád, ale já si nepamatuji takhle vstřícnou opozici, jako jsme dneska my. Takže říkat, že jsme opozice za každou cenu, dokonce do toho promítat emotivní pojmy jako nenávist, je opravdu buď mimořádně nefér, nebo mimořádně nepoučené,“ zlobil se Kalousek Anketa Je pro vás plk. Robert Šlachta důvěryhodnou osobností? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 5287 lidí

V každém případě si prý měli členové kabinetu ujasnit, co táhnutí za jeden provaz znamená: „Jestliže to někdo z vás vnímá, že táhnout za jeden provaz v takovéhle situaci je, že jeden velí a všichni ostatní drží ústa a mašírují a netroufnou si ani ceknout, tak to není táhnutí za jeden provaz v demokratické zemi,“ doplnil s tím, že táhnutí za jeden provaz je snaha najít společné východisko a společný konsenzus.

„Vy jste se nikdy nesnažili s námi najít dohodu. Vy jste nás tady jenom válcovali. Vždycky jste si spočetli, že na to máte dost hlasů, tak jste nás tady zválcovali. Ale to se netýká jenom opozice. To se týká vašich sociálních partnerů, to se týká zástupců zaměstnanců i zaměstnavatelů v těch oborech, kterých se vaše opatření bezprostředně dotýká,“ zmínil, že ani s nimi se nikdo nebavil.

„Pokládám to za naprosto odpudivé, za naprosto nepřijatelné. Jak potom chcete, aby s vámi táhli lidé za jeden provaz, když se s nimi o tom vůbec nebavíte?“ pozastavoval se předseda poslanců opoziční TOP 09 nad tím, že se v takto důležitých otázkách nesešlo ani předsednictvo tripartity a neprojednalo harmonogram projednávání, že by projednalo dopady jednotlivých opatření na zaměstnance i zaměstnavatele.

Jednání vlády označil za aroganci. „Nerozhořčuji se jen vůči vaší aroganci vůči opozici, ale ohrazuji se i kvůli vaší aroganci vůči sociálním partnerům, vůči odborům a vůči podnikatelským svazům. Oni se to dozvěděli z novin a z televize úplně stejně jako my. To není vládnutí. To není táhnutí za jeden provaz. To je amatérismus, to je arogance. Jestli myslíte, že to je poslouchání jednoho vůdce, který hodí na zem provaz, na jehož konci je smyčka pro živnostníka, tak za tenhle provaz my tahat nebudeme,“ zdůraznil a zopakoval, že pokud se vláda chce dohodnout na nějakém společném východisku, jsou připraveni.

Ohledně hlasování o prodloužení nouzového stavu padlo podle něj několik zásadních otázek, na které nepadla žádná odpověď. Třeba na důležitou otázku, na základě jakých dat ta vláda rozhoduje. „Data, která nechcete dát Poslanecké sněmovně, data, která nechcete dát veřejnosti, ale data, která dokonce ani nechcete dát spolupracujícím expertům,“ rozčilil se opět Kalousek.

V kontextu s tím mu přišlo příhodné předvést legendární herečku neherečku Miladu Ježkovou z scény z filmu Kulový blesk: „Máte, prosím pěkně, data? A mohla bych je vidět?“ ptal se Kalousek vlády. „Jestli nám je nechcete říct, tak řekněte, proč je nemůžete říct nám a zdůvodněte, proč je nechcete říct ani těm spolupracujícím expertům,“ vyzýval.

Zmínil také další důležité otázky, které padly, např. jak funguje, nebo spíš nefunguje, chytrá karanténa. Nezodpovězené otázky týkající se příslibů, jak intenzívní v tomto okamžiku již bude testování. „Chytrá karanténa nefunguje, počet testů je menší než poloviční toho, co jste slibovali,“ pravil předseda poslaneckého klubu TOP 09.

„V té diskusi na tyhle problémy padlo asi padesát otázek, a členové vlády tady sedí jako pecky a jeden z nich na to neodpověděl. Říkáte furt, táhněte za jeden provaz. Ale my vám neřekneme ta data, my vám neřekneme, proč nefunguje chytrá karanténa a my se s vámi odmítáme bavit, proč ten počet testování není takový, jaký jsme vám před třemi týdny slibovali,“ řekl na závěr. A doplnil: „Na nic z toho nechcete odpovědět a máte jedinou mantru: mlčte a táhněte za jeden provaz. Tak za takovýhle provaz s vámi táhnout nebudeme.“

