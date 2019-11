Kardinál Duka udeřil z Partie kvůli „sprostodivadlu“: Ti herci byli muslimové. Co kdyby do Saúdské Arábie přijel soubor katolíků s obdobnou hrou a v roli Ježíše by byl Mohamed

Brněnská divadla se nemusejí omlouvat kardinálovi Dominiku Dukovi za uvedení dvou kontroverzních her. Duka a jeho právník Ronald Němec, který se k žalobě připojil, chtěli omluvu od Centra experimentálního divadla (CED) a od Národního divadla Brno kvůli zásahu do svých osobnostních práv. Zamítavý rozsudek městského soudu je pravomocný, v minulých dnech ho potvrdil Krajský soud v Brně. Žalobci podají dovolání k Nejvyššímu soudu. Církev odmítá argument soudu, podle nějž je v ČR křesťanů menšina, a většina lidí si přeje i takovou svobodu projevu, která křesťany uráží. A právě toto bylo první téma, jímž se Duka v pořadu zabýval.

„Tato hra vyvolala velkou reakci, ať už věřících či nevěřících lidí. Padlo několik desítek žalob. Tím jsem byl diskvalifikován, neboť jsme si museli s advokátem vybrat tu rovinu, která ještě nebyla dotknuta. Kdybych ukázal výpovědi obou pánů ředitelů brněnských divadel, kde jeden tvrdí, že se nejedná o postavu Ježíše Krista, druhý tvrdí, že se jedná o postavu Ježíše Krista, takže myslím, že to byl způsob skutečně zajímavý. Je taky třeba si uvědomit, že onen soubor, který to hrál, ze slovinské Lublaně, řekl, že všichni, kteří vystupovali v té první hře, byli vlastně vyznáním muslimové. Nedovedu si představit, kdyby do Saúdské Arábie nebo do Alžírska přijel soubor, který by řekl, že se skládá z herců nebo tanečníků, kteří jsou všichni katolického vyznání, Evropané a sehráli by obdobnou hru, kde by v té roli Ježíše Krista byl zakladatel islámu Mohamed. To dám každému člověku k úvaze,“ poznamenal Duka.

Žaloba se týkala uvedení her režiséra Olivera Frljiče Prokletí a Naše násilí a vaše násilí na přehlídce Divadelní svět v květnu 2018. Hry obsahují kontroverzní scény, například Ježíše znásilňujícího muslimku. Postup divadla podle kardinála silně zasáhl do jeho vyznání. "Svoboda pro mě končí tam, kde končí svoboda druhého," zdůraznil Duka. "Slovem můžeme zabít víc lidí než nožem," dodal. "Mně jde o omluvu. Mně nejde o sekání hlav anebo o vězení, ale domnívám se, že základ demokracie, jak řekl tehdy Masaryk, je mravnost a zbožnost. Vynechme tedy zbožnost, ale k mravnosti určitě patří i slušnost. O to mně pouze šlo. Ten rozsudek, který padl, určitě víte, jak jsem zareagoval, protože je to rozsudek, který skutečně je hodný justice bývalého socialistického tábora, nikoliv demokratického státu, kterým je Česká republika, jak říká preambule Ústavy, kterou napsal můj spoluvězeň a přítel Václav Havel," řekl.

"Nemohu akceptovat, aby v mé rodné zemi, kde bojoval za svobodu mimo jiné i můj otec, mohla existovat takováto prohlášení a takovéto soudní výroky. Za týden ve středu je tzv. krvavá středa, křesťané jsou nepronásledovanější skupinou na světě a jestliže soud napíše, že nemůžeme mít taková práva, jako mají katolíci v Rakousku, protože jich je víc, no tak pak se nedivím a nechápu tedy ani obhájce lidských práv, že jim vcelku je lhostejná situace věřících lidí, ať křesťanů nebo ostatních v Číně a stále mají jenom určitě parciální zájmy. Jak to, že můžou potom hájit situaci obyvatel Tibetu, kterých je dva a půl milionu a nezajímají je stamiliony lidí v Číně?" zdůraznil Duka.

Sametová revoluce

Následovala slova k 30. výročí sametové revoluce. Váží si Češi podle Duky svobody? "Tady bych trošku zaspekuloval. My jsme vstoupili do listopadu pod heslem, výzvou: Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Opravdu žijeme v zemi, kde pravda má své místo? Žijeme opravdu v zemi, kde máme jeden k druhému vztah přátelství a lásky?" zeptal se Duka.

