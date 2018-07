Kardinál Duka podal žalobu kvůli divadelní hře s Ježíšem znásilňujícím muslimku. Napadená strana křičí: Vždyť to nebyla postava Ježíše...

Pohoršující pro Duku byla také část druhé hry, kde byla vyobrazená socha připomínající papeže Jana Pavla II. se ztopořeným penisem. Podle hlavy české katolické církve se obě hry hrubě dotkly jeho práv zaručených Listinou základních práv a svobod. Duka také zmiňuje útok na nezadatelnost práv, na svobodu náboženského vyznání či na právo na důstojnost a čest. Má za to, že hanlivé zobrazení Krista dopadá i na něj, proto se obrací na soud, uvedl server iDNES.cz.

„Rozhodl jsem se podat žalobu jako fyzická osoba. Jsem sice i statutární orgán České biskupské konference a reprezentuji katolickou církev navenek v České republice, ale předně miluji Krista jako člověk. Postup divadla silně zasáhl do mého vyznání, a proto se obracím na soud, aby rozhodl, co je ještě umění a co již je jen úmyslné poškozování jiné osoby a mých práv,“ sdělil Duka Lidovým novinám.

Mluvčí Městského soudu v Brně Petra Hovorková potvrdila, že soud žalobu přijal a že směřuje na Centrum experimentálního divadla v Brně. Mluvčí policie Pavel Šváb řekl, že policie do konce června přijala v souvislosti s divadlem devatenáct trestních oznámení. V žádném z nich neshledala trestný čin.

Dukova žaloba zaskočila nově zvoleného ředitele Centra experimentálního divadla Brno (CED) Miroslava Oščatku. Obě hry chorvatského režiséra Olivera Frljiče uvedl v květnu festival Divadelní svět Brno. Vyvolaly vlnu nevole. Oščatka věří, že soud rozhodne ve prospěch centra. Ředitel pořadatelského Národního divadla Brno Martin Glaser uvedl, že nezávislý soud rozhodne, kdo má a nemá pravdu.

Festival uspořádalo Národní divadlo Brno, Glaser se stal terčem kritiky. Zapojila se ale i ostatní divadla, hry uvedla Husa na provázku, jež spadá pod Centrum experimentálního divadla, na které žaloba směřuje. „My jsme byli pouze spolupořadatelem, takže je to cíleno vedle. Nevím, nakolik je pan Duka informovaný a proč je to proti našemu divadlu. Nicméně doufám a věřím, že ten soud rozhodne v náš prospěch,“ uvedl Oščatka.

Neví, v čem by se představení mělo Duky dotknout. „Ta postava ani nereprezentovala Ježíše Krista. Nesla určité znaky Ježíše, ale nebyla to jeho postava. Ta postava zosobňovala Evropu. Nedovedu si představit, že by někdo s takovou žalobou mohl uspět, ale uvidíme, to bude na soudu,“ řekl.

Glaser řekl, že je rád, že kardinál žalobu podal, protože se ukáže, kdo má pravdu. „Nebudu mít ani žádný problém s tím, když tu žalobu rozšíří. Pokud napadá i představení Prokletí, musím smeknout, že chce rozšířit debatu i na hru o zneužívání dětí, žen a nevidomých osob kněžími. To je něco, co ve veřejné diskusi nebylo. Pokud je cílem dostat to na veřejnou diskusi, je třeba mít vůči němu hlubokou úctu,“ řekl ČTK Glaser. Podle něj se hra Prokletí objevila před necelým rokem v Praze a nikdo proti ní nic neměl.

Hry vyvolaly nevoli u občanů i politiků. Představení přerušili členové hnutí Slušní lidé, kteří vstoupili na pódium a utvořili živý řetěz. Jednání 25 lidí, kteří představení narušili, policisté vyhodnotili jako podezření z přestupku a oznámili to správnímu orgánu. Oznámení na Slušné lidi podala senátorka Eliška Wagnerová, podle níž by jejich jednání mohlo naplňovat skutkovou podstatu výtržnictví.

autor: nab