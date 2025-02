Kandidatura na prezidentku? Věra Jourová promluvila

Bývalá eurokomisařka Věra Jourová v rozhovoru vyjádřila obavy z dopadu dezinformačních kampaní a zahraničního vlivu na nadcházející volby v Německu. Zároveň kritizovala vztah prezidenta USA Donalda Trumpa s Ruskem a jeho dopad na transatlantické vztahy. Jourová, která v minulosti působila jako místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost, varovala před rostoucím vlivem dezinformací a ruského vlivu na evropskou politiku.

Jourová zdůraznila, že volby v Německu budou testem schopnosti Evropy organizovat svobodné a férové volby. „Německo je pod velkým tlakem zahraničních nepřátelských sil, zejména dezinformace z Ruska tam už velmi dlouho pracují na masáži názoru Němců,“ uvedla Věra Jourová pro Seznam Zprávy. Podle ní jsou tyto vlivy dlouhodobě zaměřeny na podporu protisystémových stran, jako je Alternativa pro Německo (AfD). „Je to nepochybně ve prospěch AfD, to prostě vidíme dlouhodobě z dat, kdo se na německé půdě chápe těch dezinformačních narativů. To, za co tleská Putin v Kremlu, to AfD opakuje,“ dodala.

Jourová vyjádřila obavy z možného zneužití umělé inteligence a kybernetických útoků během volební kampaně. „Máme v Evropě už nějaké zkušenosti s tím, že když se spustí mašina, takzvaně umělá inteligence ve službách především dezinformací, tak to může zásadním způsobem ovlivnit svobodnou volbu u lidí,“ varovala.

Prezident Ruské federace Vladimir Putin má jednání s Evropskou unií složité. S USA je to pro něj mnohem jednodušší, domnívá se bývalá eurokomisařka. „Putin má s Evropou složitou práci, potřeboval by zavolat 27 diktátorů: Přestaňte podporovat Ukrajinu! A měl by vyřešenou celou záležitost s Ukrajinou. Ale v demokracii na to musí jít právě přes manipulaci voličských preferencí a potřebuje si do premiérských křesel posadit lidi, kteří mu ochotně zvednou telefon a udělají to, co on bude chtít. Teď má takový telefon v Bílém domě,“ pravila Jourová.

Jourová také vyjádřila obavy z rostoucí koncentrace moci v USA, kde se podle ní propojuje politická, byznysová a mediální moc. „To, co vidíme v Americe dnes, se blíží absolutní moci, kumulaci moci politické, byznysové a mediální. Tím se kruh uzavírá, to je skoro neprůstřelná koncentrace moci, která má zásadní vliv na Spojené státy,“ řekla. Podle ní má tato situace dopad i na Evropu, která se musí připravit na nové výzvy v oblasti bezpečnosti a obrany.

Jourová přiznala, že Evropa prochází složitým obdobím, kdy je narušeno tradiční partnerství se Spojenými státy. „My procházíme z jedné krize do druhé, ale tohle je podkopnutí nosné zdi. My jsme se spoléhali na silné partnerství se Spojenými státy, na to, že si v řadě věcí rozumíme bez mluvení, že to prostě stojí na stejných hodnotách,“ řekla. Podle ní je nyní důležité, aby Evropa posílila svou akceschopnost a schopnost společně rozhodovat v oblasti bezpečnosti a zahraniční politiky.

Jourová se také vyjádřila k postojům hnutí ANO, se kterým byla v minulosti spojena. „Pokud by hnutí ANO začalo dnes vykazovat známky toho, že skutečně jaksi popřává sluchu Kremlu a že je proruské, tak to by mi vadilo hodně,“ řekla. Kritizovala také narativy šířené hnutím ANO, které podle ní kopírují ruskou propagandu. „Neposílejme další zbraně na Ukrajinu, protože tím rozdmýcháváme další válku. Napadená země se ale bez zbraní asi těžko může tomu agresorovi bránit. A to je narativ, který zní z Ruska a v hnutí ANO,“ tak vidí situaci Jourová.

Na otázku, zda uvažuje o kandidatuře v prezidentských volbách, Jourová odpověděla, že její úvahy jsou zatím čistě teoretické. „Který bývalý politik vám řekne, že by nechtěl být prezidentem? Takže já jsem tím postižená, ale ty moje úvahy jsou skutečně velmi teoretické,“ řekla. Přiznala však, že pokud by současný prezident Petr Pavel nekandidoval, mohla by se její situace změnit.

V dřívějším rozhovoru pro Český rozhlas se Jourová vyjádřila i k Evropské unii kritickému projevu amerického viceprezidenta J. D. Vance na konferenci v Mnichově, kde Vance upozornil na to, že v EU mizí svoboda projevu. „Já to čtu spíš tak, že přijel do Evropy jako obchodní zástupce amerického digitálního byznysu. Ten dělá v Evropě čtvrtinu svých příjmů a velmi ho obtěžuje, že v členských státech trváme na tom, že některé obsahy jsou zakázané a Evropa chce, aby ho nedistribuovali, zejména tedy nelegální obsah. Pro ně to znamená náklady, obtěžuje je to a ruší jim to klid na práci,“ zhodnotila Jourová slova viceprezidenta USA.

