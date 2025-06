Kauza E-shop Reebok: Co když to tak chtěli? A co teď?

Firma Reebok pobavila o víkendu české zákazníky. A to tím, že měla ve svém e-shopu stejné ceny v eurech jako v korunách. Dle reakcí na sociálních sítích Češi možnost nakupovat přibližně pětadvacetkrát levněji využili masově. Ale také s vědomím, že se jim výrobce sportovního oblečení možná „ošulit“ nepodaří, jak dokládají různé komentáře ve stylu „pokud to dorazí“.

Ukázka cen na e-shopu Reebok

Zdroj: X.com

K večeru firma zřejmě zjistila, jaká chyba se na jejím e-shopu stala a zakročila tím, že nákup v českých korunách nebyl možný vůbec, což trvá až do dnešního rána.

V mezičase zapracovala lidská tvořivost a vznikl bezpočet obrázků narážejících na to, kolik kamionů se zbožím by musela firma do Česka vypravit, jak prázdné sklady by potom měla, jak by pak musela vyhlásit bankrot, jak celé Česko bude chodit ve věcech od Reeboku a podobně.

Zatím není jasné, jak se firma k chybným objednávkám postaví. „Jestli Reebok svou chybu (1 € = 1 CZK) nevyužije jako reklamní kampaň a objednávky do Česka stornuje, neprodá v ČR už ani ponožky,“ ozvalo se.

„Reebook stojí před otázkou, jestli to všechno poslat, odepsat pár desítek milionů a být lovebrandem letošního léta, nebo to neposlat a mít největší brand aversion 2025. Jestli to neotočí na kampaň, když mají takovou pozornost, tak jsou to fakt matláci,“ míní novinář Voxpotu Vojtěch Boháč.

Podle Jana Vetyšky, ředitele Asociace pro elektronickou komerci Reebok nemusí zboží poslat, protože se prý jedná o „zjevné pochybení“. Stejného názoru je i Michal Borský z Info.cz.

„Reebok ve svých obchodních podmínkách uvádí, že si vyhrazuje právo zrušit nebo odmítnout jakoukoli objednávku, včetně těch, které byly zadány za chybně uvedenou cenu. To znamená, že i když zákazník obdrží potvrzení objednávky, nemusí to znamenat, že smlouva byla uzavřena za správných podmínek. Pokud dojde k zjištění chyby v ceně, může Reebok objednávku zrušit a informovat zákazníka o důvodu zrušení,“ uvádí.

A dodává, že nezáleží na tom, že někomu přišel e-mail o potvrzení objednávky a někomu ne. „Obdržení potvrzení o přijetí objednávky neznamená, že vaše objednávka byla přijata a mezi námi je uzavřena smlouva. Vaše objednávka představuje nabídku na koupi produktu s výhradou našeho přijetí,“ cituje Borský z obchodních podmínek Reebok. Ovšem poukazuje na to, že Reebok neplněním může české zákazníky naštvat. S dovětkem, že v USA už by obchod čelil hromadným žalobám.

Sociální sítě jsou plné nadšenců, co si objednali boty Reebok, kde prodejce zjevně chybně nastavil ceny v Kč jako by byly v EUR.



Objevilo se také rozhořčení nad těmi, kdo „zneužili“ možnosti nakoupit za „eurové“ ceny. „Mít radost z toho, že zneužiji něčí chybu, je mentalita, kvůli které se nám v Česku nežije tak dobře jako jinde. A je jedno, jestli oberete o byt důchodce, neupozorníte prodavačku, že vám vydala o 100 Kč více nebo si koupíte mikinu za 50 Kč,“ vyjádřil se advokát Petr Němec.

„Půlka národa se bude cítit okradená, protože jim nebude umožněno někoho okrást,“ glosoval situaci Zbyněk Dráb. „Všichni moji vrstevníci včera na internetu: ‚Jé dívejte na mě, jak okrádám druhého kvůli chybě, kterou nedopatřením udělal,“ vyjádřil své znechucení Josef Trodler.

Všichni moji vrstevníci včera na internetu:

„Je zajímavé sledovat, jak odlišně veřejnost reaguje na různé cenové anomálie. Když Reebok o víkendu udělal chybu v cenách a zapomněl přepočítat eura na koruny, vyvolalo to masivní vlnu zájmu zákazníků i médií. Na druhou stranu si vezměme příklad z běžného českého supermarketu. V ČR se přes 60 % potravin prodá v nějaké formě slevy nebo akce. Tomu se u nás ale už nikdo nediví. Je to zkrátka při nákupech v obchodech norma. Češi prostě jakékoli slevy milují,“ povšiml si mluvčí Potravinářské komory, Marek Zemánek.

Ovšem objevila se i až konspirační teorie. Totiž že Reebok tuto akci udělal zcela záměrně, aby vyčistil sklady od starých modelů, přebytečného a vráceného zboží a také zboží, které ve skladu ztrácí hodnotu. Výprodej jen v jedné zemi je prý proto, aby se nezničila cenová hladina jinde, také aby si značka zachovala hodnotu a aby zákazníci v Německu a Francii nezačali čekat slevy. Pod novým vedením se podle spekulativního scénáře firma zbavuje „starého Reeboku“ a nehodlá již být levným obchodem.

„Výprodej v jedné zemi. Bez bannerů, bez newsletterů, bez promoakcí. Cenový glitch? Možná. Ale taky to vypadá jako dokonale řízený odsun starého zboží bez ztráty image. Výsledky? Zásoby pryč. Sklad připraven na nové kolekce. Ostatní trhy nezasažené. Zákazníci spokojení. Cenová disciplína zachována,“ odhaduje autor tohoto scénáře a vybízí, aby se lidé zamysleli, zda se skutečně jedná o chybu.

„Všechno spekulace, Reebok se připravuje na novou éru. Prémiovou, nostalgickou a řízenou. A my jsme možná právě byli svědky jednoho z nejčistších inventurních resetů posledních let,“ odhadl.

Co když vás Reebok právě nechal vyčistit jejich sklad – záměrně a bez šumu?

