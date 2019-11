Kauza „sirotci“: Je jim 16! To nejsou děti? vybouchla Šojdrová v ČT. Ke konci už bylo zle

Místopředseda ČSSD Ondřej Veselý a europoslankyně Michaela Šojdrová vedli v Událostech, komentářích debatu o přijetí čtyřiceti dětských uprchlíků z řeckých táborů. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) nevidí smysl v přijímání sedmnáctiletých mladíků z Pákistánu či Afghánistánu.

Podle Veselého je právě tady zakopán pes.

„Tady je rozdíl v tom, jak vnímáme dítě,“ začal. „My říkáme, že jsme připraveni postarat se o čtyřicet dětí mladších deseti let, pokud možno ze Sýrie, protože tam ten válečný konflikt aktivně probíhá. To, co nám nabízí řecká strana, jsou nezletilci z Afghánistánu a Pákistánu. Navíc, ty věky, které oni udávají, udávají oni sami, nikdo ty věky není schopen prověřit. Musím říci, že v Řecku je v tuto chvíli 4 300 dětí, resp. nezletilců, kteří o sobě tvrdí, že jsou nezletilci,“ vysvětlil Veselý s tím, že v Německu o údajných čtrnáctiletých „dětech“ zjistili, že jim je hodně přes dvacet let.

Dopis, ve kterém řecká vláda požádala tu českou o přijetí čtyřiceti dětských uprchlíků, sleduje podle Veselého jasný cíl. „Z něho je zjevné, že nám Řekové chtějí vnutit ty nezletilce, kteří u nich páchají trestnou činnost,“ prohlásil. Jedním dechem dodal, že Řecko české vládě už rok neodpovědělo na dopis, kolik syrských sirotků do deseti let má v táborech, protože právě těm je Česko ochotno pomoct.

Moderátor Martin Řezníček v tu chvíli Veselého zarazil a položil mu otázku. „Pane místopředsedo, promiňte, ale já tohle to nechci ponechat úplně bez reakce. Vy říkáte, že se nám Řecko snaží vnutit nezletilce, kteří páchají trestnou činnost. Jak tohle víte?“ zeptal se Řezníček.

Veselý odvětil, že jediný seznam, který čeští úředníci od Řeků zatím dostali, obsahuje jména převážně náctiletých Pákistánců a Afghánců. Tento seznam dodala českým úředníkům Michaela Šojdrová. „A jediné dvě mladší děti, které tam byly, byla syrská dvojčata. Určitě paní europoslankyně řekne, kolik jim bylo, avizoval už dopředu Veselý. „Podle mých informací jim bylo šest let. My jsme nabídli řecké straně, že tyto děti přijmeme, a řecká strana to odmítla s tím, že tyto děti už jsou v rodině a chodí do školy,“ prozradil místopředseda ČSSD.

„Paní europoslankyně, je to skutečně tak, že na vině je Řecko?“ zeptal se poté Řezníček.

Šojdrová spustila poněkud zeširoka. Vyčinila Čechům, že odmítli povinné kvóty na přerozdělování uprchlíků, ačkoli o kvótách nebyla ve studiu řeč. Je prý na čase, aby ministr vnitra Jan Hamáček dopis od řecké vlády zveřejnil.

„Protože to, co tady slyším, je hrubá lež,“ vypálila lidovecká politička. „V tom dopise se nehovoří o sedmnáctiletých teenagerech. V tom dopise je prosba o dobrovolnou solidaritu. My jsme odmítli povinné kvóty, ale my nechceme ani tu dobrovolnou solidaritu. Tak co vlastně chceme?“ zeptala se ostře. „Vymýšlíme si historky o sedmnáctiletých,“ zlobila se.

Už 8. března prý dala ministru Hamáčkovi seznam čtrnácti dětí mladších čtrnácti let. Jenže čím déle váháme s pomocí, tím jsou děti starší. Z osmiletých dětí se tak časem stanou sedmnáctileté. Tady ale Šojdrová naznačila poněkud zvláštní výpočet, když řekla, že děti mohou přijít do tábora jako desetileté, jsou tam tři roky a najednou jim je sedmnáct.

„Takže ony přišly do Řecka, třeba jim bylo šest osm deset a za ty dva až tři roky, protože některé jsou v těch zařízeních víc než dva i tři roky, tak samozřejmě už mají některé dneska šestnáct a některé sedmnáct let,“ uvedla doslova.

