Kdo chce odejít z EU, nemá v ČSSD co dělat, říká hejtman Bernard

Hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard se nijak netají tím, že je kritický vůči účasti ČSSD v koalici s Andrejem Babišem (ANO) a s komunisty za zády. Ale respektuje většinové rozhodnutí. Totéž ovšem očekává i od ostatních. Kdo se odchýlí od dohodnutého směřování strany, měl by ČSSD opustit. Platí to i v případě, že se sociální demokraté shodnou na tom, že máme být součástí EU a pak se najde někdo, kdo by rád EU opustil.

Josef Bernard má za to, že ČSSD je příliš ideově rozkročená a tím i nečitelná. Pokud se chce strana opět zvednout, musí se to změnit. Jestliže se dohodne nějaké společné stanovisko, měli by se ho členové držet. Pokud by ho snad někdo nechtěl respektovat, může jít. Když se i s pomocí ČSSD podařilo, že Česko patří na Západ, nesluší se, aby to některý sociální demokrat zpochybňoval.

„Ona přílišná rozkročenost výhoda není. Zvlášť když přitom někdo adoruje představitele nedemokratických režimů. Bojí se nás voliči, kteří mají strach, že by se u nás našli politici schopní odvést zemi z EU nebo z bezpečnostních svazků, ve kterých dnes jsme,“ upozornil Bernard v rozhovoru pro MF Dnes. Jak se s tím ale vypořádat? „Tím, že budeme jednoznačně deklarovat naši orientaci na Západ a na EU. Nemůžeme po 30 letech zpochybňovat vývoj po roce 1989. Nemůžeme ani tolerovat, že se vyznamenávají lidé, kteří kdysi s obuškem honili lidi po Václaváku. Nemůžeme relativizovat bývalý komunistický režim,“ zdůraznil hejtman.

Josef Bernard ČSSD



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud by někdo chtěl prosazovat referendum o vystoupení z EU, ať si ho prosazuje mimo ČSSD. To je pro Bernarda nepřekročitelná hranice. Jistěže se dají vést spory o výši daní, ale pokud chceme patřit na Západ, nemá se v ČSSD diskutovat o odchodu z Unie. Bernard nevidí jinou možnost, než v EU zůstat. Pokud se na tom ČSSD neshodne, Bernard nevylučuje, že stranu opustí.

Místo debat o tom, zda opustit EU, by měla ČSSD vést diskusi o zlepšení českého školství. Pokud i dnes žijeme v situaci, kdy se na vysoké školy dostanou jen 3 procenta dětí rodičů bez maturity, je tu podle Bernarda něco špatně. Možná se studenti nedostali na vysokou školu kvůli finanční situaci rodiny a v tom případě by jim ČSSD měla pomoci. Měla by jim pomoct rozvíjet jejich talent.

Psali jsme: Hejtman Netolický se v ČT vůbec nemazlil se Zimolou. Tohle vše o něm napovídal Komunisté bouchli do stolu: Tohle vám neprojde, ministře Ťoku Zkušený komentátor: ČSSD se stále motá v tom, co nadrobil Sobotka. Vládne pozoruhodný mix progresivistů, Pocheho a kmotrů Novinářská sonda do ČSSD: Zimolu nesnášejí. Na tom se shodnou Hamáček, Poche i Chovanec

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp