Kardinál Duka krotí vášně: Za některá rozhodnutí bychom vládě měli být vděčni. Srovnávání s dobou komunismu je prý nesmysl

Kardinál zmínil, že zároveň je aktuální čas spojený i s židovským svátkem Jom kipur, tedy dnem smíření, a tehdy do chrámu vstupoval pouze velekněz. Sám by však byl i přes hladký průběh bohoslužby radši, kdyby vše proběhlo v normálním režimu.



Problematiku, jak se má církev zachovat v nynější situaci, řešil Duka i s epidemiologem Romanem Prymulou. Zmínil, že i přesto, že věřící nyní prožívají nejvýznamnější období, nemohou být privilegováni. „Nemůžeme se my věřící vyčlenit ze společnosti s tím, že máme pouze my privilegia,“ podotkl. Někteří lidé si dokonce své pokyny zpřísňovali, jiní jsou, jak podotkl, k nařízením laxní. On sám chtěl najít nějakou zlatou střední cestu.

Fotogalerie: - Duka glosoval

Výtky některých křesťanů, že nynější opatření jsou prý horší než ta za minulého režimu, Duka mírní slovy, že „komunisté neřešili pandemii“. Upozornil, že během komunismu při různých výskytech nemocí nemohli ani za nemocnými do nemocnic a opatření byla v mnohých oblastech podobná. Současná opatření přijatá českou vládou nepovažuje za špatná. Za mnohá rozhodnutí „můžeme být vděční“ a lidé by měli mít respekt.



Připomněl, že nynější velikonoční svátky mohou být autentičtější než ty minulé. Na tato jeho slova upozornil včera i premiér Andrej Babiš (ANO) během svého druhého mimořádného projevu. Autentičnost nynějších svátků popsal arcibiskup i na sobě, na tom, že i v rámci svého pobytu v karanténě měl více času se do hloubky věnovat bibli. Psali jsme: Rozhodnou následující čtyři dny. Prosím, teď... Premiér Babiš vystoupil s mimořádným apelem

K současné pandemii říká, že jsou věci, které Bůh dopouští, a že by to mohla být „boží výzva“. Musíme si uvědomit, že jsme do situace vstoupili my a neseme za ni také svou zodpovědnost. Fotogalerie: - Velikonoční vigilie s Dukou

Situaci z pozice katolické církve vnímá i za šanci. I tato doba se dá využít k dobrým věcem. Upozornil například na případy, kdy církevní hodnostáři, často i původním povoláním lékaři, vyšli do nemocnic a hojně pomáhají.



Závěrem pak kardinál Duka pronesl modlitbu, v níž vzpomenul na ty, kteří při pandemii přišli o život, a věřícím popřál požehnané svátky. Psali jsme: Vypustíme Zemana, tchoří řeč. Kalousek zase veršoval, tentokrát je to ještě hnusnější než obvykle Premiér Babiš: Naději teď máme blízko a je mnohem silnější Velikonoční rarita z Pelhřimova - slepici došel toner Dominik Duka: Pastýřské slovo k Velikonocům v čase těžké a bolestné zkoušky

