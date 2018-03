Kde přišel Moravec na to, že chce někdo zlikvidovat ČT? Petr Žantovský je ohromen tím, co všechno moderátor napovídal v rozhovoru

Pro úvod pravidelného přehledu mediálních zajímavostí uplynulého týdne sáhl tentokrát Petr Žantovský po rozhovoru, který Deníku poskytl moderátor Václav Moravec „Nejprve musím říct, že byl úžasným a velice oslavným způsobem uvozen. V perexu se píše, že pan Moravec je jednou z nejviditelnějších tváří České televize, že jeho Otázky jsou nejznámějším diskusním pořadem a volby do Sněmovny si málokdo dovede představit bez závěrečné superdebaty, v níž zpovídá lídry politických stran. Pan Moravec je zde líčen jako superman, jemuž chybí snad už jen to, že neumí lítat mezi mrakodrapy na Manhattanu a zachraňovat ty mladé dívky či chlapce, jinak je popisován jako úplný hrdina. Tak jsem se začetl do hrdinovy zpovědi,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

ČT ve smlouvách ignoruje zákon o svobodném přístupu k informacím

Redaktorka s jasnou narážkou na tuto žalobu, kterou bude projednávat Městský soud v Praze, se moderátora ptá, kolik tedy bere v České televizi. „Moravec odpovídá větou, která mě zaujala: ‚Když na tu otázku odpovím, což chci, poruším smlouvu a ČT mě může vyhodit. Jako zaměstnanci ČT máme zakázáno zveřejňovat svůj plat a mluvit o tom se třetími osobami.‘ Nu, v tom já vidím docela trapný problém, protože Česká televize není jenom nějaká privátní televize jako Nova nebo Prima, nebo jiná firma jako Adidas, nebo výrobce Coca-Coly. Je to veřejnoprávní televize, kterou platíme my všichni ze svých nepřímých daní, a tudíž bychom měli mít – a celkem logicky máme mít – nárok na to vědět, jaké peníze a kam z našich nepřímých daní putují,“ upozorňuje Petr Žantovský.

Jestli Česká televize dává do pracovních smluv svých zaměstnanců ustanovení, že nesmí zveřejňovat svůj plat, tak je to minimálně zarážející. „Nejsem právník, ale zajímalo by mě, jak by to právník hodnotil, kdyby se na to podíval, protože si myslím, že Česká televize porušuje zákon. Vždyť je placena z veřejných prostředků, a tudíž by měla být povinna se zpovídat veřejnosti z toho, jak s nimi zachází. Jestliže dá přímo svým zaměstnancům do smlouvy, že nesmí tyto informace poskytovat, tak mám za to, že porušuje nejen zákon o přístupu k veřejným informacím, ale i spoustu dalších ustanovení. Nechť to nějaký právník posoudí, dávám to ke zvážení. Každopádně je to ze strany pana Moravce ubohý alibismus, kterým chce jenom zakrýt skutečnost, že se cítí elitním pracovníkem té instituce a nám, co ho platíme, do toho vlastně nic není,“ vysvětluje mediální odborník, jak chápe zmíněnou odpověď.

Aroganci podobné té Moravcově je veřejnost vystavována denně

Považuje to od moderátora veřejnoprávního média za skutečně velkou aroganci i velkou namyšlenost. „Myslím si, že to je jeden z důvodů, proč jsou lidé s Českou televizí nespokojeni, protože jsou této aroganci vystavováni dnes a denně. Ale to ještě není vše. Moc hezká pasáž pak následuje i při velmi návodné otázce – z toho také soudím, že to byl víceméně objednaný píárový rozhovor – kterou redaktorka také klade, cituji: ‚Snahy o dehonestaci České televize přicházejí z řad politiků, diváků, voličů některých partají?‘ A pan Moravec nám na to samozřejmě říká: ‚Z různých stran. Ono koneckonců nejde o Moravce, o Wollnera ani o Fridrichovou. Jde o oslabení a likvidaci České televize jako instituce. Ta hra se musí hrát přes známé tváře.‘ Teď věta vět, tu podtrhávám: ‚Narušíte integritu novinářů a ve veřejnosti to zanechá dojem pachuti‘,“ cituje Petr Žantovský moderátorovu odpověď.

„Nu, teď by asi bylo zapotřebí si říci, co je to integrita novináře, co je to integrita Václava Moravce a kde přišel k tomu, že někdo chce likvidovat Českou televizi jako instituci. Mám zato, že se vede diskuse o tom, jaký má mít statut, jaký má mít rozpočet, z čeho má být sanován, jak velký má být její žánrový nebo tematický programový rozptyl. O tom všem se vede diskuse už dlouho a myslím, že právem a zcela logicky, protože se jedná o veřejné prostředky. Ale o likvidaci jako zrušení České televize slyším teď poprvé od pana Moravce. Možná má pan Moravec lepší informace než my, tak by asi bylo správné, kdyby se o ně s námi podělil,“ vybízí mediální analytik.

