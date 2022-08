Katastrofa? Ukrajina nebude mít čím topit, chce od nás peníze. Hrozí nejhorší

reklama

Ukrajinské plány spoléhají na to, že Ukrajině její západní podporovatelé poskytnou finanční prostředky, aby mohla dovézt 4 miliardy kubíků plynu, a také na to, že Rusové nezasáhnou žádné zařízení plynové infrastruktury nebo dále neomezí přítok plynu do Evropy.

Dle Vitrenka přitom nedostatek plynu úzce souvisí s nedostatkem elektřiny. „Bez (západní) finanční podpory nám bude chybět plyn, a to bude znamenat velké riziko výpadků proudu,“ řekl. V březnu totiž Naftogaz některým energetickým společnostem poskytoval plyn, když válka zastavila dovoz uhlí. „Bez toho by nebyla elektřina,“ vysvětlil Vitrenko. Dodal, že bez dodávek plynu hrozí velké části Ukrajiny blackout – tedy výpadek elektřiny. „Když jde o vytápění, pokud nebudeme mít 2 miliardy kubických metrů plynu, tak některé domácnosti nebudou dostatečně vytápěny,“ objasnil.

Dle Guardianu má Ukrajina 60 % plynu ze svých vlastních zdrojů. Zbytek dováží z Evropské unie za tržní cenu. Přímo z Ruska plyn nekupuje od roku 2014, ovšem plyn, který kupuje z EU, je ruský a teče přes plynovody na Ukrajině. Tento systém byl zaveden, aby Rusko nemohlo využívat plyn k ovlivňování Ukrajiny, protože kontrakty s Ruskem byly velkým zdrojem korupce, kdy Rusko výměnou za levný plyn mělo slovo v ukrajinské politice.

Dle Guardianu potřebuje Ukrajina 10 miliard dolarů na dovoz plynu. Vitrenko si je celkem jist, že spojenci rozumí tomu, že Ukrajina tyto peníze potřebuje, ale protože je válka, tak si nemůže být jist tím, že je dostane.

Zmíněná čísla se však promění, pokud by Rusko zaútočilo na plynovou infrastrukturu či elektrárny. Přibližně 50 % všech zdrojů plynu je v oblasti Charkova, asi 6,5 kilometru od fronty. Pokud by byly poškozeny zásobníky, musela by Ukrajina dovézt ještě více. A samozřejmě je zde riziko, že Rusko omezí dodávky plynu do EU, což ještě vyšponuje cenu.

Naftogaz je od července v bankrotu, protože nesplnil závazky vůči věřitelům. Jako důvod uvedl, že řada zákazníků kvůli válce nemůže platit. Za normálních okolností by prý nakoupili plyn v EU a prodali ho se ziskem. Ale protože ceny rostou raketovým tempem a nezaměstnanost kvůli válce také, Ukrajina bude muset ceny energie dotovat. Vláda také chystá nouzová opatření jako dieselové generátory a přenosné bojlery pro případ, že se Rusko zaměří na plynovou infrastrukturu a dojde k výpadkům. Ty by mohly nahradit výpadky až pro 200 tisíc lidí. „Pokud bude odříznuto velké město, jako je Kyjev nebo Charkov, tak to nebude stačit, ale na vesnicích to může změnit situaci,“ komentoval Vitrenko a dodal, že záleží na úrovni poškození.

