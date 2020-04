Kauza Koněv. Komunista Skála silně varuje: Znepřátelení Ruska se může vymstít. To chcete počkat, až vám od Rusů přistane na stole jiná žádost?!

Komunista Josef Skála natočil video, v němž vyjádřil svůj kritický názor na odstranění sochy sovětského maršála I. S. Koněva z náměstí Interbrigády v Praze 6. Skála upozorňuje, že v době krize se nám znepřátelení si Ruska může vymstít. Vyzývá vládu, aby se do věci vložila, aby převzala do svého vlastnictví pomník Koněva, pozemek, na němž stál, a vrátila jej na jediné místo, kam patří. „Odstranění Koněva byla zhovadilost. Vláda o něm nechala rozhodovat pár lidí stižených neléčitelnou křivicí,“ zlobí se politik.

„Pomník maršála Koněva stihla nestoudná deportace,“ zahájil Skála svou řeč s připomínkou, že urážena byla tato památka už několik let předtím, a to jak „nevychovanci z ulice“, tak těmi z moci úřední. „Symbolizoval největší hrdinství oběti, jaké v dějinách pro nás Čechy vykonal kdokoliv ze zahraničí,“ zdůraznil komunista význam této kulturní památky.

„Zhovadilost, jaká pomník postihla před týdnem, nemá obdoby ani v zemích, které ve druhé světové válce stály po boku hitlerovského režimu,“ pokračoval Skála ve videu, které umístil na svůj YouTube kanál.

Pustil se do ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). „V čele tohoto ministerstva zahraničí máme postavu, která svým fámulům uložila zpracovat žalostnou říkanku, podle níž Českou republiku k důstojnému zacházení s památnými místy, jakým byl Koněvův pomník, nic nezavazuje,“ konstatuje Skála.

Anketa Jste pro zachování sochy maršála Ivana S. Koněva na původním místě v Praze 6? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 33497 lidí

„Ministr Metnar tak uložil svému tiskovému mluvčímu, aby vybubnoval, že jeho resort nemá s pomníkem nic společného a svému ruskému protějšku nemá a nehodlá nijak vyhovět,“ glosuje dál vývoj kauzy komunista.

Skutečný politik by podle Skály v tuto chvíli již pochopil, že dostal mimořádně alarmující zprávu. „Chce si snad ministr obrany a s ním celá vláda počkat, až jim na stole přistane jiná žádost? Třeba žádost o exhumaci a vydání ostatků deseti tisíc vojáků padlých při našem osvobození a pohřbených na našem území?“ ptá se Skála.

Zamýšlí se nad tím, ve které jiné civilizované zemi by věci nechali dojít tak daleko, protože všude jinde by se do toho vložila už dávno vláda, dostatek prostředků k tomu prý zcela jistě má. „Kde jinde se rozhodování o tak vážných a citlivých otázkách ponechává v rukou pár lidí stižených neléčitelnou křivici, jen proto, že momentálně poroučejí na radnici jedné z mnoha městských části?“ kroutí Skála nechápavě hlavou.

Vládu ke konání v této věci vyzývali už několikrát; třeba na protestním mítinku přímo u Koněvova pomníku vloni 2. září, kde promluvila celá řada známých tváří, několik poslanců včetně tiskového mluvčího prezidenta republiky Jiřího Ovčáčka.

Na této akci Skála přednesl otevřený dopis premiérovi Andreji Babišovi (ANO), podepsaný téměř dvacítkou předáků různých spolků, organizací a hnutí. „V něm jsme vyzývali premiéra, aby vedení Prahy 6 zbavil všech pravomocí, protože se neumí chovat zdvořile, slušně a morálně. A to tím, že prohlásí Koněvův pomník za národní kulturní památku, a převzetím pozemku, na němž byl budován, do vlastnictví státu,“ připomněl Skála s tím, že bránit památku těch, kdo za nás položili tolik životů, je ve veřejném zájmu.

„Vláda ale hraje hru chytré horákyně křížené s mrtvým broukem,“ lamentoval Skála nad její nečinností při záchraně sochy Koněva. „Není to jen na štíru s morálkou, je to i velice krátkozraké,“ upozorňuje politik.

O to horší podle něj je, že se tak děje v době, kdy se svět propadá do krize, jaká tu nebyla desítky let. „Otřese to světovou ekonomikou a samozřejmě i tou naší. Dost možná to pozmění celou řadu geopolitických konfigurací,“ predikuje Skála.

„Kde je řečeno, že to nebude Rusko, o jehož pomoc můžeme znovu stát i my Češi?“ varuje, že na odstranění Koněva můžeme ještě doplatit.

PhDr. Josef Skála, CSc. KSČM

historik, publicista a editor revue Střípky ze světa

Napravit se situace ještě ale dá, na tahu je nyní vláda. Zopakoval, že by měla učinit to, k čemu ji vyzvali již několikrát. A sice, aby převzala do svého vlastnictví pomník Koněva, pozemek, na němž stál, a aby pomník vrátila na jediné místo, kam patří.

„Vláda tím získá sympatie milionů našich občanů a napraví pošramocenou pověst v okolním světě, kterou nám nechutné a nevkusné dění kolem Koněvova pomníku způsobilo,“ navrhuje Josef Skála řešení.