Snaha o modernizaci statutu je vydávána za snahu o likvidaci

Pokud by tak moderátor neučinil, dalo by se usuzovat na jediné. „A sice, že pan Moravec je v koutě poté, co ho v prezidentské debatě nahradila paní Witowská a zjevně podle ohlasu veřejnosti v ní uspěla. Takže pan Moravec se trošku bojí o svou korytní budoucnost. Lidsky je to celkem pochopitelné, ale neměl by používat neférových odkazů typu integrita novináře nebo snaha o likvidaci České televize. Myslím, že Českou televizi nikdo zlikvidovat nechce, ale že je tady spousta poctivě míněných snah ji reformovat. A to není jedno a totéž. I když možná v očích pana Moravce snaha o úpravu či modernizaci statutu znamená totéž, co snaha o likvidaci. Ale tuším, že v tomto ohledu drží takový názor pouze on a samozřejmě ti další na Kavčích horách, kteří mají stejný zájem jako on, to znamená ten korytní,“ míní Petr Žantovský.

Od Václava Moravce přesouvá svou pozornost ke čtvrteční inauguraci Miloše Zemana do funkce prezidenta republiky. „Na Hradě jsem byl, viděl jsem to zblízka a musím říct – teď se odchýlím od tématu Týdne v médiích, ale zas se k němu vrátím – že jsem se strašlivě styděl v okamžiku, kdy vstala paní Němcová a po ní pánové Schwarzenberg, Pospíšil, Kalousek, Feri, Jurečka, Hampl a Láska, o moc víc jich nebylo, vyjmenoval jsem téměř všechny. Strašně jsem se styděl. Ale ne proto, že odešli ze sálu a že vyjádřili nějaký nesouhlas či nesoulad s hlavou státu, na to mají plné právo. Já jsem měl velký nesoulad a nesouhlas s panem Václavem Havlem celá léta, kdy byl prezidentem. Když jsem se veřejně vyjadřoval, tak jsem ho kritizoval a snažil jsem se některé jeho teze vystavit protiargumentům. Považoval jsem to za naprosto férovou debatu, která ke svobodnému světu a k demokratické společnosti patří,“ podotýká mediální odborník.

Dupající poslankyně prokázala krajní nevychovanost

Hned ale dodává, že by ho nikdy nenapadlo napsat si na tričko „Havel není můj prezident“, protože to nepatří ke slušnému vychování. „Paní Němcová ukázala, že takové chování jí je velice vzdáleno. To, že uprostřed inauguračního projevu – a teď je jedno, co si o něm ona nebo kdokoli jiný myslí, o jeho podstatě, o jeho provedení, o jeho obsahu, to je vedlejší, podstatné je, že mluvil prezident republiky při inauguraci do svého úřadu – jedna poslankyně demonstrativně vstane a odchází prostředkem dupajíc podpatky tak, aby upozornila na svou osobu a narušila vnímání prezidentského projevu, považuji za krajní nevychovanost a absolutně nepřijatelné počínání. Ale byla v tom i vypočítavost, protože samozřejmě musela dobře vědět, že hned v předsálí se na ni vrhnou novináři s mikrofony a kamerami a budou ji zpovídat,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Uměla si spočítat, že bude ta hrdinka, první v obraze i ve zvuku a bude všude citována, protože řekne ta první nejdůležitější slova. „Vždy v dějinách jsou nejdůležitější slova první a poslední. Sice nevím, jestli to jsou její poslední slova v politice, nicméně tím, co provedla, ukázala, že do role, v níž je, vůbec nedorostla a že si vůbec neuvědomuje velikost a důležitost ústavního a demokratického systému. Pro ni je tento prezident nepřijatelný, to chápu, to je stejné jako u pana Feriho nebo Kalouska, tomu všemu rozumím, ale jejich vlastní osobnost by jim měla velet setrvat na místě a pak jít před novináře a kritizovat obsah, formu nebo cokoli jiného na projevu pana prezidenta. To neudělali. To znamená, že poměrně marketinkově a poměrně účelově, ale hloupě a dokonce bych řekl sprostě a nevychovaně utekli ze sálu, aby prodali sami sebe, aby upozornili na sebe, na své názory, na své tváře, aby se připomněli veřejnosti, že oni jsou ti hrdinové,“ hodnotí mediální analytik uprchlíky ze sálu.

