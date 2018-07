Katastrofa byla blízko. Zdroje z ČSSD: Minulý týden jsme se málem rozpadli

Novinky.cz pak uvádějí, že poslanci jsou nyní rádi, že se až do září nemusí vidět, neboť nálada mezi zákonodárci byla šílená. Alespoň to tak řekl jeden z účastníků jednání. „Ráno chvíli před hlasováním nám Onderka oznámil, že pro vládu hlasovat nebude. V tu chvíli se rozjela hádka, kterou jsme ještě nezažili,“ popsal například. V jednoduché situaci prý nebyli ani Petr Dolínek či Jaroslav Foldyna, na něž tlačily mateřské organizace.

Chovanec, ač porušil dohodu klubu, tak zatím nebyl vyzván, aby na mandát rezignoval. Jak dodává server Novinky.cz, je to právě pro napjaté vztahy v klubu. A to ještě není všem sporům konec. Ve hře je totiž stále postava nominanta na ministra zahraničních věcí Miroslava Pocheho, jehož odmítá Pražský hrad. V případě, že by ČSSD od nominace ustoupila, poštvala by si proti sobě pražskou organizaci strany. „Byl by to začátek konce. To bych vedení nedoporučoval,“ uvedl jeden z pražských politiků.