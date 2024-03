Kdepak Velikonoce. Žádné náboženství, hezky oslavujte transsexuály, vyzval Biden

reklama

Joe Biden vydal prohlášení stran jím založeného „Dne transgenderové viditelnosti“, který připadá na 31. březen. Má to být oslava trangenderových lidí, oslava jejich statečnosti, odvahy, srdnatosti, s jakou celé USA vedou do budoucnosti plné tolerance a lásky.

„V Den transgenderové viditelnosti oceňujeme mimořádnou odvahu a příspěvky transgender Američanů a znovu potvrzujeme závazek našeho národa vytvořit dokonalejší unii – kde jsou všichni lidé stvořeni sobě rovni a je s nimi po celý život zacházeno stejně,“ provolal Joe Biden.

Biden pochválil svou administrativu za to, co všechno v otázce LGBTQI+ komunity vykonala a o co se zasloužila. „Jsem hrdý na to, že moje administrativa od začátku stojí za spravedlností a snaží se zajistit, aby komunita LGBTQI+ mohla žít otevřeně, v bezpečí, důstojně a s respektem. Jsem hrdý na to, že jsem jmenoval transgender lídra do své administrativy a že jsem ukončil zákaz služby transgender Američanů v naší armádě bez popírání vlastní identity. Jsem hrdý na to, že jsem podepsal zákon o respektu k manželství, který zajišťuje, že každý Američan si může vzít osobu, kterou miluje,“ promluvil s citem k národu Joe Biden.

Biden však zvedl varovně prst. Vůči transgender Američanům se dějí mnohá příkoří a nespravedlnost, kterou současný prezident USA nebude tolerovat a bude proti nim bojovat do posledního dechu. „Extrémisté navrhují stovky nenávistných zákonů, které se zaměřují na transgender děti a jejich rodiny a děsí je – umlčují učitele, zakazují knihy a dokonce vyhrožují rodičům, lékařům a sestrám vězením za to, že pomáhají rodičům s péčí o jejich děti. Tyto zákony útočí na naše nejzákladnější americké hodnoty: svobodu být sám sebou, svobodu činit vlastní rozhodnutí o zdravotní péči a dokonce i právo vychovávat vlastní dítě. Není žádným překvapením, že šikana a diskriminace, které transgender Američané čelí, zhoršuje krizi duševního zdraví našeho národa a vede polovinu transgender mládeže k tomu, aby v minulém roce uvažovala o sebevraždě. Epidemie násilí na transgender ženách a dívkách, zejména na ženách a dívkách jiné barvy pleti, si přitom stále vyžádá příliš mnoho životů. Dovolte mi, abych byl jasný: Všechny tyto útoky jsou neamerické a musí skončit. Nikdo by neměl být odvážný, jen aby byl sám sebou,“ praštil Biden rétoricky pěstí do stolu.

Tím nejspíš narážel na svého protikandidáta v prezidentských volbách, které proběhnou letos v listopadu. Donald Trump se podle korespondentky z Bílého domu mediální skupiny PBS Laury Barrón-Lopézové chce postarat o to, aby Bidenova politika vstřícnosti skončila. „Od zahájení své kampaně se bývalý prezident Donald Trump zaměřoval na LGBTQ lidi, na transgender lidi. Napadl genderově potvrzující péči o nezletilé i jejich schopnost sportovat. A slibuje, že v případě zvolení plánuje rychlou akci. Donald Trump, bývalý prezident Spojených států a současný kandidát na prezidenta USA: ,Prvního dne podepíšu nový výkonný příkaz o snížení federálního financování jakékoli škole prosazující teorii kritické rasy, transgender šílenství a další nevhodně rasový, sexuální nebo politický obsah na naše děti‘,“ citovala Laura Barrón-Lopézová slova Donalda Trumpa.

Joe Biden ukázal, že se stará o transgender lidi i po stránce finanční. Ukázal, že na federální úrovní lze žádat o dávky. „Zpřístupňujeme veřejné služby pro transgender Američany, včetně inkluzivnějších pasů a snadnějšího přístupu k dávkám sociálního zabezpečení.“

Nakonec vyslal Buden směrem k transgender osobám lásku. „Dnes posíláme zprávu všem transgender Američanům: Jste milováni. Jste vyslyšeni. Jste pochopeni. Patříte k nám. Jste Amerika a celá moje administrativa a já vám držíme palce,“ vyznal se prezident USA a vyhlásil 31. březen Dnem transgenderové viditelnosti.

Ve stejnou chvíli se chystají v Bílém domě i tradiční oslavy Velikonoc. Tam už tolik lásky Bidenova administrativa neukazuje. O věci informuje The New York Post. „Dětem Národní gardy je zakázáno předkládat návrhy náboženských velikonočních vajíček na uměleckou akci ,Celebrating National Guard Families‘ v roce 2024 v Bílém domě,“ píše list a připomíná, že se jedná o dlouholetou tradici, kterou Biden letos v Bílém domě nedovolí. Oslavy však nezakáže. V Bílém domě proběhnou. Jen nesmí při tomto náboženském svátku připomínat jakékoliv náboženské symboly. Děti mají na vajíčka nakreslit hrdinské činy Národní gardy. Pozvánka na oslavy u Bílého domu mluví jasně. Návrh velikonočního vajíčka „nesmí obsahovat žádný pochybný obsah, náboženské symboly, zjevně náboženská témata nebo stranická politická prohlášení“, stojí na letáku, který láká Američany k oslavě u Bílého domu. Z návrhů dětí pak etablovaní umělci vyberou ty nejlepší a namalují je profesionálně na vajíčka.