Kýble špíny a nelibost těch, co jsou navázáni na Bakalovy peníze

To se ale v současné situaci za žádné hrdinství považovat nedá. „Dnes není hrdinství utéct z inaugurace prezidenta, hrdinství by bylo utéct z inaugurace Gustava Husáka v osmdesátých letech. Ale takové hrdinství nikdo nepodnikl. Kdyby to udělali tehdy, tak by to bylo zajímavé a bylo by to k debatě, protože tu byl totalitní režim. Ale dnes je tu demokratický režim, a proto to žádné hrdinství není. A jestli oni to jako hrdinství prezentují, tak jenom balamutí a obelhávají veřejnost. Podle mého tím jenom ztrácejí na důvěryhodnosti. A jestliže mají pocit, že když dnes vyvolají předčasné volby, tak jim veřejnost nedá pět procent, jako mají teď, ale třeba patnáct nebo padesát, tak jsou na omylu,“ domnívá se Petr Žantovský.

Když se zaměřil na mediální reflexi inaugurace, tak nejčastěji objevil následující vyjádření. „Nepřijatelný útok na svobodu slova a nezávislá média“, což je výrok europoslance za TOP 09 Jiřího Pospíšila, který se týkal prezidentova projevu. Miroslav Kalousek zase prohlásil, že „jedná se o žlučovitý útok pomstychtivého starce“. A Jiří Dienstbier se přidal se svou troškou do mlýna těmito slovy: „Byla to ubohost, kýble špíny.“ Všemi těmito výrazy ti pánové spíše vyzrazují něco o sobě než o prezidentovi nebo jeho projevu. Chápu, že se jim nemohl líbit, zejména pánům Kalouskovi a Pospíšilovi, protože jsou navázáni na finance pana Bakaly a pracují pro stranu, kterou vedl Karel Schwarzenberg, Bakalův obchodní partner. Tomu úplně rozumím, když pan prezident mluvil kriticky o Zdeňku Bakalovi a jeho roli v české ekonomice a politice, že se jim to nelíbilo,“ poznamenává mediální odborník.

Dienstbier neobstál, a tak se stal Zemanovým celoživotním nepřítelem

Přesto by čekal, že jako ústavní činitelé a poslanci zvolí nějakou přiměřenou formu. „A volba slov jako pomstychtivý stařec a podobně mi přijde hodně pod pás. To je podobné, jako když nám Pehe – ostatně pan prezident to také připomněl – sliboval ty sladké zítřky, až konečně za pět let vymřou ti penzisti, kteří volí Zemana, že tady konečně zavládne ta pravda a láska a zvítězí nad lží a nenávistí. Jinou kategorií než zmínění je samozřejmě pan Dienstbier, který se svými kýbly špíny, což je jeho citace, spíše polévá prezidenta. Protože mu tu jeho roli závidí, neboť proti němu před pěti lety stál, ale neobstál a od té doby v něm má traumatického a celoživotního nepřítele,“ tvrdí Petr Žantovský.

Při sledování Jiřího Dienstbiera určitě není sám, komu se vybaví jeho otec, po němž „zdělil“ senátorský post ve volebním obvodu Kladno. „Musím říct, že mi to je dvakrát líto, protože jsem si osobně vážil jeho tatínka, což byl člověk, s nímž jsem názorově nikdy nesouhlasil, ale kdykoli jsme se na nějaké konferenci sešli a diskutovali, tak byl velmi oslnivý, charismatický, inteligentní, argumentující a bylo radost se s ním pohádat. S panem Dienstbierem mladším jsem se nikdy nepotkal, znám ho jen přes média, ale myslím, že bych si s ním neměl vůbec co říct, asi ani o počasí. Je smutné, že svému tatínkovi dělá takhle ostudu, protože něčeho takového, jako on ve čtvrtek na Hradě, by se jeho otec zřejmě nedopustil. Myslím si to, věřím tomu a jsem o tom přesvědčen,“ přiznává mediální analytik.

Výslech o cizích webech místo rozhovoru o mediálním prostředí

Na závěr si nechal trochu osobní téma, které bere ale i jako poněkud legrační. „Ve čtvrtek dopoledne jsem byl hostem pana Veselovského v DVTV, kde jsem byl vyslýchán ve věci mého ‚trestuhodného‘ zvolení do Rady ČTK. Čekal jsem a byl jsem i připraven od tamní produkce na téma mého zvolení do Rady ČTK, což jsem s radostí přijal. Byl jsem tím zájmem potěšen a samozřejmě jsem souhlasil, protože média nikdy neodmítám. Když jsem byl dominantní částí své profese novinářem, tak jsem také neměl rád, když mně někdo bez nějakého vážného důvodu odmítl dát rozhovor, a tak se snažím každému vyhovět. A s panem Veselovským jsme už nějaké rozhovory dělali, takže vím, že je to člověk na společenské úrovni a chová se jako gentleman, tak jsem očekával, že to bude všechno v pořádku,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Kromě ČTK mělo být tématem rozhovoru i mediální a informační prostředí v České republice obecně. „To je něco, co mě zajímá. Ale ta půlhodina se odehrávala – každý si to může najít a ověřit – z více než třetiny času tak, že mě pan Veselovský vyslýchal z toho, co píšou pánové Korál nebo Geršl jako členové Asociace nezávislých médií na svých webech a jestli za to tedy přebírám odpovědnost. Jestli když pan Korál přetiskne nějaký více, či méně nedůvěryhodný materiál o chemtrails nebo o iluminátech nebo o Velkém bratrovi, který na nás dohlíží, tak jestli jsem s tímto konformní a jestli si myslím, že by se takové informace měly objevovat v servisu ČTK. A totéž se týkalo pana Geršla, také tedy bývalého člena rady Asociace nezávislých médií, a jeho serveru AC24. Na tomhle mě griloval pan Veselovský asi tak deset-dvanáct minut,“ podivuje se mediální odborník.

