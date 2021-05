Kde jsou ty důkazy, Kroupo, ptal se komentátor na ČT

Jako politická rozbuška zapůsobily úterní informace z článku serveru Seznam Zprávy o motivech ohlášené a následně zrušené dubnové cesty vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy. Podle redaktora serveru Janka Kroupy během ní plánoval vyměnit s Ruskem zamlčení informací o útoku ve Vrběticích za vakcíny Sputnik. Do dneška však nepřinesl žádné konkrétní důkazy, a tak spekulace ohledně Hamáčkovy cesty neberou konce.

reklama

Ve vysílání ČT24 se ke kauze vyjádřil také Bohumil Pečinka, zástupce šéfredaktora a komentátor Reflexu. Ten od zveřejněného článku viděl několik rozhovorů, ať už se samotným Jankem Kroupou nebo s editorem DVTV Jiřím Kubíkem. „Tihle dva pánové nemají v rukou dostatečné důkazy proti tak silnému tvrzení, že by pak Hamáček chtěl vyměnit tuto aféru za nějaké množství vakcín,“ uvedl Pečinka.

„Z těch informací vyplývá, že pan Hamáček už začátkem dubna od tajných služeb věděl, že někteří novináři z Respektu mají informace o celé té vrbětické kauze, takže by musel být blázen, když věděl, že to mají novináři, aby se ještě snažil tuto věc vyměňovat s ruskou stranou. To by vůbec nedávalo žádný smysl. To by musel být sebevrah,“ dodal s tím, že nic nenasvědčuje tomu, že by chtěl něco ututlat.

Anketa Komu víc věříte? Janku Kroupovi 9% Janu Hamáčkovi 84% Já fakt nevím 7% hlasovalo: 9950 lidí K tématu se v ČT24 vyjádřil také Patrik Eichler, komentátor Listů z Masarykovy demokratické akademie, který se pozastavil nad tím, že Seznam zprávy téměř týden po zveřejnění informace, nepřinesly žádné konkrétní důkazy.

„Větší otázku si kladu na přístup kolegy Kroupy, respektive Seznam zprávy, které články publikovaly. Po týdnu jsme v situaci, kdy Seznam nepředložil žádné doklady pro to, že ta verze, se kterou v pondělí přišel, je pravdivá a sám vlastně stáčí pozornost k otázce cesty do Moskvy, a to je pro mě spíše úniková varianta od kolegy Kroupy a Seznamu,“ pozastavil se nad celou kauzou Eichler.

„Umím si představit, že Jan Hamáček chtěl jet do Moskvy pro vakcíny, možná ještě z nějakého jiného důvodu, ale je zjevné, že tam neodjel, ať už mu to rozmluvili zástupci tajných služeb nebo on sám vyhodnotil, že politicky je ta operace neproveditelná. A to je to, co pro mě legitimuje Jana Hamáčka. Je to ta situace, kdy k operaci, za kterou je napadán, nedošlo,“ uzavřel.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.