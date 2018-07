Kauza H-System: On chce prodávat naše domy za současnou cenu, ale my to za ni nestavěli, bouří se postižený obyvatel Horoměřic

28.07.2018 12:37

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu se bývalí klienti zkrachovalé společnosti H-System musí vystěhovat z domů v Horoměřicích. Konkurzní správce H-Systemu Josef Monsport nabízí v rámci vyrovnání v konkurzu odkoupení domů, které si lidé sdružení v družstvu Svatopluk za vlastní peníze sami dostavěli, za 140 miliónů. Obyvatelé z Horoměříc by tak museli doplatit každý ještě 2,5 milionu korun. „Divím se, že správce uvažuje v cenách současných. Kdyby ten konkurz trval ještě deset let, tak to bude o sto, dvě stě, tři sta procent dražší? Co je to na nesmysl?“ řekl Právu jeden z dotčených obyvatelů z Horoměřic Richard Stadler.