Moderátor si ho spletl s pěstounem novinářů z alternativních médií

Snažil se mu vysvětlit, že jako člen Rady ze zákona nemá co ovlivňovat obsahy, které ČTK produkuje. „A také to, že nejsem ani bratr, ani tatínek, ani pěstoun, ani zákonný zástupce lidí, co píšou věci, které se mu zdají být nesmyslné. Mně se také mohou zdát někdy nesmyslné, jsem vůči nim kritický a mám problém s tím, že se zapleveluje nezávislý prostor věcmi, které mají pochybnou relevanci a oslabují všechny ostatní, co se v tom prostoru snaží vyjádřit relevantně. Před týdnem jsem tady říkal něco podobného, týkalo se to pana Rostase na Slovensku, že poškodil celé alternativní prostředí tím, že vypustil nějaký hloupý antisemitský materiál. Úplně totéž jsem vyčítal konkrétně panu Korálovi, který si to nakonec vzal k srdci a to, co jsem mu vytýkal, na svém webu korigoval. Ale já za jeho web odpovědný nejsem, jen jsme spolu stáli u zrodu Asociace nezávislých médií. To jsem se snažil panu Veselovskému vysvětlit. Nejsem si úplně jistý, že to přijal. Nevypadal tak,“ podotýká Petr Žantovský.

„A druhou část pořadu věnoval tomu, jestli pan Panenka kandidoval někdy před deseti lety někam za nějakou stranu a jestli mi to není na překážku, když spolupracuji s Parlamentními listy, a jestli s nimi hodlám spolupracovat dále,“ popisuje mediální analytik, že šlo o to ugrilovat ho na hloupostech vydávaných na webech lidí, s nimiž ho spojuje jen to, že mají nezávislé weby a on spoluzakládal Asociaci nezávislých médií. „V ní teď stejně musím po zvolení do Rady ČTK pozastavit členství, to by byl střet zájmů, což jsem panu Veselovskému také sdělil. A potom mě griloval na tom, co dělal někdy pan Panenka, k čemuž jsem se vůbec neuměl vyjádřit, protože s panem Panenkou jsme o těchto věcech nikdy nemluvili a koneckonců jsme se v životě viděli asi tak čtyřikrát. Nejsem zaměstnanec Parlamentních listů, takže ani podřízený nebo nadřízený pana Panenky. A pak do toho pan Veselovský vložil ještě zcela neústrojně historku o Melodii z roku 1984, která naprosto nesouvisí s ničím, co se dnes děje a už vůbec ne s ČTK,“ diví se nově zvolený člen Rady České tiskové kanceláře.

Veselovský se zapojil do štvanice spolu s pavlačovým Rosím z ČT

Bylo to pro něj o to větší zklamání, že si Martina Veselovského vždy vážil za to, že se snažil být korektní. „Ale tentokrát – i když na jiné úrovni než třeba pan Rosí, který má pavlačovou úroveň, zatímco pan Veselovský si udržuje gentlemanskou image – se v podstatě jen zapojil do štvanice na mou osobu a do takového poměrně laciného strefování. Byl jsem velmi nepříjemně překvapen nízkou žurnalistickou úrovní toho rozhovoru. Nevím, jestli z toho pro někoho něco vyplyne v rámci Bakalova podniku Economia, protože tam DVTV patří, nebo co tím sledovali. Nebo jestli se domnívali, že nějakým způsobem zvrátí to rozhodnutí Poslanecké sněmovny, to nevím. Nepochopil jsem ani Rosího opakované útoky v minulém Newsroomu ČT24 po té volbě. Přijde mi to jako boj v prohraných bitvách a nechápu moc, oč těm lidem jde. A jak říkám, v případě pana Veselovského mě to mrzí, protože jsem měl o něm slušné mínění,“ dodává Petr Žantovský.

autor: Jiří Hroník