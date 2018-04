Kašpárek a zvíře. Umělec pohovořil o Putinovi, Jaromíru Soukupovi a Zemanovi

Herec Bob Klepl se pro Český rozhlas rozhovořil mimo jiné i o aktuální politické scéně, a to v pořadu Osobnost Plus.

„Tím, že jsem se narodil v Moskvě, mluvím plynule rusky, tak si myslím, že se bude hodit, že tady máte nějakého Klepla. Ruská nátura je složitá nátura, která se nedá vyřešit sklenicí vody, ale litry vodky,“ šprýmoval v pořadu Klepl. „Nechtěl bych se tam vrátit, mám plné zuby té jejich široké duše, velkých gest, velkých plánů, velkého fanatismu, velké fašizující urputnosti,“ podotkl Klepl.

Ruský prezident Vladimir Putin je podle něj neobvyklé zvíře. „To, co dělá, nemůže dělat každý. Je člověkem, který má v sobě nějaký shakespearovský dar v něčem, co málokdo z nás má,“ řekl Klepl a poukázal na Putinovu mimiku. „Putin nehne ani brvou,“ sdělil.

Zavzpomínal rovněž na to, jak hodně cestoval. „Nechci se tvářit jako Ježíš Kristus, ale zcestoval jsem skoro všechno a je mi špatně z české malosti,“ sdělil Klepl s tím, že česká malost se tady rozpíná a rozkřikuje. „A nevím, co mají lidé strach, že se ještě stane,“ sdělil Klepl.

„Když pojedete tisíc kilometrů dál, pochopíte, co se děje skutečně špatně. A z toho mám někdy běsy. Obdivuji a jsem rád, když vidím mladé lidi, kteří jdou do ulic a začnou tam něco provádět a říkat něco nahlas. My jsme také chodili, ale já už teď na to nemám,“ dodal Klepl.

A co tedy aktuální politické dění a Kleplův komentář? „V televizi si pokaždé vypínám zvuk a sleduji jenom jejich mimiku. Často tím odhalíte daleko víc než vatu, kterou tam pán nebo paní říká. A hodně vám to o nich řekne,“ sdělil Klepl s tím, že jej fascinuje především ředitel televize Barrandov Jaromír Soukup.

„Tam se něco stalo. Něco psychiatrického. Způsob jeho donkichotství v tom rybníčku deseti milionu lidí mně připadá, jako ‚kterak kašpárek peklo polepšil‘. U našeho pana prezidenta si říkám: Buď džentlmen, Bobe, o starých, nemocných lidech se nemluví,“ sdělil jasně Klepl.

Původní text ZDE

autor: vef