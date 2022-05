Kavárna zuří. Kissinger jim rozbil hračky

reklama

„Bývalý americký ministr zahraničí Henry Kissinger by bez váhání Rusku obětoval nejen Ukrajinu, ale i Polsko nebo Litvu.. Jenže tam by se to nezastavilo. Tohle je největší chyba bývalých skvělých politiků. Věří, že svět je takový, jaký ho opustili. Ne, není,“ zmínil v reakci na Kissingerova slova europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

„Ukrajina se má vzdát území, aby Rusko přestalo útočit? V Davosu jsou mimozemšťané! Jako by Henry Kissinger popíral samotný smysl Charty OSN a mezinárodního práva. Jenže ústupky agresorovi nefungovaly v Mnichově 1938 a nebudou fungovat ani dnes,“ zkonstatoval pak slova někdejšího ministra zahraničí také senátor Pavel Fischer.

Kdo přečetl Umění diplomacie od Kissingera, nemůže být překvapen, že by Ukrajinu prodal, míní na svém twitterovém účtu Václav Větvička, poradce předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09). „Tyto teze stejně jako postoje Beneše nebo Chamberlaina vycházejí z toho, že jde uspokojit zájmy diktátorů k všeobecné spokojenosti. Pak narazí na choré mysli vrahů a končí dalšími mrtvými,“ zmínil.

„Vždycky byl hlavně pragmatik. Ale kazit si závěr životních aktivit tímhle opravdu nemusel,“ odvětil na Větvičkova slova někdejší ministr financí Ivan Pilip.

„Henry Kissinger v pátek oslaví 99. narozeniny. Jeho životní elán je obdivuhodný, jeho umanuté pojetí reálpolitiky už o něco méně. Tipuju, že z jeho rad, ať se Západ nesnaží Rusko pokořit a raději donutí Ukrajinu vzdát se části svého území, jsou nadšení hlavně v Moskvě,“ zmínil novinář Pavel Vondra.

„Zas vytáhli nějakýho sloupkaře, aby nám sdělil, co by Ukrajina měla dělat. Ukrajina je suverénní stát a rozhodne se sama,“ zkonstatoval Robin Müller.

„S jistou dávkou cynismu se dá říct, že Kissinger potvrdil svoji genialitu. Říct Rusům, že prohrají a že budou rádi, když na ně budou Ukrajinci hodní, a zároveň říct Ukrajincům, že mají v rámci charity odevzdat kus území, je vpravdě geniální. Jediný problém je, že se Rusové necítí, že by prohrávali (nejsem vojenský odborník, ale přijde mi, že iniciativa je na jejich straně), a Ukrajinci se rozhodně necítí na to, že by měli po ruské invazi a válce trvající od roku 2014 odevzdat cokoli Rusům, jen aby se necítili špatně. Idea vrátit se do stavu před 24. únorem není sice nová (už někdy v roce 2015, pokud mě paměť neklame, psal A. Motyl, výborný znalec ukrajinské historie, že by možná nebylo, v rámci klidu, špatné vzdát se i bez toho problematických Doněcku a Luhansku), ale naráží na prostý fakt, že by ani to Rusku nestačilo. Stav před 24. únorem kromě jiného znamenal, že Rusko uznávalo tzv. DNR a LNR v územích jejich ‚ústav‘, tedy administrativních hranic obou oblastí Ukrajiny. Zároveň ale jejich větší část kontrolovala Ukrajina, ne Rusko. Čili starý lišák dokázal vlastně všechny naštvat, a ještě dát najevo, že se úplně neorientuje v tom, jaká je nyní situace...,“ rozepsal se Karel Svoboda.

Na Kissingerova slova zareagoval i politolog Přemysl Rosůlek. „Ruská federace už si území vzala: Krym. Mír nenastal, naopak: RF chce Luhansk a Doněck v admin. hranicích. RF zpochybňuje národ i státnost celé UA. I kdyby nastal mír za území, kdo bude garantem? A jaký příklad je to pro svět?“ zeptal se Rosůlek.

„Dát půlku Německa a pak podepsat nějaké memorandum, třeba jako Budapešťské memorandum z roku 1994. To zaručí bezpečnost,“ poznamenal ironicky Lukáš Duda.

„Pan Kissinger žije v sedmdesátých létech. Tehdy to byl trochu jiný svět a jiná pravidla. Asi bych se pána zeptal, jestli by postoupil Aljašku po tom, co tam Rusové zmasakrovali tisíce lidí a zničili celou infrastrukturu,“ zkonstatoval také Ondřej Procházka.

„Z Kissingera je mi nevolno. To se to rozhoduje o cizím území za oceánem. Bych chtěl vidět, kdyby mu celou rodinu znásilnili a nakonec vpálili kulku do hlavy přímo před jeho očima,“ odsoudil výroky Daniel Klon.

„Klíčová otázka: ‚Chápe Kissinger všechny souvisl. dnešního světa, zejména že RuSSko je fašistický stát? Tohle již nejsou komunisté, Henry!“ píše Martin Buštík.

