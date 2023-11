Kázání k 17. listopadu: Halík na ČT. Orbán, jidáš Evropy, spustil

Česko si zítra 17. listopadu připomene 34 let od pádu komunistického režimu. Naše demokracie je ale stále zranitelná, ohrožuje ji ruská propaganda, té část české společnosti naslouchá a nyní zvítězila na Slovensku, kde se zastavil demokratický vývoj. Je to velmi nebezpečné, uvedl v pořadu Interview ČT24 ve velkých obavách filozof a teolog Tomáš Halík.

Čtyřiatřicet let je Česká republika demokratickou společností, konec komunistického režimu si připomene zítra 17. listopadu. Dospěla naše země tam, kde ji aktéři tehdejších událostí chtěli mít? Co demokracii dnes nejvíce ohrožuje? Má svobodná společnost sílu uspět proti těm nesvobodným?

Ukotvení demokracie ve společnosti za posledních 34 let se podle Halíka příliš nedaří. „Ukazuje se, že demokracie není příliš naší přirozeností. Chce to určitou výměnu generací, ta nastala, ale je otázka, jestli ta nová generace si uvědomuje, jak je ta demokracie zranitelná,“ uvedl pořadu Interview ČT24 teolog, že část mladých vnímá demokracii už jako samozřejmost a neuvědomují si možná nebezpečí, která nás o ni mohou připravit.

Stále si část naší společností nemyslí, že patříme na Západ, slyší na ruskou propagandu, která zneužívá situaci, která v Česku je. „Víme, že ty dopady ruské agrese jsou také na naši ekonomiku. Je tu opozice, která z toho viní tu stávající vládu a chce se za každou cenu dostat k moci. Je tu stálý vliv té ruské propagandy, která svým způsobem zvítězila na Slovensku a zastavil se určitý demokratický vývoj na Slovensku, já mám obavu o to, co se stane. Je to velmi nebezpečné,“ pokračoval Halík.

„Já jsem viděl takové opravdu fašistické hlasy, i takový ten katolický fašismus, který na Slovensku pořád nějakým způsobem je, i ta církev se s tím nevyrovnala. Tak se teď zase dostává ke slovu a na to je potřeba si dát pozor,“ upozornil.

V souvislosti s ruskou propagandou zmínil i někdejší prezidenty Miloše Zemana a Václava Klause. „Putin vyhlásil válku Západu už před řadou let, do propagandy vkládají obrovskou sílu a obrovské peníze. Vždy hledali trojského koně v Evropské unii. Jednu dobu byl tím kandidátem také náš prezident Zeman a Česká republika a také protiunijní rétorika Václava Klause, ta se jim také musela líbit,“ uvedl.

Následně podotkl, že nakonec ruská propaganda ničí demokracii na Slovensku a v Maďarsku, z nichž jsou státy s autoritativními vůdci: „Pak si ale přece jen našli Orbána, ten se stal takovým tím jidášem Evropy. Jemu se podařilo nabídnout ideologii liberální demokracie. Putin tomu říká řízená demokracie, pak slíbí určité sociální výhody, lidem zvýší penzi, zaměří se na rostoucí vrstvu penzistů. Liberální demokracie útočí na svobodu médií, na Ústavní soud, na univerzity a za chvíli máme autoritativní stát,“ doplnil Halík.

Česká politika i politika v západní společnosti ukazuje, že svobodná demokratická společnost jen těžko hledá recepty na tyto problémy: „Příliš to neumí. Ono je to strašně těžké, protože ty věci jsou obtížné. Třeba konkrétně u nás ekonomická situace, po předchozí vládě zůstalo veliké zadlužení. Jsou tu dopady té války. Politická garnitura by to přece jen měla lidem trpělivě vysvětlovat. A to se příliš nedaří. Takže jedna věc je propaganda a druhá věc je ochota nechat se zmanipulovat těmi populistickými argumenty a tou masáží tam, kde ty emoce převládají nad kritickým myšlením,“ řekl teolog.

„Takže myslím si, že demokracie také potřebuje určitou intelektuálně morální atmosféru, kterou je třeba budovat. Tady jsou vinny instituce, které by o to měly zvlášť pečovat, to jsou univerzity, oblast médií, církví, měly by vytvářet imunitní systém vůči těmto infekcím toho populismu a nemyšlení,“ doplnil Tomáš Halík.

