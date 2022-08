Kandidoval s tím, že je schopen ústupků. Ale pak... Na ČRo zaznělo, jaký byl Zelenskyj před válkou

reklama

„Volodymyr Zelenskyj do roku 2019, než se stal prezidentem a než uspěla v parlamentních volbách jeho politická síla Sluha lidu, tak byl člověkem mimo politiku. Vlastně ty signály, že by měl zájem o nějaké politické angažmá, dával najevo někdy od konce roku 2017 a ukrajinskou společností byl vnímán jako někdo, kdo je novým člověkem v politice. A myslím, že to bylo jeho velké plus. Zároveň to s sebou neslo i jistou nezkušenost, která se projevovala v první době – a samozřejmě i v tom, že jaksi byl podceňován svými politickými konkurenty na Ukrajině,“ poznamenal Příhoda úvodem k ukrajinské hlavě státu.

Následně zmínil dvě věci, které souvisí s jeho počátkem prezidentství.

„Ta první věc, jak už jsem naznačil, bylo jednoznačné očekávání nových lidí v politice. Totiž ukrajinská společnost ve své většině už měla dost těch takzvaně tradičních politiků, kteří se pohybovali vlastně v ukrajinské politice od konce 90. let. Koneckonců příkladem byl i hlavní soupeř potom Volodymyra Zelenského, Petro Porošenko. To znamená, on vzešel z nějaké poptávky po nových lidech, po nové politice.

Řeč byla také právě o korupci a o tom, zda se s ní zadařilo pohnout.

„Ty výsledky jsou dost sporné. Je potřeba říct, že všichni, kdo přišli vlastně k moci na Ukrajině, myslím tím prezidenty a jejich politické strany, tak slibovali boj s korupcí. Zároveň odcházeli s tím, že za nimi byly korupční skandály. To se týká úplně všech. Zároveň Volodymyr Zelenskyj se tomu nevyhnul. Myslím, že ty volby v roce 2019, které vlastně pro některé vnější pozorovatele byly překvapením, kdo znal ukrajinské poměry, tak to do jisté míry mohl očekávat, takhle velkou politickou změnu. Tak vlastně ještě rovněž před válkou, kdybychom se vrátili strojem času – teď je hlavním tématem válka, mobilizace armády, vojenské operace – nicméně kdybychom se měli možnost vrátit někdy těsně před únor 2022, tak bychom zjistili, že i kolem Volodymyra Zelenského, v jeho okolí, bylo podezření z korupce. Vlastně investigativní novináři upozorňovali na to, že například program, který byl jeho jakýmsi hlavním heslem, výkladní skříní, velká výstavba, že dochází k rozkrádání peněz, které končí v kapsách mužů blízkých prezidentovi,“ řekl Příhoda.

Zelenskyj dle jeho slov podezření vyvracel. „Zároveň sliboval nějaké mechanismy, které by podobným věcem zabránily, to znamená vnést větší transparentnost. Reálné kroky moc nenastaly, byly spíš ve fázi nějakého slibu. Především v souvislosti s tím, že Zelenskyj pokračoval v tom kurzu sbližování s EU – a byl tady předpoklad, že EU sama si vynutí podobné zákony, které vlastně zlepší nejenom to prostředí ekonomické, ale hlavně, co bylo problémem Ukrajiny od 90. let, byl právní systém. Tedy jednak zákony, jednak soudy,“ dodal Příhoda.

A bude Zelenskyj vhodný šéf i pro dobu mírovou?

„Nechci tipovat, můžu usuzovat z toho, jak teď Zelenského pozoruji. Myslím, že jako politik zraje. To, že neselhal, a bylo to pro mnohé překvapením, bylo dáno tím, jaký byl jeho obraz, obecně, před únorem tohoto roku. Obraz se dal shrnout do věty: Z nějaké náhody historické nebo z vůle oligarchů se herec stal prezidentem. Nevnímalo se vlastně zázemí Volodymyra Zelenského, rodinné, jeho podnikatelské úspěšné aktivity a tak dále. To znamená, že on se už osvědčil jako schopný manažer. Já bych především řekl, že pokud si představíme situaci, a doufejme, že nastane brzy, že válka skončí, nastane poválečná obnova země, tak si myslím, že teď momentálně jaksi v ukrajinské politice není nikdo jiný, kdo by to mohl nějakým způsobem manažovat nebo zvládat.

Volodymyr Zelenskyj má obrovský kredit, já bych možná uvedl jeden údaj: Když byly volby v roce 2019, Zelenskyj získal ve druhém kole zhruba tři čtvrtiny hlasů. Když byly dělány průzkumy před válkou, jaksi Volodymyr Zelenskyj měl podporu 20 procent. Opět nic neobvyklého v ukrajinské politice, takové pády z výšin popularity jsme na Ukrajině zažili – nicméně teď i v průběhu války probíhají jaksi průzkumy veřejného mínění a ukazuje se, že Zelenskyj i přes tu kritiku, která zaznívá nikoliv oficiálně, ale řekněme na sociálních sítích je to patrné, že ukrajinská společnost je rozdělená, tak přece jenom tu zemi konsolidoval a důvěřuje mu přes 90 procent lidí momentálně,“ dodal Příhoda.

