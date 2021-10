Kamery pryč, roušky pryč. Žaloudík sypal svědectví o covidu. Jinde nebude

reklama

Moderátor Jaromír Ostrý připodobnil senátorův humor k rakouskému spisovateli Karlu Krausovi, který řekl: „Každá epocha má tu epidemii, kterou zasluhuje.“ Žaloudík pravil, že mu vadí, jak zarouškovanost „zarůstá do hlavy“. „Jako předkožka, že si to budeme natahovat zespodu jak rolák,“ nadhodil.

Pak Žaloudík začal rozebírat nebezpečnost viru. „Ve zprávě BIS za rok 2020 se neobjevilo jediné slůvko ‚covid‘ nebo ‚virus‘,“ poznamenal a doplnil, že buď tedy vir není nebezpečný nebo nemá Bezpečnostní informační služba viry zahrnuté ve hrozbách. „Ovšem pak jsou čučkaři, protože před lety se strašilo obálkami s bílým práškem a antraxem,“ hodnotil s tím, že existují indicie a prohlášení držitele Nobelovy ceny, podle kterých je virus umělého původu. Žaloudík je podle svých slov v klidu a trpělivě čeká na vyjádření BIS, které trvalo 7 let zjistit, co se událo v muničním skladu ve Vrběticích. „To se vyhazuje od středověku, to je střelný prach. S virama je to složitější, ale kolem roku 2027 nebo později bych očekával, že se k tomu vyjádří. Do té doby si dejme volno zpívat,“ vtipkoval senátor ČSSD.

Co se týče vývoje pandemie, bude prý pracovat tzv. ROTOR, což je lékařova zkratka pro rouškování, opatření, testování a očkování. Poslední R znamená „repete“. V různých kombinacích. Dle Žaloudíka nebude ani tak záležet na podobě roušek nebo opatření či testování i dokonce očkování. Zvláště vakcíny jsou podle něj stejně rozdílné jako parní stroj, benzínový pohon nebo dokonce tryskový. A stejně se míchají dohromady.

Sám očkovaný je, k čemuž měl další zábavnou poznámku, že musel vytipovat čas, kdy se nechat očkovat, aby nebyl za papaláše, který se nechal očkovat napřed, ale ani za nezodpovědného člověka, který se nechal očkovat pozdě a nešel příkladem. Žádnou změnu prý nepocítil. Ale podle svých slov se nenechával očkovat ze zdravotních důvodů, ale proto, aby mohl cestovat. „Při všem trajdání to po mně nechtěli, jednou jedinkrát řekli, že to neplatí a mám jít do karantény. Tak jsem říkal, že jo, že na letišti půjdu, pak říkali: Pardon, vy máte diplomatický pas, vy nemusíte. Tak jsem pochopil, jak funguje epidemiologie. Vybavte národ diplomatickejma pasama a jsou v pohodě,“ pokračoval v příhodách.

Vzpomenul si také na své vyjádření pro Klausovu knihu: „Po mně chtěl pan prezident... exprezident ExKlaus, pardon exprezident Klaus, že se mám v lednu vyjádřit, že jsem byl vybrán. Tak jsem se vyjádřil, oni s tím byli napřed nespokojení, pak už spokojení. Já jsem napsal 7 stran otázek. Nic jiného než otázky. A když si to přečetli, tak zjistili, že ty otázky jsou zničující. Ty odpovědi by tak nebyly.“

Baví ho i mutace, kterých je podle něj zdokumentovaných na tisíce a stále přibývají. „Ví se najednou, že když byl brexit, tak byla britská mutace. Pak, koho máme v BRICS? Máme Brazílii, máme tam Rusko, Čínu, Indii a Jihoafrickou republiku. Rusi a Číňani, ti jsou darební z principu, takže máme brazilskou mutaci, africkou mutaci a indickou mutaci. Kupodivu nemáme žádnou americkou mutaci. Žádnou italskou mutaci. Nemáme izraelskou mutaci,“ naznačoval politický motiv a dodal, že byla popsána i česká mutace. „Pak se řeklo, že to je britská mutace. Až byl ten brexit, jak se to lámalo. Takže já z toho mám srandu a jen se stále ptám, jestli je to normální nebo paranormální jev,“ shrnul svůj postup.

Že lidé umírali, uznává. Ovšem i tady měl kritiku. „Proč jsme je všechny sestěhovávali? Nás učili, že se nemají sestěhovávat lidé v době epidemií. Tak jsme je sestěhovali. Praktici nechodili, kdo zakašlal, šel do špitálu. Kumulovat lidi je sám o sobě problém,“ řekl. A nezdá se mu ani to, že u zemřelých na covid nebyla ani v začátcích provedena pitva.

Zazněla také otázka na to, kdo je odborník. Žaloudík řekl, že měl „podezření“, že jím je profesor Prymula, který podle jeho podezření už v květnu věděl, že v září přijde druhá vlna. Podotkl, že na začátku nebyl covidový odborník nikdo a pak se postupně covidovými odborníky stávali. „Někteří lidé nemají s medicínou nic společného, protože ty hlasy, které jsou, jsou především z Akademie věd od přírodovědců. Ta medicína neselhala v tom výkonném, tam fungovala perfektně. Ale selhala v tom prezentování, vysvětlování, v té diskusi,“ mínil.

Poznamenal, že ani diskuse se nehodí. „Buď souhlasíte s tím, co se řeklo na ČT24, zuřivě. Nebo se ptáte. A pak jste skoro odmítač, popírač, komplikovač,“ glosoval. Z vlastní zkušenosti ví, že se jeho kolegové o covidu bavit nechtějí. Ani u nich ovšem dodržování opatření nebylo tak horké. „Já jsem teď i na velkých evropských fórech zažil situaci, že si nás vyfotili v odstupech, v rouškách. Pak odešli redaktoři, všichni se olíbali a říkali: Jéé, to jsem rád, že tě vidím. Pak jsme vlezli do výtahu a jeli jsme nahoru,“ přidal historku.

