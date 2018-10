Karel Schwarzenberg odhalil svou přísahu ze dne, kdy zemřel Jan Masaryk

„Slavíme vznik státu, který už neexistuje. Musíme si uvědomit, že 28. října 1918 vzniklo Československo. Česká republika vznikla teprve před pětadvaceti lety. Když se na ten historický vývoj dívám, tak to bylo nevyhnutelné, neboť staré Rakousko spáchalo sebevraždu. Je to jen česká legenda, že jsme Rakousko zbourali. Nikoliv,“ poznamenal Karel Schwarzenberg. O Tomáši G. Masarykovi uvedl, že je to zajímavý člověk.

Zavzpomínal i na smrt Jana Masaryka, kdy podle svých slov byl zrovna nachlazen a nešel do školy. „Moje sestra dostala k Vánocům v roce 1947 velké rádio, bylo to její největší přání. Ona byla ve škole, tak jsem šel do jejího pokoje, zapnul ho a slyším takovou vážnou hudbu v 8:45. O deváté přišly zprávy, že ministr zahraničí Jan Masaryk byl nalezen mrtvý na dvoře Černínského paláce. Podle toho, co jsem předtím zažil, mi bylo jasné, co se stalo, že to byl poslední hřebík do rakve naší svobody,“ zmínil s tím, že on sám se pak postavil u rádia a přísahal, že nepřestane, dokud země nebude zase svobodná.

Původní text ZDE

V současné době podle jeho slov dochází k selhání tradičních politických stran. „Nedostatečně reagovaly na vývoj po roce 1990, kdy se celá část Evropy osvobodila. Nepochopily nový svět, nemají nové myšlenky a lidé to cítí,“ dodal Schwarzenberg.

Prezident Zeman je pak podle jeho slov vysoce inteligentní. „Umí si zajistit podporu široké veřejnosti. Je to samozřejmě bezmezný populista, který nezná zábrany a s mocí manipulovat, musím říci pln obdivu, to on umí,“ uzavřel Schwarzenberg, jenž byl jeho vyzyvatelem v první přímé prezidentské volbě.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Karel Schwarzenberg TOP 09

Do voleb s úsměvem

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Alena Vitásková: Justiční omyl, nebo úmysl! Mlč, skloň hlavu a mlč… Český statistický úřad: Úroda kukuřice, brambor, cukrovky i máku bude slabší České Budějovice: Nedělní odpoledne provoněly v Dřítni mistrovské štrúdly Jurečka (KDU-ČSL): Politika se dá dělat s nadhledem, slušností a vtipem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef