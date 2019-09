Karel Janeček si to podělal? Bouře po slovech o jeho ženě. Tvrdá dohra

Miliardář Karel Janeček v rozhovoru pro server iDnes.cz hovořil o tom, jak jeho manželka Mariem Hhadhbi na něj podala trestní oznámení za domácí násilí a také za pokus o únos jejich tříletého syna Yanise. Stání a výslechu se zúčastnil ve Francii.

Anketa Máte důvěru ve Věru Jourovou? (Hlasování od 11.9.2019) Mám 11% Nemám 89% hlasovalo: 125 lidí

„Jednak jsem byl na soudním stání ohledně rozvodu, za což jsem moc rád, že již proběhlo. Ve Francii bohužel neexistují takzvaná předběžná opatření, a tak jsem svého syna neviděl celé léto, více než dva měsíce. To bylo strašné. Nyní proběhlo rozvodové stání, brzy bude výsledek a já budu mít právo být se svým synem. Další den jsem byl na výslechu, který probíhal na základě absurdních obžalob vůči mně,“ poznamenal Janeček s tím, že je z celé situace moc smutný. Manželku považuje za mentálně nemocnou.

Věří, že syn se za ním vrátí do Prahy, že jej jako rodič bude mít půlku dní v roce, půlku prázdnin. „Syn do Prahy rozhodně bude jezdit a já pevně věřím tomu, že tu bude možná i nastálo,“ řekl. Janeček, který má v současné době novou partnerku, Lilii Khousnoutdinovou. „Je to opravdu výjimečný a vzácný člověk. Mám štěstí, že jsem ji po tom všem strašném mohl potkat a být s ní,“ uvedl. A právě štěstí mu prý bývalá žena závidí, a proto dělá problémy.

„Osoby, které požívají omamné látky a neplatí jako fyzické osoby plus minus žádné daně v ČR, by neměly poskytovat moralizující rozhovory. Tečka,“ podotkl k tomu publicista Miroslav Motejlek.

„Já nerozumím tomu, že se těchto kreatur pořád někdo na něco ptá. Nerozumím,“ dodala novinářka Irena Válová.

„Už nebudu Karlovi dávat ukázky z nového dílu číst,“ poznamenal marketingový expert Jakub Horák. V diskuzi se pak připojil i Martin Jaroš. „Tak teď z tohoto titulku ti na mě zapůsobil jako pěknej syčák,“ uvedl. „Pokud teda nemyslí tu novou manželku, pak bych ho chápal, ale stejně by to nebylo moc zdvořilé,“ dodal Jaroš.

„Z titulku není jasné která, ale počítám ta, co s ní musel jet počít to dítě do jeskyně Hauhá na vrcholu posvátné hory Čen-ji v buddhistickém okrese La-ča a údajně se povedlo orgastický výstřik načasovat pod trojitou duhu během konjuktury Jupitera s Merkurem nebo co jsem to četl o početí jejích mimina tuhle...“ míní bulvární novinář Pavel Novotný.