Kauza „kebab, po kterém se zvracelo“: Pozor, je to velmi vážné, informovala TV Nova. ČT přidala jiné informace

Moderátor pořadu Newsroom 24 Luboš Rosí upozornil diváky na tweet týdne. Měl na mysli informaci komunistického poslance Zdeňka Ondráčka o otrávených kebabech z Hradce Králové.

Několik lidí skončilo se zdravotními obtížemi ve zdejší fakultní nemocnici a Ondráček to přičítal tomu, že jedl kebab. Jedním dechem pokládal otázku, kdopak asi do kebabů dal jed. Poté ujistil všechny občany, že on si prý kebab v nejbližších dnech nedá a zůstane věrný vepřovému masu a vychlazenému pivu. Snad v narážce na to, že kebaby byly ještě jako polotovary otráveny muslimy, kteří jak známo vepřové nejedí.

„Co myslíte, kde se kebab, tedy ten polotovar vyrobil a kdo tam ten jed dal a proč??? Odpověď se nabízí, ale případem se určitě bude zabývat Policie ČR. Vyčkejme tedy na jejich závěry. Do té doby si kebab určitě nedám. I nadále zůstávám věren vepřovému,“ psal před pár dny zákonodárce, kterému někteří jeho kolegové ve sněmovně přezdívají „mlátička“. Narážejí tím na Palachův týden v roce 1989, kdy jako strážce komunistického státu stál s obuškem v ruce proti lidem toužícím po svobodě.

Ondráček později tvrdil, že zprávu o jedu slyšel na rádiu Impuls z úst lékaře. Rosí však obratem poukázal na to, že zmíněný lékař popřel, že by mluvil o jedech. Zmiňoval jen toxiny, které se tvoří ve zkaženém mase. Nic víc. A Ondráček zacouval. Slova o jedu vzal zpět. „Nejsem otrok na to, abych tady seděl a poslouchal tu zprávu. Ve 12 hodin jsem slyšel zprávu a na tu zprávu jsem nějakým způsobem zareagoval,“ sdělil Českému rozhlasu.

Fotogalerie: - Konec mlátičky Ondráčka

Analytička Veronika Víchová z think-tanku Evropské hodnoty poznamenala, že jde o dobrou ukázku toho, jak někteří zákonodárci šíří dezinformace. „Jsem fakt ráda, že pan poslanec Ondráček se vždy postará o to, abych měla na každý workshop mediální gramotnosti na školách čerstvý příklad, jak na dezinformace mohou naletět i politici (předpokládáme-li taktně, že to je z nekompetence, nikoliv záměr),“ uvedla na Twitteru.

Zástupce šéfredaktora, vedoucí zahraničního zpravodajství České televize Michal Kubal ještě doplnil, že Ondráček od svého přešlapu odváděl pozornost poukazem na údajně mrtvého ruského novináře Arkadije Babčenka, jehož smrt zinscenovala ukrajinská tajná služba, aby ho ochránil a zjistila, kdo novináři skutečně usiluje o život. Tak zněl alespoň výklad samotného Babčenka, který se pár hodin po své „smrti“ objevil před novináři živý a poděkoval ukrajinské tajné službě za záchranu života.

Nedělní Střepiny televize Nova se na kauzu „Ondráček podívaly z trochu jiného úhlu pohledu. V pořadu bylo zmíněno, že s vážnými zdravotními problémy v nemocnici skončilo asi šest desítek osob. „Za všechno nejspíš mohou toxiny zlatého stafilokoka, který umí i zabíjet,“ varovala moderátorka Markéta Fialová.

Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček podle TV Nova začal šířit poplašnou zprávu. Málokoho prý ale překvapí, že původ otravy byl jinde, než kdy naznačoval i poslanec Ondráček. Lidé by si přesto měli dávat pozor. Záškodnící skrytí v masech si lebetí v nedostatečně upraveném mase. V horkém počasí si tito zloduši velmi libují.

Po otravě nastává odvodnění organismu kvůli zvracení a průjmům. Především senioři bohužel mohou za tuto situaci zaplatit i cenu nejvyšší. S dětmi je to stejné.

Hygienici proto vytáhli do boje a zkontrolovali několik restaurací a provozoven rychlého občerstvení. To, co objevili, může mnohé občany nemile překvapit. Některé stravovny totiž nedodržují ani ta nejzákladnější hygienická pravidla.