Ministr Hamáček by se podle jejího názoru měl sejít nejen s ní, což prý odmítá, ale i s tou částí veřejnosti, která chce uprchlíkům pomáhat, a vysvětlit lidem, proč je ochoten přijmout jen dvě šestileté, syrské sirotky. Zmíněné dvě šestileté děti prý měla Šojdrová na klíně a nevěří, že už jsou dnes v rodinách, jak tvrdí Hamáček s odvoláním na řeckou stranu. Podle Šojdrové je zkrátka na čase říci, že jsme ochotni se dobrovolně postarat o uprchlíky.

Řezníček v tu chvíli Šojdrovou zarazil a připomněl jí, že přijmout uprchlíky odmítají i jiné státy. „Není tedy chyba za to peskovat sami sebe?“ zeptal se.

Šojdrová se vrátila až k sametové revoluci.

„Přestaňme se na to dívat tak, že něco mají udělat ti druzí,“ požádala moderátora dáma. „Budeme si připomínat třicet let po revoluci, kdy jsme získali svobodu, ale kdy jsme získali také odpovědnost. A já vím z řeckého ministerstva vnitra, že někteří odpověděli a někteří odpověděli pozitivně,“ prozradila. Země jako Rakousko či Maďarsko přijímaly uprchlíky a snad jen Česká republika přijala usnesení vlády, v němž odmítla přijímat uprchlíky, nad čímž Šojdrová pozvedla obočí.

A přidal ještě jednu informaci.

„Mělo by se říkat, že v roce 2018 Česká republika udělila azyl nelegálním žadatelům o azyl, dospělým, a ne dětem. Copak v Řecku vznikly nějaké problémy? Copak ti mladí lidé, ať už jsou to děti, nebo šestnáctiletí teenageři, copak tam kradou, copak tam páchají nějaké násilí? O ničem nevím a Řekové jich tam mají tisíce,“ rozjela se politička. Dodala ještě, že pokud jsou v Řecku takových dětských a mladistvých uprchlíků tisíce, Česko by jich mohlo přijmout např. padesát.

„Ale pokud by řecká strana řekla, máme tady dvacet nebo čtyřicet dětí do deseti let, tak my jsme připraveni je přijmout,“ zareagoval Veselý s tím, že řecká strana odmítá poskytnout data o těchto dětských uprchlících. Na základě konkrétních informací Česko dětem opravdu pomůže, ale až dostane konkrétní data.

Šojdrová se v tu chvíli rozčílila. „Mně to připadá přímo nelidské. Copak čtrnáctileté, patnáctileté, šestnáctileté děti už nejsou děti? A copak si děti, které přijdou z Iráku, Afghánistánu, Pákistánu, nezaslouží podporu a ochranu? Mně to připadá pod lidskou úroveň. Pane Veselý, to myslíte vážně?“ zlobila se.

Jenže v tu chvíli vybouchl i Veselý.

„Paní europoslankyně, myslím to úplně vážně. Myslím to naprosto vážně. Paní europoslankyně, vy dobře víte, že malé děti si zvyknou na prostředí, větší děti si na prostředí nezvyknou. Vy to dobře víte a vy nám vnucujete náctileté Afghánce, Pákistánce, kteří páchají trestnou činnost v Řecku, Řekové se jich chtějí zbavit a vy nám je sem vnucujete, vy chcete ohrozit naši bezpečnost,“ pálil Veselý do Šojdrové. „A vy mně chcete říct, že má nějaké české komando najet do řeckých uprchlických táborů a tam si vytahovat děti?“ ptal se dál Šojdrové.

Ta jen kroutila hlavou. „Já myslela, že se mezi sociálními demokraty najde slušný člověk,“ pravila jedovatě. „To je hrozně smutný, tohle to poslouchat od místopředsedy sociální demokracie,“ usmívala se poté do kamer.

„Ne, paní europoslankyně, nezlobte se, ale vy si na tom normálně děláte politickou kariéru,“ ozval se ještě Veselý a chtěl skončit, ale Šojdrová si ještě vzala slovo. „Já prostě věřím, že jsou v nás ještě zbytky lidskosti,“ pravila. „Já věřím, že budete mít aspoň trochu soudnosti,“ kontroval místopředseda ČSSD. „Je to velmi smutný,“ nenechala si nakonec vzít poslední slovo Šojdrová.