"Když poslouchám, jak nás někteří lidé straší, co bude v roce 2050 a vidím přitom, jak se v průběhu dne mění předpověď počasí, tak si říkám, zda je oprávněné, že můžeme exaktně říkat, jaké bude klima, jaké bude počasí?" zeptal se následně také Duka. Obává se zásahů do lidské struktury, do biologie, do psychologie. "My podle určitých ideologií vytváříme nový obraz. A to nazývám novou totalitou, novým nebezpečím," uvedl. "Myslíte si, že to mladé děvče, které hovořilo v OSN, nestrašilo?" zeptal se. On sám se domnívá, že ano, přičemž měl na mysli aktivistku a bojovnici za lepší klima Gretu Thunbergovou.



Kardinál Dominik Duka v pořadu Partie. (Screen: FTV Prima)

Rodina i manželství

Duka se poté rozhovořil o rodině. "Tradiční rodina je vícegenerační rodina, která obývala náš venkov i naše domy. Tato rodina přinášela určité výsledky svého života. Z těchto rodin se narodili i naši rodiče a prarodiče," sdělil Duka. "Manželství je spojení muže a ženy. Člověk je buď muž, nebo žena. Manželství a rodina má svou biologickou nebo společenskou funkci," sdělil poté kardinál k tomu, že on odmítá manželství stejnopohlavních párů.

"Kdo má to právo vzít dítěti to právo na biologického otce a biologickou matku? To je jediný a nejlepší předpoklad pro rozvoj člověka, to vám řekne každý pediatr, dětský psycholog i sociologové. A my chceme tvrdit, že jsme moderní, racionální společnost? Ne, my jsme společnost, která se domnívá, že mohu dělat, co chci a hlavně mohu dělat to, co se mi líbí, to co mě baví a co mi přináší moje vlastní potěšení, ale takovouto cestou nemůže lidstvo jít," uzavřel toto téma.

Sexuální zneužívání v církvi

Následovalo téma sexuálního zneužívání v církvi, kdy v minulém týdnu bylo podáno trestní oznámení na neznámého pachatele. "Proběhla řada jednání s psychology, s ministerstvy, s policií ČR. Je to otázka velmi složitá, tento jev není jev, který by byl monopolem církví. Je to jev, který je rozšířený a je uvolněný sexuální revolucí, která přišla v šedesátých letech. Na začátku každé revoluce se vše může a pak revoluce požírá své děti. Toto jsou většinou věci, kde je velmi těžké i policejní vyšetřování. Je zapotřebí si uvědomit, že tento jev je velmi rozšířený například v uprchlických táborech či v neúplných rodinách, ale i v mnoha spolkových organizacích," podotkl Duka.

O jak velký problém se podle Duky jedná? "Tito lidé musí, pokud vědí, tak musí nám deklarovat, že tyto lidi znají ty oběti, abychom mohli těmto případům zabránit a to je důvod první. Druhý důvod je, že musím hájit oběť, ale ta oběť není vždycky obětí. Je to polovička falešných nařčení. A na druhé straně si musím uvědomit, že nemohu uveřejnit jméno toho případného pachatele, pokud se ta věc nevyšetří," rozčílil se Duka a velmi se rozohnil nad tématem, kdy dokonce moderátorce vyhrožoval koncem vysílání. A to poté, co se jej zeptala, zda není s oběťmi manipulováno.

"Musíme si uvědomit, máme-li mít určitý rozhovor, musíme hledat společné cesty. A ta společná cesta je, jaktože média uveřejní tento atak, že je to zaměřeno proti obětem. Tady je řečeno, že oběť měla povinnost to nahlásit policii. Nebo to měli nahlásit nám a my bychom to nahlásili policii," sdělil Duka. A ohradil se proti paušalizování. "To je úplně stejné, jako když já vám řeknu, to je běžné, všichni tady kradou. Vy kradete? Já v tom normálně vidím od počátku 90. let, kdyby byla komunistická strana zbavena moci, první, kdo byl obviněn: katoličtí kněží spolupracovali s StB. Tak já vám řeknu, mezi těmi deseti odsouzenými je sedm v tom seznamu. A ti byli připuštěni s tímto vědomím a znalostí do toho, aby se dostali do našich řad. A potom se nedivte, že já tady nemůžu vystupovat jako by nezúčastněný člen této diskuse, nemůžu," sdělil jasně Duka.

Nadcházející Vánoce by pak Duka viděl rád jako politické a společenské příměří. "Nevede cesta dál," míní Duka a následně se vyjádřil i k demonstraci na Letné 16. listopadu. "Manifestace nám dokazuje, že jsme v demokratickém státě. Mohu říct, že velká část řečníků zachovávala pravidla slušnosti. S tímto nemám problém. Není mně úplně ale jasné, co tato manifestace chtěla dosáhnout. To, že v demokratickém státě je třeba změny docílit prostřednictvím demokratických voleb, to k tomu patří," sdělil. Podle jeho slov by opozice měla mít také konkrétní program, abychom se neutápěli v přestřelkách.

