Kam tečou peníze pro Ukrajinu. Přiznání válečníka a pomocníka vlády USA

Prince se nejprve zaměřil na efektivitu dronů, které dle něj změnily bojiště. Poznamenal, že největší ztráty v Iráku a Afghánistánu způsobovaly nastražené, podomácku vyrobené výbušniny. A dron je v podstatě způsob, jak tuto výbušninu dostat někam letecky. I přes silné rušení, ve kterém jsou Rusové dost dobří. Americké síly se prý z konfliktu na Ukrajině příliš neučí. A o americké zbraně není v prostředí silných rušiček velký zájem. Což není překvapení, vzhledem k tomu, že během války proti terorismu nebojovaly USA proti vyspělým protivníkům. Ale teď, když proti sobě soupeří státy, tak americké systémy selhávají.

„Střela Javelin, kterou daňovým poplatníkům Raytheon prodává za 200 000 dolarů za jednu, s odpalovacím zařízením za 300 000 dolarů, se dá použít jen na první střelu při přepadení. Když trefíte tank, tak ten bude horký, hoří a další střely se budou na toto horko navádět. Takže Ukrajinci místo 200 000dolarové rakety od Američanů začnou používat svoji za 29 000 dolarů a funguje stejně dobře,“ popsal. Dodal, že jako daňoví poplatníci by se Američané měli starat o to, že jejich peníze nebyly dobře vynaloženy.

Proč to pokračuje? Podle Prince peníze pořád tečou a zodpovědnost je nulová. Řečnicky se zeptal, kdo byl potrestán za debakl v Afghánistánu, kde USA „nahradily Tálibán Tálibánem“. Kongresmani, se kterými mluvil, si zoufají, protože se snaží omezit tok peněz a dosáhnout odpovědnosti, ale nedaří se. Lobbisté ve Washingtonu prý rozdají miliony a tok peněz se proto nezastaví. „Je to skutečně odporné,“ okomentoval Prince. Kritizoval také, že USA nechaly vybavení za miliony dolarů v Afghánistánu, když se odtud stáhly.

Odpovídal také na otázku, proč mohou politici tak snadno Američany zmanipulovat do věčných válek. Je to podle něj proto, že americké ozbrojené složky jsou na 100 % dobrovolné. Tudíž je v nich ani ne procento populace, další tři až čtyři procenta znají ty, kdo slouží, a zbylých 95 % „nemá páru“ a hlavně nemá žádný osobní zájem, takže se snadno nechají „zblbnout pozérskými trouby ve Washingtonu“. Prince také uvedl, že ti, kdo sloužili v ozbrojených složkách, jsou znechuceni politickými představiteli, kteří dostávají USA do dalších válek a pak se přesouvají na vysoká místa v obranném průmyslu.

Ohledně Afghánistánu zmínil, že za dobu okupace se ve velitelské pozici operace vystřídalo 18 čtyřhvězdičkových generálů. Také prozradil, že USA mají dnes stejně generálů, jako ve druhé světové válce, kdy měly 14 milionů mužů ve zbrani. Dnes je to jen 1,4 milionu. Takže pokud by se mělo šetřit, na generálech a jejich pomocnících by se dalo.

„Moje zdroje z bezpečnostní komunity mi už v prosinci roku 2021 daly vědět, že Rusové zaútočí. Že to nebylo jenom jako,“ řekl také. Již tehdy prý napsal, jak se dalo válce zabránit, například pokud by se Ukrajině dala vysloužilá americká letecká výzbroj, která měla zrezivět na poušti. A pak finanční podpora. A zároveň by Biden řekl, že Ukrajina nebude v NATO. Ale ve Washingtonu buď válku chtěli, nebo věřili, že jejich powerpointové prezentace Rusy odradí. Podotkl, že Rusům rozumí, protože kdyby Čína a Rusko chtěli přijmout Mexiko do aliance, USA by to také vadilo.

Carlson se také ptal, proč viceprezidentka Harrisová na kameru Zelenskému řekla, že chce, aby se Ukrajina přidala do NATO. „Možná jsou opravdu tak hloupí,“ spekuloval Prince. A Anthony Blinkena, který v Kyjevě hrál v klubu na kytaru, přirovnal k „Nerovi, který hrál na housle, když hořel Řím“.

Většina peněz z americké pomoci Ukrajině jde dle Prince pěti největším americkým výrobcům zbraní. „Aby pětkrát dráž nahradili to, co už jsme poslali na Ukrajinu,“ doplnil s tím, že Pentagon neumí nakupovat. Navíc, tyto zbraně situaci nezmění. Poznamenal, že začíná suché počasí, které je ideální pro tanky. „Až začne červen, tak se začne hrát. A myslím, že ruský medvěd je hladový,“ komentoval.

„Ta válka neměla ani začít, měli udělat dohodu, zmrazit linie po šesti měsících, ale Bidenova vláda věřila, že všechny ty americké zbraně zachrání situaci. Ale nezachránily a situace je ošklivá,“ pravil. Ukrajince prý čeká „ošklivé léto“. Co Rusové chtějí? Podle Prince totálně ponížit Západ. A zajistit, že Ukrajina už nikdy nebude problém. A co se s Ukrajinou stane? Zakladatel společnosti Blackwater má pochyby, že vydrží jako samostatný stát. Zvlášť pokud by Rusové zabrali Oděsu a zabránili v exportu pšenice. „Jediné, co teď děláme, je, že zprostředkováváme smrt ukrajinským mužům. A ničíme další generace,“ řekl o současné americké podpoře. Ztráty odhadl na „stovky tisíc“.

