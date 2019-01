Katastrofa? Migrace přinese Česku tuberu. Nemáme to jak řešit, uvedl lékový expert. A vytáhl další fakta

Farmaceut Richard Pfleger na serveru Kupředu do minulosti varoval před nemocemi, které mohou migranti přinést do Evropy. Nezůstal však jen u rizik, jež podle jeho názoru představují migranti.

Richard Pfleger vystudoval farmacii na Univerzitě Karlově. Má za to, že lidé dnes berou spoustu léků na vysoký tlak, ale těmito léky řeší jen nemoc samotnou, a nikoli její příčiny, jako jsou stres v práci, tak v rodině, nedostatek pohybu, kvalita stravování a tak podobně. Řadu onemocnění navíc vyléčit neumíme.

„Dnes jsme spíše v situaci, kdy nám neuvěřitelně stoupá celá řada onemocnění, a my nemáme adekvátní léčbu. Neumíme léčit cukrovku, vysoký krevní tlak, psychiatrická onemocnění, téměř neumíme léčit onkologická onemocnění. Pokud vám bude někdo tvrdit, jak jsme se výrazně zlepšili, jsou to jen fráze. Ano, zlepšili jsme se zcela určitě ve vybavenosti, diagnostice, metodách, operačních postupech; tam jsme udělali neuvěřitelný pokrok. Umíme k sobě lepit tkáně, nahrazovat části orgánů, transplantovat. Ale ve farmakoterapii jsme se poněkud zasekli,“ podotkl farmaceut.

Faktem prý také je, že některé léky, např. na tuberkulózu, už nefungují tak jako dřív. „Nezabírají a my budeme v rámci probíhající migrace konfrontováni s tuberou zcela určitě. Nejdřív to bude ve společnosti probíhat tiše, ale pak se to někde zhmotní v podobě nějaké medicínské katastrofy. To, že jsme všichni dobře zaočkovaní, je sice dobré, ale my potřebujeme být připraveni na to, že se časem tyhle věci objeví. A ony se objeví zcela bezesporu – zdravotní stav společnosti, jak to vnímám já, se každým rokem zhoršuje,“ pokračoval Pfleger.

Nejen kvůli tomu si musíme přiznat, že s narůstajícím věkem se zdraví občanů zhoršuje. Dnes se sice lidé dožívají 80 let, ale přibližně od 65 mívají nemalé zdravotní problémy, přitom kdyby lidé od mládí věnovali víc pozornosti svému zdraví, nevystavovali by se tolik stresu, víc by se hýbali a tak podobně, byla by na tom společnost jako celek lépe.

Náš současný způsob života navíc vyvolává u řady lidí deprese. Potýkáme se prý dokonce s epidemií deprese.

„Ve společnosti je něco špatně, když k vám přijdou o víkendu poslední tři klienti a všichni mají psychiatrická onemocnění – mladé děvče, střední věk a starší paní. To už není náhodná záležitost, to je prostě pravidelnost, která se ve společnosti opakuje. A to mluvíme jenom o lidech, kteří život jakoby neunášejí a potřebují nějakou berličku, aby z toho trošku vybruslili, aby se jim uvolnily ruce, aby se trošku nadechli,“ konstatoval expert.

autor: mp