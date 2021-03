Kde jsou ty prachy, páni Piráti? Příběh z Prahy jako předzvěst vlády nad republikou

Publicista Petr Brandtner se děsí toho, co se může stát, až se Česká pirátská strana (Piráti) chopí moci. Na příkladu řešení otravy řeky Bečvy ukazuje, kolik byrokracie mohou Piráti na Česko navalit, stanou-li se vládní stranou. Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN) František Laudát vedle toho nezávisle na Brandtnerovi ukázal, jak by Piráti mohli nakládat se státní kasou.

Na podzim v loňském roce v řece Bečvě uhynuly tisíce ryb. S vysokou pravděpodobností kvůli kyanidu, který se dostal do řeky. Dodnes se však nepodařilo najít viníka. Piráti proto přišli s návrhem legislativy, která má napříště podobné krize řešit a hledat viníka.



A komentátora Petra Brandtnera pirátský návrh neponechal chladným.



„Ponechme teď stranou fakt, že Piráti na sebe (pokolikáté už) upozorňují a staví se do role těch posledních spravedlivých, kteří všemu rozumějí a všechno vyřeší. Hlavní absurdita je v návrhu samém: vytvořit jednotnou administrativní formuli, do níž se vejde jakákoli havárie, bez ohledu na to, zda jde o únik jedu do řeky, což je aktuální záminka k další produkci byrokratických zátěží, nebo například o výbuch zásob pohonných hmot, sesuv půdy následkem použití špatných stavebních technologií nebo cokoli jiného.

Zjednodušme to: Vždy může jít jen o dvě možné příčiny – chybu systému, nebo chybu člověka. Na to nepotřebujeme jednotný soubor předpisů a formulářů, což zase je v zásadě to jediné, čeho jsou schopni a co nám už přes tři roky předvádějí Piráti. A když jsou v úzkých, obvykle říkají: My se nemůžeme jen tak sami rozhodnout, my se musíme nejprve zeptat v EU, co si o tom smíme myslet. A tato neodpovědná skvadra nám chce od podzimu vládnout?“ kroutí hlavou Brandtner.

Předseda KAN František Laudát ukázal na případě fungování hlavního města Prahy, kterou vede pirátský primátor Zdeněk Hřib, jak by Piráti jako vládní strana mohli nakládat se strategickými projekty tak důležitými pro celou zemi.

Piráti oživili myšlenku výstavby nové koncertní síně v Praze a Laudát připomněl, že myšlenkou výstavby nové koncertní síně se zabývali již komunisté v 80. letech minulého století a poté také vedení Prahy v dalším, již demokratickém desetiletí.

Laudát prý vůbec nic nemá proti výstavbě nové koncertní síně, jen ani za mák nevěří, že projekt dají do pohybu právě Piráti, když za tři roky nedokázali pohnout s výstavbou metra D, ani s žádným jiným projektem důležitým pro Prahu. Podle Laudáta Piráti a lidé z hnutí Praha sobě dokázali zařídit tak akorát drobné opravy silnic a provedli zásah do Smetanova nábřeží, který navíc není řadě Pražanů ani trochu po chuti.

„Tak nám nevýkonní soudruzi ve čtvrtek sdělili, že na novou koncertní budovu (6 miliard) Praha mít nebude. Podle Pražana sobě Vyhnálka máme údajně nejmenší daně z nemovitostí na světě. Kdo nic nedělá, neměl by ani moc utrácet. To snad zní logicky. Takže jednoduchý dotaz – kde ty prachy jsou? Do covidové krize do městské kasy tekly rekordní příjmy,“ upozorňuje Laudát.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

„A ještě jedno zamyšlení na závěr: Někteří se netajíte nadšením z republikové koalice Pirátů a STANu. Sice máte obavy z levičáckých nápadů Pirátů, ale ukájíte se nadějí, jak je budou ‚rozumní‘ starostové v jejich levičáckých experimentech brzdit. Jak v praxi jedna ze soft variant vypadá, je vidět v Praze. TOPka a zástupci Starostů Piráty a Pražany sobě brzdí. Stačí připomenout šmírování elektroměrů, zákaz jízdy aut ve vyhrazených pruzích mimo vyhrazenou dobu (i v noci)...“ nabádá ke střízlivosti Laudát. A že na magistrátu i na radnicích teče nenávist a Praha ve svém rozvoji přešlapuje na místě.

