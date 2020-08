Kardinál Duka: Křesťanství už v EU nehledejte

reklama

Lipovská svůj postoj vysvětlila tak, že dnešní EU už není tím projektem, jakým bývala. Dnešní EU lze podle ní srovnat s rokem 1968, kdy do tehdejšího Československa přijely sovětské okupační tanky. „Ideově je to totéž. Ano, nevjely tanky, ale vjela ideologie. Když lidé vidí tank, okamžitě si uvědomí, že je něco špatně. Když mají proti sobě neviditelnou ideologii, trvá déle, než jim dojde, čemu čelí. V každém případě ale Unie, ve které vězíme, není stejná Unie, do které jsme vstupovali. Abychom mohli s chutí a radostí slavit, musí z podzimních voleb příští rok vzejít vláda, která nechá občany rozhodnout o dalším směřování republiky v rámci Evropy v referendu,“ prohlásila Lipovská. Anketa Je špatně, když se lidé smějí zranění prezidenta Zemana? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 5973 lidí

„Podle mě je referendum o czexitu nezbytně nutné, protože to, kde jsme dnes, není tím, co se slibovalo. Většina lidí, kteří hlasovali v referendu, věřila, že EU je něco jiného. Že evropský pas říká: Vrátili jste se zpátky do Evropy a jste na trajektorii úspěšné ekonomiky. Dnes zjišťují, že to naopak znamená zaostávání, ztrátu svobody a ponižování. Náš premiér jezdí do Bruselu a omlouvá se, že nechce dělat troublemakera. Zkrátka jsme ztratili všechno, co se zdálo, že po revoluci získáváme. Tedy možnost být sebevědomou, úspěšnou a suverénní ekonomikou,“ pokračovala nekompromisně. Proto by podle svých vlastních slov hlasovala pro czexit.

Jak Duka uvedl, stále častěji se dnes debatuje na téma evropské integrace, evropských hodnot, i nad tím, do jaké míry dokáže Evropská unie plnit své poslání v současném světě. „Velmi často se při těchto debatách setkáváme s tvrzením, že Evropská unie je dílem katolických křesťanů, jakými byli Konrad Adenauer, Robert Schuman, Alcide De Gasperi či Charles de Gaulle. Je ale zapotřebí si uvědomit, že zmínění otcové Evropy nezakládali ještě útvar, který dnes známe jako Evropskou unii, nýbrž tzv. Evropské společenství uhlí a oceli, což byla tehdy šestice států, jejichž hranice se zhruba překrývaly s hranicemi někdejší říše Karla Velikého. Tyto státníky zrodila 2. světová válka, jež byla rozpoutána silami, které se zcela postavily proti křesťanským kořenům Evropy. Po válce bylo zapotřebí pomoci zničené Evropě k nastolení míru a ducha vzájemné spolupráce. Suroviny jako je uhlí a ocel, jež hrály svou zásadní roli v obou světových válkách, se nyní staly symbolem smíru,“ popsal Duka. Následující vývoj pak podle něj jasně ukázal, že je nezbytné toto společenství rozšířit.

„Evropská unie je nový produkt, který vzniká až začátkem 90. let na základě Maastrichtské smlouvy. Zakládali ji politici, v jejichž řadách se praktikující katolíci objevují již jen v nepatrné menšině. Lisabonská smlouva už pak ani neobsahuje odkaz na židovsko-křesťanské kořeny Evropy. Říká nám tím, že už nemá stejného ducha jako měla Evropa, jež byla založena výše zmíněnými ‚otci zakladateli‘,“ zmínil Duka a rozepsal se i o tom, jak se zúčastnil pouti z Madridu do Santiaga de Compostely a byl některými názory překvapen.

„Bylo vidět, že velká část poutníků nehájí myšlenky, které byly vlastní zmiňovaným mužům, kteří po válce stáli na počátku evropské integrace. Během této pouti jsme diskutovali s řadou politiků, včetně několika europoslanců, a všichni nás ujišťovali, že připravovaná ‚euroústava“‘ (v roce 2007 ji nahradila tzv. Lisabonská smlouva) ponese ducha židovsko-křesťanských zásad. Jak to dopadlo, víme,“ dodal Duka.

Podle něj je třeba ale připomenout, že zodpovědnost za vývoj Evropy nesou i politici, kteří se otevřeně hlásí ke křesťanství. „Politika je uměním možného a křesťan musí umět při politických jednáních a vytváření politických kompromisů vznášet křesťanské požadavky. Současná situace je ovšem taková, že velká část politiků, kteří se v evropské politice tak rádi zaštiťují křesťanstvím, připouští kompromisy takové povahy, že se ideály, na nichž byla myšlenka Evropy postavena, ocitají zcela na okraji, nejsou-li zcela pošlapávány,“ míní, s tím, že diskuse, která požaduje bičování kritiků EU, je podle něj neadekvátní a nepravdivá.



„Nepohrdám Evropskou unií. Ale připomínám, že všechno to úsilí o vytvoření ‚Spojených států evropských‘ může mít teprve tehdy naději na úspěch, když se bude držet idejí zmíněných otců zakladatelů. Jinak platí známá slova T. G. Masaryka, že státy, které nežijí z idejí, z nichž se zrodily, jsou odsouzeny k zániku. Současná politika EU v mnoha směrech naznačuje, že největším nepřítelem evropské integrace jsou právě instituce Evropské unie,“ uzavřel Duka, podle nějž se skutečné reformy však neuskutečňují pouze na papíře, ale především změnou smýšlení.

