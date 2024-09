Karel je bůh. Rozesmátý Babiš mezi novináři

„Karel je bůh,“ volal před novináři evidentně spokojený Andrej Babiš. „Ten Středočeský kraj, to odmakal, hospodu pro hospodě,“ chválil ve vysílání CNN Prima News.

Ve Středočeském kraji, vnímaném jako bohaté a pravicové zázemí metropole, ANO po sečtení 90 procent hlasů vedlo s 34 procenty. Na mandáty v té době Babišovo hnutí drželo s SPD a levicovou koalicí těsnou většinu.

Hlavním faktorem byl podle Babiše Karel Havlíček, první místopředseda hnutí, který šel do voleb z posledního místa a všechny převálcoval „na kroužky“.

„On je pro živnostníky, pro zaměstnavatele, pro ekonomiku. A já jsem pro důchodce a samozřejmě pro mladé,“ smál se Babiš.

Lidé podle něj vidí, že země je pětikoaliční vládou devastována, i když výsledky pětikoalice jsou taky dobré.

„Pan Kuba to odmakal, i teď o povodních, i když je neměl tak strašné, jako pan Bělica. Standupový komik pan Grolich nedělal nic, ale odmakal si to na sítích,“ zhodnotil úspěchy koalice v Jihočeském a Jihomoravském kraji.

Každý podle něj vnímá, co se v naší zemi děje, že tato koalice vzala peníze všem. „Teď poprvé je nucena lidem pomáhat, a zatím jí to moc nejde,“ poznamenal s tím, že za tornáda měli po pěti dnech jasný plán.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Oni tam za tři roky nic neudělali, jen prodávají naši práci,“ řekl k tomu také expremiér.

V rámci krajů by s tím teď hnutí chtělo něco dělat. „Řekl jsem, že když budeme mít hejtmany, tak vrátíme peníze. Když budeme mít hejtmana v Ústí, tak dáme peníze škole v Bílině, co jí je Bek sebral,“ popsal, co by nyní chtělo ANO v krajích dělat.

Výsledky jsou pro Babiše překvapivé, asi je podle něj ovlivnily i povodně, takže zisky ANO se stabilizují někde kolem 36 procent. „Byla by krása, kdybychom to zopakovali příští rok. Tím můžeme změnit životy občanů k lepšímu,“ poznamenal k tomu předseda ANO.

Volby podle něj byly referendem o vládě, i když někde do toho vstoupily jiné vlivy.

„Musíme přesvědčit ty lidi, co volí pořád SPOLU, i když to třeba u podnikatelů vůbec nechápu,“ dodal Babiš.

Jan Skopeček, lídr SPOLU, podle něj byl v kampani agresivní a strašně lhal. O to cennější je úspěch Karla Havlíčka, který získal nejvíce preferenčních hlasů. „On to odmakal, od tu byl ten zásadní,“ myslí si předseda ANO.

„Karel to odpracoval v kampani, Alenka Schillerová ve Sněmovně, a já chodím mezi lidi,“ popsal dělbu práce v centrále.

Psali jsme: Vládní voliči nad výsledky voleb sprostě soptí „Válka proti Čechům, jdeme na porážku.“ Projev plukovníka Václava Vaška, odvrženého Armádou ČR „Rodiče také byli migranti. Ale začali okamžitě pracovat.“ Fialova vláda podporuje všechny kromě Čechů, říká politička „To snad není možný, co on si dovolí.“ Holec se splet ve Fialovi. Toto nečekal